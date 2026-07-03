Video Furtunile au făcut ravagii în 20 de județe. Zeci de locuințe inundate, copaci doborâți și o profesoară lovită de trăsnet

Fenomenele hidrometeorologice din ultimele 24 de ore au produs pagube în 61 de localități din 20 de județe, unde pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din locuințe și gospodării, îndepărtarea copacilor doborâți de vânt și înlăturarea elementelor desprinse de pe acoperișuri.

→ Imaginea 1/3: Furtunile au făcut ravagii în 20 de județe. FOTO: ISU Hunedoara

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), în intervalul 2 iulie, ora 08:00 – 3 iulie, ora 07:00, au fost afectate județele Argeș, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Galați, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș și Tulcea.

Echipajele de intervenție au evacuat apa din 23 de case, 47 de curți, cinci anexe gospodărești, 44 de beciuri și subsoluri, două instituții publice, opt sedii de operatori economici și de pe două străzi. Totodată, au fost îndepărtate elemente de construcție desprinse de pe acoperișurile a nouă imobile și au fost degajați 64 de copaci și cinci stâlpi de electricitate căzuți, fiind avariate cinci autoturisme.

Profesoară lovită de trăsnet pe un traseu montan

Unul dintre cele mai grave incidente s-a produs în localitatea Padina, județul Dâmbovița, unde o femeie, cadru didactic, a fost lovită de trăsnet în timp ce se afla pe un traseu montan împreună cu un grup de 14 minori.

Victima a suferit arsuri de gradul I și II pe aproximativ 30% din suprafața corpului și a fost transportată la spital în stare conștientă. În urma evaluării medicale, și unul dintre copii a fost dus la spital, după ce a suferit un traumatism la un membru inferior.

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Două incendii provocate de trăsnete în Maramureș

În județul Maramureș, două trăsnete au provocat incendii.

La Leordina, acoperișul unei locuințe a luat foc, flăcările afectând aproximativ 60 de metri pătrați. La Rogoz, un trăsnet a incendiat acoperișul unui adăpost pentru animale, pe o suprafață de aproximativ 80 de metri pătrați. În ambele cazuri nu au fost înregistrate victime.

Ambulanță blocată de inundații în Brașov

În municipiul Brașov, o ambulanță a Serviciului Județean de Ambulanță, care transporta un pacient către spital, a rămas blocată pe o stradă inundată. Autospeciala a fost tractată de pompieri, iar pacientul a fost preluat de un echipaj SMURD și transportat în siguranță la unitatea medicală.

Drumuri și cale ferată afectate

Traficul rutier a fost temporar îngreunat pe drumul județean DJ 700 din Hunedoara, din cauza apei acumulate pe carosabil. De asemenea, circulația feroviară a fost afectată temporar pe Magistrala 200, între stațiile Brașov și Bartolomeu, din cauza inundării căii ferate.

În București, echipele de intervenție au continuat să înlăture efectele furtunilor din zilele precedente, evacuând apa din 33 de beciuri și subsoluri și din curtea unui operator economic. Totodată, au fost îndepărtate elemente de construcție de pe acoperișurile a opt imobile și au fost degajați 41 de copaci căzuți.

În județul Ilfov, în șapte localități, pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din două case, o curte, trei beciuri și subsoluri, precum și de pe o stradă, fiind îndepărtați și doi copaci doborâți.

Potrivit IGSU, la momentul raportării nu erau persoane blocate și nu existau urgențe medicale care să nu poată fi gestionate din cauza fenomenelor meteo.

Pentru avertizarea populației au fost transmise 14 mesaje RO-ALERT în opt județe și alte șapte mesaje prin sistemul CRAWL-TVR în șase județe.