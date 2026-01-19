Misterul românului găsit mort în Madeira: Poliția cere ajutorul populației pentru identificarea pe baza tatuajelor

Polițiștii din Portugalia cer ajutorul populației pentru a identifica un român mort anul trecut, pe insula Madeira. Autoritățile precizează că acesta avea mai multe tatuaje.

Potrivit publicației Portugal Resident, trupul neînsuflețit a fost descoperit la 4 iulie 2025, în zona Levada Nova dos Canhas, din municipiul Calheta.

Poliția judiciară portugheză a precizat că starea avansată de descompunere a făcut imposibilă identificarea facială, motiv pentru care anchetatorii au cerut sprijinul publicului.

Bărbatul avea aproximativ 1,80 metri înălțime și o greutate estimată la circa 60 de kilograme.

Anchetatorii precizează că acesta avea mai multe tatuaje, care ar putea fi esențiale pentru stabilirea identității.

Unul dintre tatuaje este scris în limba română și are mesajul: „Dacă pentru a trăi trebuie să te târăști, ridică-te și mișcă-te!”.

Bărbatul mai avea alte trei tatuaje negre: un scarabeu pe antebrațul drept, o imagine în stil tribal reprezentând un lup urlând, în zona abdomenului, aproape de buric, și un desen tribal pe antebrațul stâng, despre care se crede că reprezintă o siluetă feminină.

Până în acest moment, autoritățile nu au făcut publice alte informații.