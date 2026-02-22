Fetița de 6 ani din Constanța, aflată în moarte cerebrală după o operație de apendicită, a murit

Fetița în vârstă de 6 ani din Constanța, care se afla în moarte cerebrală la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” din București, a încetat din viață.

Copila fusese transferată de la Spitalul Județean Constanta, unde pe 15 decembrie fusese internată, operată de apendicita, și unde a făcut un stop cardio respirator. Câteva zile mai târziu, medicii de la București au declarat moartea cerebrală.

„În această seară, ANCUȚA a plecat dintre noi. Din luna decembrie se afla în moarte cerebrală, iar astăzi lupta ei s-a încheiat. Familia trece printr-o durere greu de descris și, în același timp, se confruntă cu cheltuieli importante, care vor continua în perioada următoare. Cu acordul lor, pun la dispoziție contul bancar pentru cei care doresc să ofere un sprijin financiar, ca semn de solidaritate și compasiune”, a transmis avocata Ghiulfer-Aisun Ismail.

În aceeași perioadă, un băiat de 2 ani a fost și el operat la Constanța, iar după câteva zile a ajuns, tot la spitalul Grigore Alexandrescu, în moarte cerebrală. Copilul a decedat pe 18 ianuarie.

Ministrul Sănătății a trimis corpul de control la Constanța, iar Colegiul Medicilor a început o anchetă.

Reprezentanții Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța au anunțat de asemenea că au demarat o anchetă internă în aceste cazuri.