Reorganizarea Gărzii Naţionale de Mediu, pe ordinea de zi a ședinței Guvernului. Se propune desfiinţarea Comisariatului Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării"

Publicat:

Guvernul va aproba, în ședința de joi, un proiect de ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea OUG nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale, prin care se are în vedere reorganizarea Gărzii Naționale de Mediu (GNM).

Guvernul se reunește în ședință joi, 17 septembrie. FOTO gov.ro
Guvernul se reunește în ședință joi, 17 septembrie. FOTO gov.ro

În vederea optimizării şi reducerii cheltuielilor funcţionării GNM, prin prisma integrării prevederilor Legii nr. 156/2024 privind unele măsuri fiscal bugetare, prin acest proiect de act normativ, se propune reorganizarea GNM prin desfiinţarea Comisariatului Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” şi crearea unui compartiment în cadrul Comisariatului judeţean Tulcea cu preluarea personalului, a atribuţiilor şi a activităţii de către structura nou înfiinţată, potrivit notei de fundamentare a proiectului, citată de Agerpres.

„În scopul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu ce le revin în materia prevenirii, constatării şi sancţionării încălcărilor prevederilor legale privind protecţia mediului, inclusiv a nerespectării reglementărilor prevăzute în legislaţia specifică din domeniul mediului, acţiunile comisarilor şi personalului Gărzii Naţionale de Mediu în spaţii publice, precum şi în spaţii private unde se desfăşoară activităţi cu posibil impact asupra mediului şi/sau în cazul în care există suspiciuni privind săvârşirea unor acte şi fapte care pot conduce la deteriorarea mediului, pot fi înregistrate şi fixate cu mijloacele foto-audio-video din dotare, fără consimţământul persoanelor vizate. Înregistrările foto-audio-video constituie mijloace de probă” , arată documentul.

Tot joi, Executivul va aproba, prin hotărâre, recunoaşterea Fundaţiei „Roma Education Fund România" ca fiind de utilitate publică.

Un alt proiect de hotărâre vizează numirea membrilor Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială.

Negocierea contractului de finanţare dintre România şi BEI, printre subiectele aflate pe ordinea de zi 

Guvernul va mai aproba, prin memorandum, negocierea contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, în valoare de 500 milioane de euro, pentru susţinerea proiectului Autostrada A1 Cofinanţare aferentă fondurilor de coeziune ale UE - şi a semnării acestuia, prin acordarea împuternicirii de semnare ministrului finanţelor.

Un alt memorandum are ca temă autorizarea continuării contractelor/deciziei de finanţare/contractelor de achiziţie/procedurilor de achiziţie care intră sub incidenţa prevederilor OUG nr.41/2025 pentru instituirea unor măsuri în domeniul gestionării investiţiilor finanţate din Planul naţional de redresare şi rezilienţă şi din fonduri publice naţionale, aflate în responsabilitatea Ministerului Afacerilor Interne din cadrul Componentei 7 „Transformare digitală/ Investiţia 8. Cartea de identitate electronică şi semnătura digitală".

Măsuri în domeniul gestionării investiţiilor finanţate din PNRR

Executivul va aproba, printr-un alt memorandum, și autorizarea continuării contractelor/ordinelor de finanţare/contractelor de achiziţie/procedurilor de achiziţie care intră sub incidenţa prevederilor OUG nr.41/2025 pentru instituirea unor măsuri în domeniul gestionării investiţiilor finanţate din Planul naţional de redresare şi rezilienţă şi din fonduri publice naţionale, aflate în responsabilitatea Ministerului Finanţelor din cadrul Componentei 8 - „Reforma fiscală şi reforma pensiilor aferentă Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă" şi Componentei 6 - „Energie - Reforma 3 - Bugetarea verde".

