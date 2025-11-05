Exclusiv Metroul din Sectorul 2 va fi extins. Rareș Hopincă a anunțat la Interviurile Adevărul când ar putea fi gata studiul de fezabilitate

Primarul Sectorului 2 al Capitalei, Rareș Hopincă, a fost invitat miercuri, 5 noiembrie, de la ora 11:30, la Interviurile Adevărul, unde a vorbit despre extinderea rețelei de metrou.

Rareș Hopincă a vorbit, miercuri, într-un interviu acordat Adevărul, despre principalele nemulțumiri semnalate de bucureșteni și că, cei mai mulți, consideră că traficul aglomerat și parcările reprezintă cele mai mari probleme ale Capitalei.

"Conform tuturor sondajelor, pe primul loc ca problemă se află traficul, e o nevoie a cetățenilor. Orașul are nevoie și de spații verzi, dar toate trebuie complementare. Noi la sectorul 2 ne-am inspirat de la 4, pentru că primarul Băluță a fost primul de facto care a extins metroul, l-a legat și cu o parcare, cred că e ideal", a spus edilul.

El a transmis, de asemenea, că a fost deja semnat un acord cu Ministerul Transporturilor pentru extinderea magistralei M2 de metrou, dar și pentru implementarea uneia noi, care va lega Bragadiru de Voluntari.

"Am semnat un protocol cu Ministerul Transporturilor pentru extinderea magistralei M2 și pentru realizarea uneia care să lege Bragadiru de Voluntari. La primul proiect pregătim documentația de licitație, investiția va fi manageriată de sectorul 2, iar la a doua magistrală, manager de proiect este primăria sectorului 5", a spus Hopincă.

El a precizat, totodată, că este vorba despre un proiect pe termen lung, însă studiul de fezabilitate pentru extinderea M2 ar putea fi realizat în doi ani.

"Sunt proiecte pe termen lung, dar trebuie începute cât mai repede. Pentru M2, studiul de fezabilitate ar putea fi gata în 2 ani și apoi lansăm procedura de proiectare. În celălalt caz este greu să estimăm", a declarat primarul.