Luni, 12 Ianuarie 2026
Adevărul
Anchetă internă la Spitalul Județean din Constanța după ce doi copii au intrat în moarte cerebrală în urma unor intervenţii chirurgicale

Publicat:

Reprezentanţii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa au anunţat, luni, că au demarat o anchetă internă, după ce doi copii au intrat în moarte cerebrală în urma unor intervenţii chirurgicale în unitatea medicală.

Spitalul Județean din Constanța FOTO: Facebook
Spitalul Județean din Constanța FOTO: Facebook

”A fost demarată o anchetă internă. În această dimineaţă s-a întrunit o comisie medicală. S-au solicitat toate documentele în ambele cazuri semnalate şi la acest moment se analizează”, a declarat, luni, purtătorul de cuvânt al Sputalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, Crina Kibedi, potrivit News.

La sfârşitul săptămânii trecute, familia unui copil în vârstă de doi ani şi cinci luni a acuzat cadrele medicale de la Spitalul Judeţean Constanţa că nu l-ar fi îngrijit corespunzător, după ce a fost operat deoarece fusese diagnosticat cu volvulus intestinal.

Ulterior, starea copilului s-a agravat, au apărut septicemia şi o disfuncţie multiplă de organe. Familia susţine că a lipsit consultul neurochirurgical timp de trei zile după operaţie şi că nu ar fi fost văzut de medicul de gardă timp de 24 de ore. În prezent, copilul a fost transferat la Spitalul ”Grigore Alexandrescu” din Bucureşti şi se află în moarte cerebrală.

Al doilea caz este cel al unei fetiţei de şase ani, care a intrat în moarte cerebrală după ce a fost operată de apendicită la Spitalul Judeţean Constanţa.

Totodată, Ministerul Sănătății, prin Corpul de Control, va verifica activitatea spitalului din punct de vedere administrativ, iar Inspecția Sanitară de Stat va analiza respectarea protocoalelor privind prevenirea și controlul infecțiilor nosocomiale.

Duminica trecută, ministrul anunțase deja trimiterea Corpului de Control la Spitalul Județean Constanța, după ce s-a constatat că, în unele secții, peste 70% din personal beneficiază de scutiri de gardă sau de ture de noapte.

Constanţa

