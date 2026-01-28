search
Miercuri, 28 Ianuarie 2026
Final tragic pentru un român dat dispărut de familie în Turcia. Trupului lui, în costum de scafandru, a fost recuperat în Golful Izmit

Publicat:

Un român de 32 de ani a fost descoperit mort, după mai bine de o lună de la dispariția sa în Turcia. Autoritățile investighează circumstanțele decesului, după ce trupul său, îmbrăcat în costum de scafandru a fost recuperat din mare.

Trupul tânărului a fost recuperat din mare, după mai bine de o lună de căutări. FOTO: 40birhaber
Trupul tânărului a fost recuperat din mare, după mai bine de o lună de căutări. FOTO: 40birhaber

Un român de 32 de ani, Dumitru Robert Stoica, din Râmnicu Vâlcea, a fost descoperit mort în Turcia, după mai bine de o lună de la dispariția sa. Trupul său, îmbrăcat în costum de scafandru, a fost recuperat din apele Golfului Izmit pe 25 ianuarie, iar autoritățile au demarat o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale decesului.

Dumitru Robert Stoica a fost descoperit după mai bine de o lună după ce a fost dat dispărut, pe 13 ianuarie. De la momentul în care tânărul nu a mai putut fi contactat de cei dragi, familia sa a trăit în incertitudine şi speranţă, lansând apeluri disperate pentru a-l găsi și distribuind anunțuri pe rețelele sociale, mesaje preluate de zeci de prieteni şi cunoscuţi, care la rândul lor, le-au repostat, potrivit presei locale.

Din păcate, pe 25 ianuarie, autorităţile turce au transmis familiei că trupul tânărului, îmbrăcat în costum de scafandru, a fost recuperat din mare, în zona golfului Izmit.

„Cu profundă tristețe vă informăm că Dumitru Robert Stoica a fost găsit decedat în Turcia. În acest moment sunt urmate formalitățile legale pentru repatrierea în România. Rugăm pe toți cei care au fost alături prin distribuiri, mesaje și sprijin să păstreze un moment de reculegere și să respecte durerea familiei în aceste clipe extrem de grele. Mulțumim tuturor pentru implicare, solidaritate și sprijin. Dumnezeu să-l odihnească în pace”, au confirmat apropiatii lui Robert Stoica pe reţelele de socializare.

Robert Stoica era dat dispărut
Robert Stoica era dat dispărut

Robert Stoica a plecat din România pe 10 decembrie 2025. La scurt timp, a luat legătura cu iubita sa, spunând că se află în Turcia „cu treabă”, însă, începând cu 13 decembrie, familia nu a mai putut lua legătura cu el şi au sesizat poliția, iar autoritățile române au demarat proceduri de căutare, colaborând cu instituțiile din Turcia.

În paralel, familia și prietenii au făcut apeluri publice și au distribuit anunțuri pentru a crește șansele de a-l găsi.

Potrivit presei turce, trupul lui Robert Stoica a fost descoperit în largul coastei Başiskele, în Golful Izmit, în seara zilei de 25 ianuarie, după ce mai mulți pescari au alertat autoritățile.

Cadavrul a fost transportat la Institutul de Medicină Legală, unde se așteaptă efectuarea autopsiei care va stabili cauza exactă a decesului.

Jurnaliștii turci notează că anchetatorii iau în calcul posibilitatea ca tânărul să fi suferit o embolie gazoasă în urma scufundării, însă oficial nu a fost confirmată încă nicio ipoteză.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile române și turce colaborează pentru clarificarea tuturor circumstanțelor.

