Ministrul Apărării, reacție la atacurile Rusiei către porturile ucrainene de la Dunăre. „Războiul şi teroarea nu ţin cont nici de Revelion”

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a reacţionat, joi, după noile atacuri lansate de Federaţia Rusă către porturile ucrainene de la Dunăre, pe direcţia Ismail, el precizând că nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional.

”Războiul şi teroarea nu ţin cont nici de Revelion, nici de Sfântul Vasile. În prima zi a anului au avut loc noi atacuri cu drone efectuate de forţele ruse asupra infrastructurii portuare ucrainene din imediata vecinătate a frontierei cu România”, scrie ministrul Apărării pe Facebook.

Radu Miruţă arată că sistemul de supraveghere al Ministerului Apărării Naţionale a identificat vehicule aeriene lansate de Federaţia Rusă către porturile ucrainene de la Dunăre, pe direcţia Ismail.

”În jurul orei 10.00, două aeronave de luptă F-16, din Baza 86 Aeriană de la Feteşti, au fost ridicate în aer pentru a monitoriza preventiv zona de frontieră cu Ucraina, în nordul judeţului Tulcea. La ora 10.17, populaţia din nordul judeţului Tulcea a fost avertizată prin mesaj RO-Alert, iar starea de alertă a încetat la ora 11.00”, precizează ministrul Apărării.

Miruţă mai menţionează că pe timpul misiunii nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional, iar cele două avioane F16 tocmai s-au întors la bază, în siguranţă.

”Forţele Armatei Române monitorizează permanent situaţia şi acţionează preventiv pentru siguranţa cetăţenilor şi a teritoriului naţional”, arată ministrul în mesaj.

Ministerul Apărării anunţă că, joi dimineaţă, s-a înregistrat un nou atac rusesc cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, fiind ridicate două aeronave din Baza 86 Aeriană de la Feteşti.

De asemenea, a fost transmis mesaj RO-Alert în nordul judeţului Tulcea, dar nu s-au semnalat pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional.

MApN spune că pe timpul misiunii nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național.

Amintim că pe 25 noiembrie o dronă rusească a intrat în spațiul aerian al României și a fost urmărită timp de peste trei ore. Patru avioane de luptă au fost ridicate de la sol, iar piloții au avut permisiunea de a o doborî.

Nu au reușit însă, deoarece aparatul zbura la o altitudine foarte joasă și dispărea frecvent de pe radar.