Ce trebuie să știe părinții înainte ca un copil să fie anesteziat. Cazul fetiței de 2 ani trage semnale de alarmă

0
0
Publicat:

Clinica stomatologică unde a murit fetița de 2 ani, după o anestezie, nu ar avea autorizație sanitară de funcționare, lasă să se înțeleagă ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Cu toate acestea, reprezentanții clinicii spun că au realizat peste 1.700 de proceduri de sedare profundă, în 11 ani de activitate. Pe lângă lipsa avizului, mai există un detaliu revoltător. Primele detalii ale autopsiei arată că fetița de de 2 ani nici măcar nu trebuia anesteziată, din cauza problemelor de sănătate pe care le avea. Doctorița Carmen Pantiș, medic primar de Antestezie și Terapie Intensivă, a explicat ce analize trebuie făcute înainte de o astfel de procedură și ce trebuie să asigure cabinetele unde se realizează anestezia. 

stomatologie instrumente cabinet dentist foto shutterstock

De ce este nevoie pentru ca o clinică stomatologică să poată efectua anestezii

Toate clinicile stomatologice au nevoie, teoretic, în primul rând de autorizație sanitară de funcționare, emisă de Direcția de Sănătate Publică (DSP). Cabinetele în care se realizează anestezii generale sau sedare profundă trebuie să fie autorizate ca unități cu activitate de anestezie și terapie intensivă. Pentru asta trebuie îndeplinite mai multe criterii. 

,,Trebuie să aibă un medic anestezist, cu drept de liberă practică și să aibă aparatura absolut necesară infrastructurii pentru a primi autorizarea. Pentru anestezia generală trebuie neapărat să aibă aparat de anestezie, monitor, defibrilator și tot ceea ce necesită ca materiale. Iar la sedare trebuie să aibă monitor, defibrilator, laringoscop, sonde de intubație și medicația unei sedări intravenoase. (..) Dar este făcută strict de anestezist, nu de stomatolog", explică dr. Carmen Pantiș, medic primar ATI. 

Cum trebuie efectuată procedura

Dintr-un comunicat de presă al Crystal Dental Clinic, cabinetul unde a fost anesteziată fetița, procedura s-a făcut intravenos, așa-numita sedare profundă. Cum se realizează corect această procedură?

,,Pacientul trebuie monitorizat cu tensiune arterială, frecvență cardiacă, pulsoximetrie, deci monitorizarea de bază. Se pot administra în așa fel substanțele anestezice încât să nu deprime respirația. Asta este esențial, să nu deprime respirația și copilașul sau adultul să  respire pe oxigen. Să aibă narină de oxigen, pentru că dacă îi pui o mască de oxigen atunci nu se poate lucra în cavitatea bucală. Bineînțeles că în momentul în care se lucrează în cavitatea bucală trebuie neapărat aspirație continuă pentru ca saliva sau sângele sau orice alte elemente stârnite să nu fie aspirate în trahee", spune dr. Carmen Pantiș. 

Obligatorie, potrivit legii, este și existența unui  protocol pe care clinica să îl respecte în caz de urgență:

,,Sedarea profundă nu se poate face decât într-un spațiu autorizat, (...) cu posibilitatea ca în orice moment să se poată facă, în caz de hipoxie, ventilație non-invazivă pe mască, iar dacă este absolut necesar să se recurgă la intubația endotraheală, la ventilația pe balon și la apelarea la 112 pentru transferul de urgență al copilului/ adultului într-un spital, cel mai apropiat spital dotat cu terapie intensivă performantă", spune medicul.

Toate aceste prevederi sunt incluse într-un ordin de ministru din 2009, în care se specifică și că pentru siguranța pacientului evaluare preanestezică este obligatorie, la fel și supravegherea continuă intra- și post-anestezic. 

De ce analize este nevoie înainte de anestezie

Foarte important de știut este că nici anestezia generală, nici cea intravenoasă nu se pot face fără un set de analize înainte. În cazul în care există boli preexistente, acestea trebuie să fie complexe.

,,Sub nicio formă nu se pot face fără analize . Depinde acum foarte mult și de vârstă, dar sunt analize precum hemoleucograma, uree, creatinina, glicemie, transamineze, probe de coagulare esențială, EKG (dacă persoana este peste 40 de ani), radiografie pulmonară, ecografia cardiacă la pacienții vârstnici.

Cei care au tulburări de coagulare, cum ar fi pacienții cu hemofilie, de exemplu, sau pacienții cu ciroza hepatică, cu diferite comorbidități, clar că au nevoie de  analize recente. Pacienții care sunt pe anticoangulante orale, sub nicio formă nu pot să meargă în cabinetele de stomatologie pentru extracții dentare înainte de a avea avizul cardiologului și de a trece de pe anticoagulantul oral pe cel injectabil subcutanat. Sunt multe, multe situații. Este absolut necesar să treci prin aceste consulturi preanestezice. Să ai analizele, să ai EKG-ul, să ai ecografia cardiacă și așa mai departe, dacă e vorba de adult", atrage atenția dr. Carmen Pantiș.

În cazul copiilor, nici măcar dacă sunt răciți nu se recomandă anestezia, spune medicul:

,,Copiii au un risc foarte mare de diferite viroze, infecții bacteriene. Să fie un copil perfect sănătos, să nu fi avut rinoree recentă, să nu fi avut scaune diareice, să fi avut un status normal".

Iar înainte de procedură, este util un alt consult. 

,,Copilul programat la o intervenție stomatologică ar fi bine să aibă un consult preanestezic, să există o întâlnire între medicul anestezist, părinți, copil, înainte de a se face procedura ca atare", subliniază dr. Carmen Pantiș.  

„În cazul în care e nevoie de anestezie, recomand spitalul”

Atât sedarea intravenoasă, cât și anestezia generală pot fi realizate la copiii care nu cooperează pentru tratamentul stomatologic, spune medicul. Recomandă însă ca în astfel de situații procedura să se facă la spitale de stat: 

,,Eu știu că în majoritatea spitalelor clinice, județene sau chiar municipale există servicii de chirurgie oro-maxilo-facială și dacă este într-adevăr o situație în care copilul sub nicio formă nu poate să fie tratat corespunzător în condiții de veghe, deci are nevoie de anestezie, aș recomanda mai degrabă o internare de zi în spitale. Să știți că avem mulți pacienți și cu retard psihomotor și pacienți cu autism și tot felul de pacienți chiar și mai mărișori care nu tolerează tratamentele stomatologice. Și atunci aceasta este o posibilitate legală, gratuită de a beneficia de serviciile stomatologice".

Ministrul Sănătății: ,,Mor oamenii pentru că unii aleg profitul în locul siguranței"

După ce a trimis Inspecția Sanitară de Stat din minister sǎ verifice clinica stomatologică unde fetița de 2 ani a murit, ministrul Sănătății lasă să se înțeleagă că unitatea funcționa fără autorizație sanitară. 

,,Din primele verificări, constatările sunt cutremurătoare: din nou respectarea legislației este pentru unii opționalǎ, spații improvizate, protocoale ignorate. Exact aceleași probleme pe care le găsim, repetat, de luni întregi. Exact aceleași nereguli care, în final, ucid.

Prea mulți ani, aceste clinici au făcut ce au vrut, fără control, fără reguli, fără responsabilitate. (...) Dar astăzi spun limpede: dacă știți că funcționați ilegal, puneți cheia în ușă acum! Nu mai merge cu improvizații! Nu mai merge cu „lasă că nu se întâmplă nimic”! Deja s-a întâmplat. Și este ireversibil. (...) Este o realitate crudă: mor oamenii pentru că unii aleg profitul în locul siguranței. Eu nu voi închide ochii. Îi deschid larg și acționez", a scris Alexandru Rogobete pe Facebook. 

Cronica unei tragedii anunțate. Clinica funcționa de 11 ani, dar se pare că nu avea autorizație

Mai multe surse sanitare susțin că clinica stomatologică nu avea autorizație de funcționare. Cabinetul ar fi depus un dosar pentru a obține autorizația de funcționare la Direcția de Sănătate Publică în acest an, pe data de 16 mai, însă lipsea chiar documentația pentru procedura de sedare. 

În practică, clinica funcționa însă de 11 ani, așa cum chiar reprezentanții ei au precizat într-un comunicat de presă, în care anunțau și că în această perioadă de activitate, au realizat peste 1.700 de proceduri de sedare profundă, la fel ca în cazul fetiței care a murit. 

,,În ultimii peste 11 ani de activitate, clinica noastră a realizat cu succes mai mult de 1.700 de proceduri similare de sedare profundă, cu aceeași echipă dedicată și calificată, fără niciun incident anterior, punând mereu pe primul loc siguranța și confortul pacienților noștri, în special al celor mici”, susțineau aceștia în comunicat. 

Chiar și pe site-ul lor este prezentată procedura pentru care nu aveau autorizație.

Captura site Crystal Dental 1 jpg
Capturi de pe site-ul Crystal Dental Clinic
Capturi de pe site-ul Crystal Dental Clinic

La începutul acestui an, clinica a mai fost amendată cu 20.000 lei pentru neefectuarea sterilizării instrumentarului.

În lipsa protecției statului, deși nu este firesc să fie așa, pacienții pot încerca singuri să afle dacă medicii au autorizație de practică (de pe site-ul Colegiului Medicilor Stomatologi) și să sune sau să trimită emailuri la direcțiile de sănătate publică județene pentru a afla dacă dețin autorizație clinicile unde urmează să se trateze. 

