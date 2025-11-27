Angela Merkel, precizări privind declarațiile sale despre rolul Poloniei și statelor baltice în războiul din Ucraina: „Nimeni nu putea să preîntâmpine”

Fostul cancelar german Angela Merkel a clarificat joi, 27 noiembrie, că nu a atribuit niciodată Poloniei sau statelor baltice vreo responsabilitate pentru invazia Rusiei în Ucraina, calificând această interpretare drept un „fake news”. Contextul este că un fragment din autobiografia sa, „Libertate”, a fost prezentat în spațiul public într-un „context greșit”.

În fragment se menționează că Polonia și statele baltice au respins în 2021 o propunere a lui Merkel pentru un nou format de dialog cu Rusia. Fostul cancelar a subliniat însă că această observație „nu era asociată cu atribuirea vinovăției”.

„A izbucnit războiul, aceasta a schimbat lumea noastră, aceasta este o agresiune a Federaţiei Ruse, a Republicii Ruse, a lui Vladimir Putin”, a declarat Merkel pentru postul german de televiziune Phoenix. „Nimeni dintre noi - oricine, eu, oricine altcineva - nu putea să preîntâmpine acest război”, a adăugat ea.

Reacție la afirmațiile lui Sigmar Gabriel

Merkel a respins și comentariul fostului ministru de Externe german Sigmar Gabriel, care sugerase că războiul nu ar fi izbucnit dacă ea ar fi rămas în funcție. Fostul cancelar a catalogat afirmația drept „complet speculativă”.

Impactul pandemiei asupra relațiilor diplomatice

Potrivit Angelei Merkel, pandemia de coronavirus a afectat grav canalele de dialog internațional. Formatul obișnuit de discuții cu Vladimir Putin „s-a prăbușit”, iar contactele regulate au devenit imposibile.

Totuși, Merkel a afirmat că era conștientă „de foarte, foarte mulți ani” de pericolul reprezentat de Vladimir Putin, sugerând că tensiunile erau inevitabile pe termen lung.

„Impactul pandemiei a fost și mai sever atunci când ai de a face cu state care nu sunt guvernate în mod democratic”, a punctat ea.