Joi, 1 Ianuarie 2026
Adevărul
Marile concerte ale anului 2026 în România: Metallica, The Cure, Iron Maiden, Nick Cave și zeci de artiști internaționali pe scenele din țară

Publicat:

Anul 2026 se anunță unul spectaculos pentru iubitorii de muzică live din România. De la legende rock și metal până la artiști pop, jazz, fado sau muzică simfonică, scenele din București, Cluj-Napoca și marile festivaluri vor găzdui unele dintre cele mai așteptate concerte ale ultimilor ani.

Concertul Metallica este programat pe 13 mai. FOTO: Shutterstock
Concertul Metallica este programat pe 13 mai. FOTO: Shutterstock

Debutul anului, dominat de Sala Palatului Artista franceză ZAZ revine în România pe 29 ianuarie, cu un concert la Sala Palatului. În februarie, publicul va putea urmări spectacolul The Rock Symphony Orchestra (10 februarie), un show care aduce reinterpretări rock ale unor piese clasice și hituri celebre. Copiii cu vârste între 5 și 7 ani vor avea acces gratuit.

Tot la Sala Palatului, Mireille Mathieu celebrează 60 de ani de carieră pe 22 februarie, iar Mariza revine pe 23 februarie, continuând seria concertelor de marcă ale începutului de an.

În lunile martie și aprilie sunt anunțate concerte susținute de Thomas Anders (10 martie), Richard Clayderman (23 martie), Eros Ramazzotti (22 aprilie, Laminor Arena) și Alessandro Safina (26 aprilie).

Primăvara și marile show-uri pe stadioane

Punctul culminant al primăverii va fi concertul Metallica, programat pe 13 mai, pe Arena Națională. Trupa americană revine la București cu turneul mondial M72, aducând o scenă circulară amplasată în centrul stadionului. Invitați speciali: Gojira și Knocked Loose.

Tot în mai, CC Catch și Joy vor concerta la Sala Palatului (13 mai), Max Korzh va susține primul său concert în România (23 mai, Arena Națională), iar Iron Maiden aduce turneul Run For Your Lives la București, pe 28 mai, cu Anthrax în deschidere.

Vara festivalurilor și premierelor absolute

În iunie și iulie, publicul îi va putea vedea pe Emeli Sandé (3 iunie), Chris Isaak – aflat la primul concert în România (23 iunie), și actorul Russell Crowe, care vine cu show-ul Indoor Garden Party pe 4 iulie.

Festivalurile mari completează calendarul verii:

  • The Cure și Twenty One Pilots – Electric Castle (16–19 iulie, Bonțida)
  • Nick Cave & The Bad Seeds – Summer Well Festival (7–9 august, Domeniul Știrbey)

Final de an cu rock și muzică simfonică Toamna aduce revenirea lui David Garrett (18 septembrie, Sala Palatului) și concertul Deep Purple de la Cluj-Napoca, pe 1 octombrie, în cadrul turneului =1 More Time Tour, alături de Wolfgang Van Halen și Jayler.

Anul 2026 se conturează astfel ca unul dintre cei mai bogați ani în evenimente muzicale internaționale găzduite de România.

