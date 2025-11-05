search
Miercuri, 5 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Exclusiv Metroul din Sectorul 2 va fi extins. Rareș Hopincă a anunțat la Interviurile Adevărul când ar putea fi gata studiul de fezabilitate

0
0
Publicat:

Primarul Sectorului 2 al Capitalei, Rareș Hopincă, a fost invitat miercuri, 5 noiembrie, de la ora 11:30, la Interviurile Adevărul, unde a vorbit despre extinderea rețelei de metrou.

Primarul sectorului 2, Rareș Hopincă FOTO Adevărul
Primarul sectorului 2, Rareș Hopincă FOTO Adevărul

Rareș Hopincă a vorbit, miercuri, într-un interviu acordat Adevărul, despre principalele nemulțumiri semnalate de bucureșteni și că, cei mai mulți, consideră că traficul aglomerat și parcările reprezintă cele mai mari probleme ale Capitalei.

"Conform tuturor sondajelor, pe primul loc ca problemă se află traficul, e o nevoie a cetățenilor. Orașul are nevoie și de spații verzi, dar toate trebuie complementare. Noi la sectorul 2 ne-am inspirat de la 4, pentru că primarul Băluță a fost primul de facto care a extins metroul, l-a legat și cu o parcare, cred că e ideal", a spus edilul.

El a transmis, de asemenea, că a fost deja semnat un acord cu Ministerul Transporturilor pentru extinderea magistralei M2 de metrou, dar și pentru implementarea uneia noi, care va lega Bragadiru de Voluntari.

"Am semnat un protocol cu Ministerul Transporturilor pentru extinderea magistralei M2 și pentru realizarea uneia care să lege Bragadiru de Voluntari. La primul proiect pregătim documentația de licitație, investiția va fi manageriată de sectorul 2, iar la a doua magistrală, manager de proiect este primăria sectorului 5", a spus Hopincă.

El a precizat, totodată, că este vorba despre un proiect pe termen lung, însă studiul de fezabilitate pentru extinderea M2 ar putea fi realizat în doi ani.

"Sunt proiecte pe termen lung, dar trebuie începute cât mai repede. Pentru M2, studiul de fezabilitate ar putea fi gata în 2 ani și apoi lansăm procedura de proiectare. În celălalt caz este greu să estimăm", a declarat primarul.

Politică

Top articole

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

image
Cine a fost doctorița româncă din Franța al cărei corp a fost găsit carbonizat. Polițiștii îl caută pe fiul femeii, care este suspect
digi24.ro
image
A murit Emeric Ienei. Fostul mare antrenor avea 88 de ani
stirileprotv.ro
image
Povestea unui tânăr spaniol plecat la MUNCĂ „la căpătul lumii”, în Australia. „Câștig 700 de euro într-un weekend. Acum simt că munca mea are valoare”
gandul.ro
image
A murit Emeric Ienei. Legendarul antrenor avea 88 de ani
mediafax.ro
image
Cum l-a batjocorit statul român pe Emeric Ienei înainte să moară! I-a fost tăiată renta viageră și a beneficiat doar 11 luni de indemnizație de merit. Câți bani primea lunar
fanatik.ro
image
Cine era Simona Boila, doctorița româncă arsă de vie în casa ei din Franța: „O doamnă absolut fermecătoare”
libertatea.ro
image
La Moscova s-a înregistrat noaptea trecută o temperatură record pentru această perioadă a anului
digi24.ro
image
Orașul european în care venitul mediu lunar este de 7.200 de euro. Aici nu se aud claxoane, iar oamenii par să nu se grăbească nicăieri
gsp.ro
image
Cum l-a numit Victoria pe David Beckham, după ce englezii au anunțat că și-a schimbat numele
digisport.ro
image
Procurorii DNA dinamitează o întreagă organizație PNL: Linia de foc duce direct către vârful partidului
stiripesurse.ro
image
Unui bărbat nu i-a venit să creadă ce a găsit la un second-hand cu doar 2 lei: „Mi-a căzut fața”
antena3.ro
image
Rețea de medici falși, anchetată pentru diplome obținute ilegal la Chișinău. Unii activau deja în România
observatornews.ro
image
De ce a murit Emeric Ienei? Boala grea care l-a măcinat pe fostul mare antrenor
cancan.ro
image
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
prosport.ro
image
Cât costă curentul electric în Italia sau Marea Britanie? Comparaţie cu preţurile din România
playtech.ro
image
Poveștile de dragoste ale lui Emeric Ienei, antrenorul care a cucerit Europa și inimile românilor. Vasilica Tastaman și Ileana Gyulai, cele două mari iubiri
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Ce a spus Gigi Becali despre Emeric Ienei, după ce fostul antrenor a murit
digisport.ro
image
Se pregătește ceva major: Întâlnire ultra-secretă, la cel mai înalt nivel din Europa. Inclusiv telefoanele vor fi interzise
stiripesurse.ro
image
Incendiu la un azil de bătrâni! Cel puțin 11 persoane au MURIT
kanald.ro
image
Fotbalistul român pe care Viktor Orban îl numește „legenda sportului maghiar”. Cum a ajuns fostul căpitan al naționalei...
playtech.ro
image
Dezvăluiri BOMBĂ despre criminalul din Mureș! Ea este singura persoană care știe unde se ascunde Emil Gânj! De ce nu are voie să spună: „Nu poate fi obligat să denunțe locația!”
wowbiz.ro
image
COLOSAL! Văduva lui Costel Corduneanu, fostul lider al celui de temut clan din România, înfiinţează Clubul femeilor interlope!
romaniatv.net
image
Bobonete și Dan Chișu, supărați la o terasă! Imagini total diferite față de cele din podcasturi. Nici nu și-au terminat ceaiul! FOTO și VIDEO PAPARAZZI
mediaflux.ro
image
Orașul european în care venitul mediu lunar este de 7.200 de euro. Aici nu se aud claxoane, iar oamenii par să nu se grăbească nicăieri
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Răsturnare de situație în cazul morții Andreei Cuciuc. Ce ascundea familia? Acuzații și dezvăluiri incredibile despre moartea adolescentei la Balul Bobocilor. La ce presiuni a fost supusă familia
actualitate.net
image
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte
click.ro
image
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
click.ro
image
Salariul pe care îl încasează un român, în Elveția: „Acum muncesc la pește congelat. 3 luni am fost în probe”. Ce cheltuieli lunare are?
click.ro
Kate și William în negru 1, Getty jpg
Moartea fulgerătoare a lovit la doar 45 de ani, Prințul William e în doliu! Detalii tulburătoare
okmagazine.ro
Vinete in sos de rosii picant Sursa foto shutterstock 1783803362 jpg
Vinete în sos de roșii picant. Reţeta care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
Racheta de croazieră Tomahawk, coșmarul planificatorilor militari sovietici (© Shutterstock)
Racheta de croazieră Tomahawk, coșmarul planificatorilor militari sovietici
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii. Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
image
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte

OK! Magazine

image
Vedeta care nu s-a putut abține și a făcut sex cu soțul ei când era în travaliu, cu dilatare de 3 cm. „Ajută câteodată…”

Click! Pentru femei

image
N-a spus la nimeni, dar a suferit o depresie devastatoare. Ce simptome are acum Reese Witherspoon

Click! Sănătate

image
Cancer gastric: 5 simptome „inofensive” care nu trebuie ignorate