search
Marți, 17 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Femeie reținută după ce a păcălit zeci de români cu vacanțe „last minute”: familii cu copii, lăsate pe drumuri după ce au plătit 40.000 euro

0
0
Publicat:

O femeie în vârstă de 38 de ani, administrator al unei societăți comerciale din București, a fost reținută după ce a înșelat mai multe persoane prin intermedierea fictivă a unor pachete turistice „last minute”, prejudiciul fiind de 40.000 de euro

Turiști aeroport Foto: pixibay
Turiști aeroport Foto: pixibay

Ancheta este efectuată de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 2, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sector 2.

Potrivit anchetatorilor, femeia identifica clienți prin recomandări și le propunea vacanțe „last minute” în destinații precum Turcia, Maldive, Japonia, Cuba, Paris sau Malta.

Aceasta pretindea că doar intermediază rezervările și că plata este efectuată de o altă persoană, folosind documente și ordine de plată false pentru a crea impresia că tranzacțiile erau în curs de procesare.

„Prin prezentarea unor informații false sau incomplete despre disponibilitatea serviciilor, tarife și condiții de rezervare, aceasta ar fi determinat persoanele vătămate să transfere diferite sume de bani, în valoare totală de aproximativ 40.000 de euro, pentru pachete turistice care nu corespundeau serviciilor promise. Totodată, pentru a consolida aparența de legalitate și a menține în eroare persoanele vătămate, femeia în cauză a folosit înscrisuri nereale, care prezentau în mod nereal faptul că plățile și serviciile turistice erau efectuate corespunzător. În acest fel, a creat impresia unei situații financiare corecte și ar fi indus persoanele vătămate să creadă că tranzacțiile au fost efectuate conform contractelor încheiate”, a transmis Poliția Capitalei.

Familii evacuate în Turcia 

În august 2024, două familii cu copii mici, plecate în Turcia prin intermediul unui astfel de pachet, au fost evacuate din hotel după ce plata nu a fost confirmată. Victimele au fost nevoite să doarmă în aeroport și să își cumpere singure biletele de întoarcere.

De asemenea, agenția BJR Vacanțe SRL din Arad a fost păgubită, după ce a achitat din fonduri proprii vacanța unor clienți, crezând că va recupera ulterior sumele. Alte persoane au fost înșelate prin promisiuni false privind fonduri europene sau vacanțe în Japonia, Disneyland Paris și Malta.

Pentru a părea credibilă, femeia a depus plângeri penale mincinoase și documente falsificate, susținând că ar fi fost victima unor înșelăciuni. În cadrul audierilor ca persoană vătămată, ea a depus șapte înscrisuri contrafăcute menite să influențeze ancheta.

În scopul ascunderii infracţiunilor, în 14 august 2024, bănuita a făcut plângere penală împotriva unei alte persoane, fără legătură în caz, dar şi împotriva unui păgubit, susţinând, în mod fals, că ar fi fost victima unei înşelăciuni şi că ar fi achitat integral servicii turistice, lucruri neadevărate

„Într-o altă situaţie, folosind acelaşi mod de operare, femeia a susţinut în faţa agenţiei de turism (BJR Vacanţe SRL) că plata pentru o vacanţă a fost făcută de titulara buletinului, dar că banii sunt blocaţi temporar în bancă. Agenţia a achitat din fonduri proprii vacanţa către operatorul turistic, în ideea că îşi va recupera suma când se deblochează transferul. În acest fel, şi agenţia BJR Vacanţe SRL a fost păgubită”, a transmis Poliția. 

Marți, 17 februarie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 2 au efectuat trei percheziții domiciliare în București. Femeia a fost dusă la audieri și apoi reținută pentru 24 de ore, urmând să fie prezentată în fața magistraților cu propunere legală.

Cercetările continuă pentru înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals informatic și inducere în eroare a organelor judiciare.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un aliat al lui Putin amenință puterile europene cu represalii dacă vor confisca nave din „flota fantomă” a Rusiei
digi24.ro
image
12 județe și Capitala, sub cod portocaliu de ninsori și viscol puternic. Stratul de zăpadă poate ajunge până la 50 de cm
stirileprotv.ro
image
Cum arată cea mai ieftină garsonieră din Cluj-Napoca în februarie 2026. Cât costă
gandul.ro
image
Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după dubiile din 2024”
mediafax.ro
image
Drama din spatele descoperirii macabre din Ploiești, unde o femeie era moartă în casă din vremea pandemiei. Ce s-a aflat despre fiul ei: „Se fac audieri”
fanatik.ro
image
Proiectul de la Bicaz al miliardarului Iulian Dascălu: centrală îngropată sub munte, lac nou și kilometri de tuneluri
libertatea.ro
image
Trump pune presiune pe Ucraina să „negocieze rapid”. La Geneva a început o nouă rundă de discuții
digi24.ro
image
Ilie Dumitrescu, atacat de interlopi în Centrul Vechi. Episod șocant de acum 18 ani: „Am avut pistol la cap, am avut cuțit la gât să-l salvăm”
gsp.ro
image
Și-a desfăcut fermoarul echipamentului la JO de iarnă și ce a urmat face înconjurul lumii: ”Peste un milion de euro”
digisport.ro
image
În 2026 trecem la ora de vară mai repede: noaptea în care pierdem o oră de somn
stiripesurse.ro
image
O altă ucraineancă fugită din țară de teama războiului a fost omorâtă în SUA. Și iubitul ei a fost ucis
antena3.ro
image
Acuzaţii grave lansate de Andreea Bostănică. Iuliana Beregoi i-ar fi trimis un sicriu acasă Danielei Costetchi
observatornews.ro
image
E oficial! Cătălin Măruță a dat LOVITURA. A semnat noul contract, după ce a fost dat afară de Pro TV
cancan.ro
image
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
prosport.ro
image
WIZZ Link schimbă felul în care îți rezervi zborurile: ce aduce nou platforma lansată de Wizz Air
playtech.ro
image
Avocatul FCSB exultă după decizia CCR! Gigi Becali poate da lovitura în celebrul dosar pentru prejudiciul de 37 de milioane de euro cerut de CSA Steaua. Update exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Nici n-a stat la discuții: prima reacție a lui Cristi Chivu, după ce a fost criticat de legendele Italiei
digisport.ro
image
Înfrângere de proporții pentru Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu, în interiorul PNL
stiripesurse.ro
image
Se închid toate școlile din cauza codului portocaliu de viscol, în județul Giurgiu
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
Vestea MOMENTULUI! Cătălin Măruță a semnat! Nu stă mult pe tușă și se apucă iar de treabă. Urmează să apară pe post împreună cu Andra!
romaniatv.net
image
Nicușor Dan, decizie privind șefii serviciilor secrete din România! Președintele a anunțat
mediaflux.ro
image
Ilie Dumitrescu, atacat de interlopi în Centrul Vechi. Episod șocant de acum 18 ani: „Am avut pistol la cap, am avut cuțit la gât să-l salvăm”
gsp.ro
image
VIDEO Informații înfiorătoare despre unul dintre cele mai scandaloase cazuri din istorie. Safari uman la 70.000 de lire sterline. Mai mulți bogați au ucis cu cruzime copii și femei, familii întregi. Cum s-au organizat excursiile de vânătoare umană
actualitate.net
image
Alina Pușcău și Jeffrey Epstein. Câți bani i-a trimis miliardarul pedofil mamei celebrului model
actualitate.net
image
Destinații din România care te lasă fără cuvinte: „O energie greu de descris!” Cele mai frumoase locuri din țară ce merită vizitate în 2026
click.ro
image
Gustarea perfectă pentru mic dejun, prânz sau o cină ușoară. Este delicioasă, se prepară rapid și conține ingrediente simple. VIDEO
click.ro
image
Desertul pe care îl recomandă Carmen Brumă pentru o digestie sănătoasă și sațietate pe termen lung: „Foarte sănătos”. Este gustos și se prepară extrem de simplu
click.ro
sarah ferguson jpg
Proxenetism la Palat? Ducesa i-a oferit lui Jeffrey Epstein o femeie „singură și cu un corp grozav”. Nici fiicele ei n-au scăpat
okmagazine.ro
Prințul Andrew alias Andrew Mountbatten Windsor GettyImages 2235212218 jpg
Palatul Buckingham, transformat de Andrew într-un bordel! A distrus respectul pentru Casa Regală
okmagazine.ro
Robert Duvall foto Profimedia jpg
Motivul sfâșietor pentru care Robert Duvall n-a avut niciodată copii, deși a fost însurat de patru ori
clickpentrufemei.ro
bkg iubiri celebre Antoniu si Cleopatra fb jpg
Marc Antoniu și Cleopatra, povestea cuplului care ar fi putut stăpâni întregul Imperiu Roman...
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
A ajuns de la o pensie de 850 € la venituri de 3.500 €. Metoda folosită de un pensionar de 77 de ani
image
Destinații din România care te lasă fără cuvinte: „O energie greu de descris!” Cele mai frumoase locuri din țară ce merită vizitate în 2026

OK! Magazine

image
Scandalul uitat cu amantul care-i suge degetul de la picior, prin care Sarah Ferguson a umilit regalitatea în anii '90

Click! Pentru femei

image
Motivul sfâșietor pentru care Robert Duvall n-a avut niciodată copii, deși a fost însurat de patru ori

Click! Sănătate

image
Anul Calului de Foc în horoscopul chinezesc. Cele mai norocoase numere și luni pentru fiecare zodie