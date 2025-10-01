Cazul de la Mănăstirea Frăsinei care a zguduit România: ce pedepse au primit autorii orgiilor sexuale cu minori din chiliile mănăstirii

După trei ani de procese și controverse, cazul de la Mănăstirea Frăsinei, în care au fost implicate fapte de corupere a minorilor și viol, a ajuns la final. Pedepsele au fost modificate substanțial de instanțele superioare, iar decizia este definitivă.

Avocatul Adrian Cuculis a comentat decizia finală în cazul de la Mănăstirea Frăsinei, în care au fost implicate fapte de corupere a minorilor și viol.

„Pedepsele au fost modificate substanțial, iar preotul care fusese inițial achitat pe faptele de corupere de minori și viol a primit o pedeapsă definitivă de 17 ani de închisoare. De reținut că și cel care a fost inițial condamnat pe fond, un fel de «băiat bun la toate» și care era tolerat în mănăstire, a primit în apel o pedeapsă de 9 ani de închisoare”, a anunțat avocatul Cucuclis.

Instanța a mai stabilit și acordarea unor daune morale de 15.000 de euro.

Potrivit avocatului, orgiile sexuale cu minori s-au desfășurat în chiliile mănăstirii.

„Orgiile sexuale cu minori se desfășurau în chiliile din interiorul mănăstirii, însă fără a putea fi indicată vina generală asupra întregului cler, ci doar rezumat la aceste două persoane absolut dereglate”, susține avocatul.

Decizia este definitivă.

Amitim că scandalul sexual legat de Mănăstirea Frăsinei din comuna Muereasca (Vâlcea), cunoscută drept Athosul românesc, a izbucnit la începutul anului 2023, când s-a aflat că, în 2021, cei doi inculpaţi ar fi supus la perversiuni sexuale pe cei doi copii chiar în interiorul lăcaşului de cult.

Monahul Nicodim, nimeni altul decât secretarul mănăstirii, pe numele de mirean Nicolae Stancă, și un bărbat care provine din sistemul de orfelinate - Marian Radu, care s-a aciuat pe lângă mănăstire, au fost acuzați de viol, agresiune sexuală și corupere sexuală în formă continuată, ambii fiind arestați la jumătatea lunii februarie.

Potrivit unei anchete demarată sub coordonarea procurilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea, inculpații s-au împrietenit cu doi frați din Muereasca.

Copiii ajutau la vânzarea de obiecte bisericești când au fost corupți de către agresori, fiind ademeniți de către aceștia cu bani și cadouri. Minorii au fost supuși, de-a lungul mai multor luni, la o serie de perversiuni sexuale.