search
Joi, 1 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Ministrul Apărării, reacție la atacurile Rusiei către porturile ucrainene de la Dunăre. „Războiul şi teroarea nu ţin cont nici de Revelion”

0
0
Publicat:

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a reacţionat, joi, după noile atacuri lansate de Federaţia Rusă către porturile ucrainene de la Dunăre, pe direcţia Ismail, el precizând că nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional.

Radu Miruță, ministrul Apărării FOTO: Facebook/Radu Miruță
Radu Miruță, ministrul Apărării FOTO: Facebook/Radu Miruță

”Războiul şi teroarea nu ţin cont nici de Revelion, nici de Sfântul Vasile. În prima zi a anului au avut loc noi atacuri cu drone efectuate de forţele ruse asupra infrastructurii portuare ucrainene din imediata vecinătate a frontierei cu România”, scrie ministrul Apărării pe Facebook.

Radu Miruţă arată că sistemul de supraveghere al Ministerului Apărării Naţionale a identificat vehicule aeriene lansate de Federaţia Rusă către porturile ucrainene de la Dunăre, pe direcţia Ismail.

”În jurul orei 10.00, două aeronave de luptă F-16, din Baza 86 Aeriană de la Feteşti, au fost ridicate în aer pentru a monitoriza preventiv zona de frontieră cu Ucraina, în nordul judeţului Tulcea. La ora 10.17, populaţia din nordul judeţului Tulcea a fost avertizată prin mesaj RO-Alert, iar starea de alertă a încetat la ora 11.00”, precizează ministrul Apărării.

Miruţă mai menţionează că pe timpul misiunii nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional, iar cele două avioane F16 tocmai s-au întors la bază, în siguranţă.

”Forţele Armatei Române monitorizează permanent situaţia şi acţionează preventiv pentru siguranţa cetăţenilor şi a teritoriului naţional”, arată ministrul în mesaj.

Ministerul Apărării anunţă că, joi dimineaţă, s-a înregistrat un nou atac rusesc cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, fiind ridicate două aeronave din Baza 86 Aeriană de la Feteşti.

De asemenea, a fost transmis mesaj RO-Alert în nordul judeţului Tulcea, dar nu s-au semnalat pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional.

MApN spune că pe timpul misiunii nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național.

Amintim că pe 25 noiembrie o dronă rusească a intrat în spațiul aerian al României și a fost urmărită timp de peste trei ore. Patru avioane de luptă au fost ridicate de la sol, iar piloții au avut permisiunea de a o doborî.

Nu au reușit însă, deoarece aparatul zbura la o altitudine foarte joasă și dispărea frecvent de pe radar.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția furioasă a Rusiei după o măsură anunțată de ţările baltice. Moscova amenință cu represalii
digi24.ro
image
Times Square a strălucit de Anul Nou. Imagini inedite direct din mijlocul festivităților | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Cel mai călduros oraș din România la început de 2026. Vor fi 20 de grade Celsius în ianuarie
gandul.ro
image
Sfântul Vasile, unul dintre cei mai mari sfinţi ai Bisericii Ortodoxe. De ce este bine să bei vin pe 1 ianuarie
mediafax.ro
image
„Sunt încă victime înăuntru, care sunt efectiv carbonizate, n-au putut fi dezlipite de pe podea”. Mărturia cutremurătoare a românului care a scos morții și răniții din clubul din Elveția
fanatik.ro
image
Gigantul rus Gazprom pierde cea mai importantă piață a sa, iar exporturile s-au prăbușit. Nu a mai fost atât de rău din 1973
libertatea.ro
image
Mărturia românului care a salvat mai multe persoane din incendiul izbucnit în stațiunea Crans Montana: „Mi-a reamintit de Colectiv"
digi24.ro
image
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
gsp.ro
image
Răsturnare de situație! S-a stabilit cauza tragediei de Revelion unde au murit cel puțin 40 de oameni
digisport.ro
image
VIDEO Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, mărturisire în lacrimi: 'Eram împreună cu el și am început amândoi...'
stiripesurse.ro
image
Impozitul auto de la 1 ianuarie 2026. Care e noua formulă și cum se calculează suma de plată pentru proprietarii de mașini
antena3.ro
image
Cât costă un metru cub de gaz în România în 2026
observatornews.ro
image
Ce a scris un român pe salata boeuf, de Revelion? Invitații au rămas mască 😲 😲 😲
cancan.ro
image
Simona Halep a petrecut Revelionul în a doua ei casă și s-a declarat impresionată! Momente de neuitat pentru „Simo”
prosport.ro
image
Vacanța de schi 2026. Zilele libere în funcţie de judeţ. Când sunt liberi elevii din Bucureşti
playtech.ro
image
Emoționant! Englezii au aflat că Dan Petrescu are cancer și au reacționat instant
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Fără precedent în istoria Elveției! Ce a făcut președintele țării, după tragedia din noaptea de Revelion
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Doi iubiți și-au pierdut viața la 17 ore distanță unul de celalalt. Ambii erau pe motocicletă atunci când și-au dat ultima suflare
kanald.ro
image
Schimbare majoră la asigurarea de sănătate de la 1 ianuarie 2026. Cine nu mai e scutit și cât trebuie să plătească
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
Off, ce veste a venit chiar în prima zi a anului! S-a stins marea doamnă! Adio! Ce frumos a trecut prin viață, iar acum a plecat la Cer!
romaniatv.net
image
Mercur intră în Capricorn pe 1 ianuarie 2026. Cele trei zodii care vor fi afectate de acest eveniment astrologic
mediaflux.ro
image
Prezentatoarea TV acuzată că le-a provocat accidentări sportivilor: „Spuneau că facem prea mult sex”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Tragedia aviatică de la sfârșit de an. Supraviețuitorii și-au mâncat prietenii ca să rămână în viață
actualitate.net
image
Horoscop ianuarie 2026. Trei zodii au karma de partea lor și își schimbă viața cu 180 de grade
click.ro
image
Impozitul pe casă explodează în 2026. Formula simplă care îți arată exact cât vei plăti
click.ro
image
Horoscop 2026. Ce zodii sunt protejate de Dumnezeu și care sunt cele mai importante date astrologice
click.ro
Kate Middleton profimedia 1061599855 (1) jpg
Kate n-ar fi avut de fapt cancer? După ce fanii au depistat o cicatrice suspectă pe chipul prințesei, valuri de teorii s-au iscat
okmagazine.ro
adorable white woman posing with bengal lights gorgeous red haired girl holding sparklers laughing new year jpg
Obiceiuri străvechi care deschid ușa norocului pentru următoarele 12 luni
clickpentrufemei.ro
USS Nevada (© U.S. Navy / Wikimedia Commons)
Marea Criză Economică a fost realizată și cu ajutorul cuirasatelor americane din Clasa Nevada
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Celebrități pe care le-am pierdut în 2025. A fost un an negru la Hollywood!
image
Horoscop ianuarie 2026. Trei zodii au karma de partea lor și își schimbă viața cu 180 de grade

OK! Magazine

image
Prăjitura magică pe care e bine să o ai pe masă de Sfântul Vasile. Ce e bine să faci pe 1 ianuarie

Click! Pentru femei

image
În Anul Nou 2026 nu mai poți amâna nimic. Calul de Foc preia controlul!

Click! Sănătate

image
Căscatul excesiv poate semnala o problemă de sănătate