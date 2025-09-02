Filmările realizate de Garda de Mediu vor putea fi folosite ca probe în instanță. „Îi oprim pe șmecherii care fac munți de bani”

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că Guvernul pregătește o ordonanță de urgență prin care fotografiile și filmările realizate de comisarii Gărzii de Mediu vor putea fi folosite ca probe în instanță.

Potrivit ministrului, o hotărâre de Guvern a stabilit deja condițiile de utilizare a echipamentelor achiziționate de instituție – drone, bodycam-uri și mașini pentru camere video.

„O să mergem în paralel şi cu o ordonanţă de urgenţă, săptămânile acestea, în care să spunem foarte clar că inclusiv pozele şi imaginele, filmările care sunt făcute prin aceste drone, să fie probe în instanţă. Să fim 100% siguri că un infractor care astăzi are…mafiile de care discutaţi mai devreme, cu 100 de avocaţi în spate, când va veni şi va spune «dar n-aveţi temeiul legal să folosiţi asta ca probă în instanţă»…Vom rezolva şi acest lucru”, a declarat Diana Buzoianu, marți, 2 septembrie, la Europa FM.

Ministrul a subliniat că această măsură este necesară pentru a combate activitățile ilegale care afectează sănătatea populației: „Va trebui să-i oprim odată pentru totdeauna pe șmecherii ăștia care fac munți de bani de pe urma sănătății noastre.”