S-au stabilit optimile de finală la Cupa Africii. Algeria a strălucit în faza grupelor

S-au stabilit optimile de finală la Cupa Africii. Algeria a strălucit în faza grupelor0
Se cunosc cele 16 echipe care au ajuns în faza eliminatorie a Cupei Africii pe Națiuni 2025 (AFCON) și s-a stabilit țintarul complet al meciurilor din optimile de finală.
Algeria, calificare cu stil
Algeria este oficial cea mai bună echipă din faza grupelor. „Vulpile deșertului” au câștigat cu 3-1 împotriva Guineei Ecuatoriale, terminând Grupa E cu 9 puncte și cu un golaveraj de +6. Cealaltă echipă cu 9 puncte este Nigeria (Grupa C), dar cu un golaveraj de +4.
Din Grupa F le trimite mai departe pe Coasta de Fildeș, Camerun și pe Mozambic, în timp naționala Gabonului a fost eliminată.
Echipele calificate în optimile AFCON, pe grupe (în ordinea clasării):
Grupa A: Maroc, Mali
Grupa B: Egipt, Africa de Sud
Grupa C: Nigeria, Tunisia, Tanzania
Grupa D: Senegal, R.D. Congo, Benin
Grupa E: Algeria, Burkina Faso, Sudan
Grupa F: Coasta de Fildeș, Camerun, Mozambic
Programul optimilor de finală
Sâmbătă, 3 ianuarie
Senegal - Sudan - 18:00
Mali - Tunisia - 21:00
Duminică, 4 ianuarie
Maroc - Tanzania - 18:00
Africa de Sud - Camerun - 21:00
Luni, 5 ianuarie
Egipt - Benin - 18:00
Nigeria - Mozambic - 21:00
Marți, 6 ianuarie
Algeria - R.D. Congo - 18:00
Coasta de Fildeș - Burkina Faso - 21:00