Video Moment neașteptat la Gala UNITER, după demisia ministrului Culturii: „Pentru că sunt ungur, îmi prezint scuzele de rigoare”

Gala Premiilor UNITER, transmisă luni seară de Televiziunea Română, a fost marcată de un moment cu puternică încărcătură emoțională și politică, după demisia ministrului Culturii, Demeter Andras Istvan, în urma apariției unei înregistrări audio în care a folosit expresii injurioase la adresa statului și a interesului național.

Actorul maghiar Tibor Pálffy, premiat pentru cel mai bun actor în rol secundar, și-a început discursul de pe scena galei cu un mesaj care a stârnit aplauze în sală.

„Pentru că sunt ungur, în numele colegilor din teatrele minoritare și în numele oamenilor cu bun simț, îmi prezint scuzele de rigoare”, a spus actorul.

Declarația a venit la doar câteva ore după ce ministrul Culturii și-a anunțat demisia, pe fondul scandalului provocat de o înregistrare audio în care ar fi folosit un limbaj injurios la adresa statului și a interesului național.

După momentul tensionat, Tibor Pálffy și-a continuat discursul într-o notă emoționantă, vorbind despre parcursul său artistic început în urmă cu 36 de ani la Teatrul Figura Studio din Gheorgheni și despre legătura sa cu teatrul din Sfântu Gheorghe.

Actorul a câștigat premiul pentru rolul Jean din spectacolul „Rinocerii”, regizat de László Bocsárdi, producție realizată de Teatrul „Figura Studio” din Gheorgheni și Teatrul „Tamási Áron” din Sfântu Gheorghe.

Între timp, scandalul politic a continuat și marți. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că fostul ministru „și-a asumat responsabilitatea” prin demisie, dar a sugerat și existența unei „manipulări ordinare” în jurul cazului.

Totuși, chiar Kelemen Hunor îi ceruse cu o zi înainte demisia lui Demeter Andras Istvan, afirmând că declarațiile din înregistrare sunt „inacceptabile” și că identitatea maghiară „nu poate fi invocată pentru a justifica afirmații inacceptabile”.

La rândul său, purtătorul de cuvânt al UDMR, Csoma Botond, a transmis că partidul se delimitează de limbajul vulgar și consideră demisia ministrului „gestul firesc și responsabil”.

Demeter Andras Istvan a susținut că nu își amintește să fi folosit expresiile respective și a anunțat că va solicita verificarea autenticității înregistrării. El a precizat însă că nu exclude posibilitatea ca o astfel de conversație să fi existat, dar „niciodată în acei termeni”.