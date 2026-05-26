Kelemen Hunor susține că publicarea înregistrării cu fostul ministru al Culturii nu este întâmplătoare. De ce i-a cerut demisia

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a comentat marți, 26 mai, scandalul în care este implicat fostul ministru al Culturii, Demeter András István, susținând că totul pornește de la o înregistrare „scoasă din context” și folosită într-un mod intenționat.

Liderul UDMR a susținut că materialul apărut în spațiul public a fost realizat cu mult timp înainte și publicat, ulterior. Acesta a descris situația drept o tentativă de discreditare.

„Înregistrarea care a apărut în spaţiul public a fost făcută anul trecut, fiind publicată de un site din Maramureş, o metodă tipică de a şantaja pe cineva. El anul trecut a povestit toată acea perioadă cuiva, nu ştiu cine a înregistrat. Şi a stat şase luni, şapte luni... şi a dat drumul într-un site din Maramureş, nu vreau să spun un site obscur, dar oricum nu prea cunoscut”, a afirmat Kelemen Hunor.

Acesta a mers mai departe, sugerând că momentul publicării nu este întâmplător: „Deci este o metodă tipică de a şantaja pe cineva. Putea să scoată anul trecut, dacă era vorba doar de limbaj. Dar a aşteptat momentul în care poate fi folosită acea înregistrare împotriva lui Demeter”, a adăugat liderul UDMR.

Hunor: „A fost scos din context”

În ceea ce privește conținutul înregistrării, Kelemen Hunor a admis că limbajul este problematic, dar a insistat că reacția publică a fost amplificată și scoasă din context.

„Limbajul este inacceptabil pe care l-a folosit domnul Demeter, şi conţinutul era foarte, foarte etnicizat şi aţi văzut ce s-a întâmplat, cum a fost rostogolită povestea. Cel puţin pentru mine şi pentru colegii mei era clar că trebuie să facem repede un pas şi mai ales în momentul în care a apărut această ştire şi cum a fost preluată. Şi i-am cerut domnului ministru să-şi dea demisia”, a spus acesta.

Liderul UDMR a afirmat că a cerut demisia ministrului pentru a opri escaladarea scandalului.

„Este un om responsabil şi un om curajos şi a făcut acest gest ieri după-amiază. Şi eu trebuie să-i mulţumesc lui. Altfel, noi, în săptămânile şi lunile care urmează, de fiecare dată ar fi trebuit să explicăm de ce a spus ce a spus. Dar a fost scos din context”, a declarat Kelemen Hunor.

În același timp, acesta a susținut că Demeter András ar fi avut un rol important în trecut în salvarea Radio Chișinău, instituție care, în opinia sa, risca să ajungă sub influență rusă.

Reamitim că UDMR a reacționat luni, 25 mai, după apariția înregistrării, iar conducerea formațiunii a transmis că ministrul trebuie să își asume responsabilitatea publică și să își ceară scuze pentru afirmațiile făcute în materialul audio.

„I-am cerut lui Demeter Andras Istvan să demisioneze din funcţia de ministru al Culturii. De asemenea, îi solicit să îşi ceară scuze tuturor celor pe care i-a jignit prin declaraţiile sale, inclusiv membrilor comunităţii noastre”, a transmis Kelemen Hunor.