S-au stabilit optimile de finală la Cupa Africii. Algeria a strălucit în faza grupelor

Se cunosc cele 16 echipe care au ajuns în faza eliminatorie a Cupei Africii pe Națiuni 2025 (AFCON) și s-a stabilit țintarul complet al meciurilor din optimile de finală.

Algeria, calificare cu stil

Algeria este oficial cea mai bună echipă din faza grupelor. „Vulpile deșertului” au câștigat cu 3-1 împotriva Guineei Ecuatoriale, terminând Grupa E cu 9 puncte și cu un golaveraj de +6. Cealaltă echipă cu 9 puncte este Nigeria (Grupa C), dar cu un golaveraj de +4.

Din Grupa F le trimite mai departe pe Coasta de Fildeș, Camerun și pe Mozambic, în timp naționala Gabonului a fost eliminată.

Echipele calificate în optimile AFCON, pe grupe (în ordinea clasării):

Grupa A: Maroc, Mali

Grupa B: Egipt, Africa de Sud

Grupa C: Nigeria, Tunisia, Tanzania

Grupa D: Senegal, R.D. Congo, Benin

Grupa E: Algeria, Burkina Faso, Sudan

Grupa F: Coasta de Fildeș, Camerun, Mozambic

Programul optimilor de finală

Sâmbătă, 3 ianuarie

Senegal - Sudan - 18:00

Mali - Tunisia - 21:00

Duminică, 4 ianuarie

Maroc - Tanzania - 18:00

Africa de Sud - Camerun - 21:00

Luni, 5 ianuarie

Egipt - Benin - 18:00

Nigeria - Mozambic - 21:00

Marți, 6 ianuarie

Algeria - R.D. Congo - 18:00

Coasta de Fildeș - Burkina Faso - 21:00