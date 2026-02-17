Femeie reținută după ce a păcălit zeci de români cu vacanțe „last minute”: familii cu copii, lăsate pe drumuri după ce au plătit 40.000 euro

O femeie în vârstă de 38 de ani, administrator al unei societăți comerciale din București, a fost reținută după ce a înșelat mai multe persoane prin intermedierea fictivă a unor pachete turistice „last minute”, prejudiciul fiind de 40.000 de euro

Ancheta este efectuată de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 2, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sector 2.

Potrivit anchetatorilor, femeia identifica clienți prin recomandări și le propunea vacanțe „last minute” în destinații precum Turcia, Maldive, Japonia, Cuba, Paris sau Malta.

Aceasta pretindea că doar intermediază rezervările și că plata este efectuată de o altă persoană, folosind documente și ordine de plată false pentru a crea impresia că tranzacțiile erau în curs de procesare.

„Prin prezentarea unor informații false sau incomplete despre disponibilitatea serviciilor, tarife și condiții de rezervare, aceasta ar fi determinat persoanele vătămate să transfere diferite sume de bani, în valoare totală de aproximativ 40.000 de euro, pentru pachete turistice care nu corespundeau serviciilor promise. Totodată, pentru a consolida aparența de legalitate și a menține în eroare persoanele vătămate, femeia în cauză a folosit înscrisuri nereale, care prezentau în mod nereal faptul că plățile și serviciile turistice erau efectuate corespunzător. În acest fel, a creat impresia unei situații financiare corecte și ar fi indus persoanele vătămate să creadă că tranzacțiile au fost efectuate conform contractelor încheiate”, a transmis Poliția Capitalei.

Familii evacuate în Turcia

În august 2024, două familii cu copii mici, plecate în Turcia prin intermediul unui astfel de pachet, au fost evacuate din hotel după ce plata nu a fost confirmată. Victimele au fost nevoite să doarmă în aeroport și să își cumpere singure biletele de întoarcere.

De asemenea, agenția BJR Vacanțe SRL din Arad a fost păgubită, după ce a achitat din fonduri proprii vacanța unor clienți, crezând că va recupera ulterior sumele. Alte persoane au fost înșelate prin promisiuni false privind fonduri europene sau vacanțe în Japonia, Disneyland Paris și Malta.

Pentru a părea credibilă, femeia a depus plângeri penale mincinoase și documente falsificate, susținând că ar fi fost victima unor înșelăciuni. În cadrul audierilor ca persoană vătămată, ea a depus șapte înscrisuri contrafăcute menite să influențeze ancheta.

În scopul ascunderii infracţiunilor, în 14 august 2024, bănuita a făcut plângere penală împotriva unei alte persoane, fără legătură în caz, dar şi împotriva unui păgubit, susţinând, în mod fals, că ar fi fost victima unei înşelăciuni şi că ar fi achitat integral servicii turistice, lucruri neadevărate

„Într-o altă situaţie, folosind acelaşi mod de operare, femeia a susţinut în faţa agenţiei de turism (BJR Vacanţe SRL) că plata pentru o vacanţă a fost făcută de titulara buletinului, dar că banii sunt blocaţi temporar în bancă. Agenţia a achitat din fonduri proprii vacanţa către operatorul turistic, în ideea că îşi va recupera suma când se deblochează transferul. În acest fel, şi agenţia BJR Vacanţe SRL a fost păgubită”, a transmis Poliția.

Marți, 17 februarie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 2 au efectuat trei percheziții domiciliare în București. Femeia a fost dusă la audieri și apoi reținută pentru 24 de ore, urmând să fie prezentată în fața magistraților cu propunere legală.

Cercetările continuă pentru înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals informatic și inducere în eroare a organelor judiciare.