Mihai Răzvan Moraru, candidatul PNL-USR la Consiliul Județean Buzău: „Am votat pentru curaj”

Mihai Răzvan Moraru, candidat independent susţinut de PNL şi USR la preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău, a declarat, duminică, după ce a votat, că îşi pune speranţa într-un viitor mai bun pentru judeţ.

Moraru a declarat că şi-a exprimat votul în acord cu mesajele primite în campanie de la cetăţeni.

”Am votat astăzi cu speranţă în viitorul nostru aici, în judeţul Buzău!”, a spus el.

El a afirmat că votul său reprezintă dorinţele buzoienilor privind infrastructura, sănătatea şi sprijinul pentru diferite categorii sociale, scrie News.

”Am votat pentru speranţele adunate de la toţi buzoienii în această campanie, speranţe care sunt şi ale mele: pentru drumuri mai bune, pentru spitale mai bune, pentru tinerii care vor să fie ascultaţi şi sprijiniţi, pentru seniorii care merită respect, pentru antreprenorii care au nevoie de încredere şi stabilitate”, a susţinut el.

Candidatul susţinut de PNL şi USR a spus că votul înseamnă, înainte de toate, curaj.

”Am votat pentru curaj! Curajul nostru, al tuturor şi pentru puterea pe care o avem atunci când mergem la vot”, a arătat el.

Moraru i-a îndemnat pe buzoieni să îşi exercite dreptul la vot, până la ora 21.

Buzoienii sunt așteptați duminică la vot pentru a-și alege noul președinte al Consiliului Județean, funcție rămasă vacantă după ce fostul titular, Lucian Romașcanu, a devenit membru al Curții Europene de Conturi la 1 iulie 2024.

Partidele care au înscris candidați sunt PSD, AUR, PNL–USR (alianță locală), ACT, SOS România, POT și PRM. În cursă se află și un independent.