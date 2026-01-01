search
Joi, 1 Ianuarie 2026
Un oraș din regiunea Zaporojie a căzut după ce o unitate ucraineană s-a retras în grabă, lăsând în urmă echipamente

Război în Ucraina
Publicat:

Șeful armatei ucrainene Oleksandr Sîrski a ordonat zilele trecute o anchetă asupra comandamentului după ce o unitate ucraineană din forțele teritoriale, care apăra de luni bune orașul Huliaipole din regiunea Zaporojie, s-a retras în grabă din calea forțelor ruse, abandonând armele, echipamentul și documente interne, relatează presa ucraneană.

FOTO X

Sîrski a declarat luni pentru canalul național de știri 24TV că incidentul s-a petrecut înainte de Crăciun, când soldații ruși care avansau spre oraș au lansat un atac care i-a luat prin surprindere pe apărătorii ucraineni dintr-un batalion de apărare teritorială, determinîndu-l să-și părăsească postul de comandă.

Șeful armatei ucrainene a identificat unitatea ca fiind un batalion care face parte din Brigada 102 de Apărare Teritorială, însă majoritatea presei ucrainene a identificat-o ca fiind o subunitate a Brigăzii 106 de Apărare Teritorială.

Ambele sunt unități de infanterie slab înarmate, care nu dispun de prea multe arme grele, și epuizate după ani de luptă. 

Potrivit versiunii lui Sîrski, trupele de la un punct de control/cartier general al batalionului, situat la marginea orașului, se aflase sub foc intermitent de la distanță de ceva timp și reușise să-și mențină pozițiile, dar nu a încercat să riposteze când au fost atacate direct și au abandonat sediul.

Videoclipuri publicate de forțele ruse au arătat laptopuri, documente, hărți, un smartphone și alte echipamente lăsate în urmă în sediul ocupat de trupele ruse - indicii clare ale unei retrageri grăbite și neplanificate.

Retragerea apărătorilor a permis trupelor ruse să pătrundă în centrul orașului Huliaipole și să obțină o victorie locală clară. De atunci, trupe de rezervă ucrainene au fost desfășurate în sector și, potrivit unor surse ucrainene, trupele ruse sunt treptat alungate din oraș.

Conform surselor rusești, bătăliile merg în favoarea Moscovei, Huliaipole ar fi aproape în întregime sub control rusesc, iar trupele ucrainene rămase acolo sunt demoralizate.

Cum s-a petrecut incidentul

Sirski a relatat că trupele ruse s-au apropiat la două blocuri de pozițiile ucrainene înainte de a fi detectate și l-a acuzat pe comandantul ucrainean local de incompetență.

„Ar fi fost posibil să comande batalionul într-un mod complet diferit”, a spus el. „Se va efectua o evaluare juridică a acțiunii și a deciziilor comandantului batalionului... se va stabili de ce a ales să nu urmeze ordinele comandantului brigăzii sale [de a-și menține poziția].

Ofițer instruit în sovietici și având reputația de dur, Sirski este respectat în unele cercuri ale armatei ca un tactician competent și un comandant cu mintea limpede în situații de criză, dar este criticat în altele pentru o presupusă lipsă de disponibilitate de a promova comandanți tineri și talentați, cu puțină pregătire militară formală, dar cu o experiență substanțială pe teren, comentează Kyiv Post.

O critică frecventă la adresa conducerii de vârf a armatei ucrainene este practica de a desfășura unități mici, aproape incapabile de luptă, una lângă alta într-un cordon de apărare, fără o organizare eficientă a operațiunilor și, în schimb ,canalizând resursele limitate de oameni și echipament către unități de contraatac preferate, comandate de soldați loiali lui Sîrski.

Un dezastru previzibil

„Aceste trupe își mențin pozițiile de multă vreme și,cu toate că au suferit pierderi extrem de mari în ultimele luni, nu au fost rotite în spate pentru odihnă și reconstituire”, a comentat Conflict Intelligence Team (CIT). „Menținerea pozițiilor în astfel de condiții a devenit în cele din urmă aproape imposibilă, mai ales după ce forțele rusești au mărit presiunea.”

Este posibil ca aceste trupe să fi fost victimele unor circumstanțe independente de voința lor: lipsa unui comandament coerent și unificat în rândul forțelor ucrainene din sud-est, precum și decizia deliberată a comandanților ucraineni de a prioritiza alte eforturi - străduințele ucrainenilor de a evita retragerea de la Pokrovsk și din Mîrnohradul învecinat sau contraofensiva din Kupiansk, printre altele, se arată într-o analiză Euromaidan Press.

Brigăzile 102 și 106 de Apărare Teritorială s-au luptat luni de zile să apăre câmpurile și satele la est de Huliaipole, precum și drumul vital spre nord, spre satul Dobropillia. Pe măsură ce rușii și -au consolidat controlul asupra Pokrovsk și Mîrnohrad, în regiunea vecină Donețk, și s-au retras din Kupiansk, la nord, în regiunea Harkov, comandamentul ucrainean a reușit să aducă forțe suplimentare în sectorul Dobropillia-Huliaipole, inclusiv mai multe regimente și brigăzi de asalt de elită.

Dar a fost prea târziu. Pe 17 decembrie, un grup de asalt din Brigada 57 Pușcași Motorizați s-a infiltrat în centrul orașului Huliaipole. Unitățile de asalt care au fost trimise rapid spre Huliaipole în noiembrie au ajutat, dar „nu au reușit să stabilizeze complet situația”, a relatat CIT .

„Una dintre principalele probleme în această direcție este haosul în ceea ce privește comanda și controlul, care este exacerbat de practica alipirii unor batalioane individuale la alte brigăzi”, au explicat  analiștii CIT. „De exemplu, unul dintre batalioanele Brigăzii 106 [Apărare Teritorială] desfășurate în direcția Sumî a fost transferat sub controlul operațional al Brigăzii 102 Apărare Teritorială.”

Noua structură a corpurilor de armată a Ucrainei, care menită să organizeze eficient brigăzile în grupări echilibrate cu o comandă generală consistentă, are o vechime de doar an. Oleksandr Sîrski a anunțat tranziția la începutul lunii februarie 2025. Însă diferitele corpuri de armată fac schimb între ele de brigăzi și batalioane într-un mod care anulează scopul reformelor. 

Atâta timp cât Ucraina se luptă să recruteze suficiente trupe noi pentru a înlocui pierderile și a constitui o rezervă semnificativă, cel mai probabil problemele vor persista.

