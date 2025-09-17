search
Miercuri, 17 Septembrie 2025
Adevărul
Toto Dumitrescu, cercetat penal după ce a fugit de la locul accidentului. Procurorii cer arestarea preventivă

Publicat:

Actorul Toto Dumitrescu, fiul fostului internațional român Ilie Dumitrescu, este cercetat penal după ce a fost implicat într-un accident rutier în București și a părăsit locul incidentului, lăsând în urmă o victimă rănită. Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și au cerut arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile.

Toto Dumitrescu, cercetat penal după ce a fugit de la locul unui accident grav FOTO: Arhivă
Toto Dumitrescu, cercetat penal după ce a fugit de la locul unui accident grav FOTO: Arhivă

Potrivit comunicatului oficial, incidentul a avut loc pe 14 septembrie 2025, în jurul orei 13:00, la intersecția bulevardelor Mircea Eliade și Primăverii. Surse judiciare au declarat că Toto Dumitrescu conducea cu viteză foarte mare atunci când mașina sa a fost lovită de un alt vehicul condus de o tânără, care nu a acordat prioritate. În urma impactului, trei autoturisme au fost avariate.

Tânăra aflată la volanul celeilalte mașini a fost grav rănită și a avut nevoie de intervenția echipajelor de la descarcerare. Ea a fost transportată la Spitalul Floreasca pentru îngrijiri medicale.

Șoferul a fugit de la locul accidentului

Deși în urma accidentului a rezultat rănirea unei persoane, inculpatul a părăsit locul accidentului fără încuviinţarea poliţiei sau a procurorului”, se arată în comunicatul Parchetului. 

Potrivit surselor judiciare, Toto Dumitrescu și-a abandonat mașina înainte ca polițiștii să ajungă la fața locului. Ulterior, acesta a fost prins de polițiști și reținut pentru 24 de ore. Toto Dumitrescu ar fi ieșit pozitiv la cocaină, potrivit surselor Adevărul.

Antecedente penale și cererea de arestare

Anchetatorii au mai precizat că bărbatul nu se află la primul conflict cu legea. În decembrie 2021, el a fost condamnat pentru „conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive”, primind o pedeapsă de 8 luni de închisoare, cu amânarea aplicării.

Având în vedere faptele, procurorul de caz a cerut arestarea preventivă a inculpatului, solicitarea fiind adresată judecătorului de drepturi și libertăți de la Judecătoria Sectorului 1.

Cercetările ar putea fi extinse

Potrivit unor surse judiciare, până în acest moment la dosar nu a fost depus raportul emis de Institutul Național de Medicină Legală (INML). În cazul în care acesta va confirma suspiciunile privind consumul de droguri, cercetările ar putea fi extinse și pentru această infracțiune. 

Reprezentanții Parchetului au subliniat că „aceste activități nu pot, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”.

București

