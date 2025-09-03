search
Miercuri, 3 Septembrie 2025
Adevărul
Vacanță de coșmar la 5 stele. Pățania unei turiste românce a stârnit scandal pe internet: „Nu mai poți face nimic”

0
0
Publicat:

O românca a povestit pe internet experiența neplăcută cu un hotel de 5 stele din Turcia. Disperată că a rămas fără mai multe bijuterii, ea le-a cerut sfaturi internauților, însă mulți dintre ei au demonstrat lipsă totală de empatie și chiar răutate.

Plajele Turciei atrag milioane de turiști an de an. FOTO: Pixabay
Plajele Turciei atrag milioane de turiști an de an. FOTO: Pixabay

O româncă a povestit pe internet cum vacanța ei de vis în Turcia s-a transformat într-un adevărat coșmar. Femeia susține că din camera resortului de lux în care a fost cazată i-au dispărut un inel și o pereche de cercei cu pietre semiprețioase, pe care îi lăsase în cameră. Nu a observat însă decât în România că bijuteriile i-au fost furate, ceea ce o lasă fără prea multe opțiuni. În disperare de cauză, ea a făcut apel la internauți și le-a cerut un sfat.

„Vă rog să mă sfătuiți într-o problemă: mi s-au furat de către cameriste o pereche de cercei și un inel cu pietre semiprețioase (superbi) din camera resortului. Mi-am dat seama abia după ce am ajuns în România. Ieri, o verișoară a întrebat la recepție, arătând poza și dând detaliile camerei etc....dar i s-a spus că nu au fost găsiți în cameră. Vă rog să mă sfătuiți cum să procedez: să trimit email resortului în care să-i ameninț cu reclamății? Unde aș putea să reclam furtul? Din experiența voastră, cum mi-aș putea recupera cerceii și inelul? Vă mulțumesc”, a scris ea pe un grup de Facebook destinat românilor care își petrec vacanțele în Turcia.

Critici gratuite

Paradoxal, deși femeia a cerut un sfat, mulți dintre internauți au preferat să o ia peste picior, iar unii chiar au acuzat-o de înscenare.Nici o șansă” și „Ce dovadă ai?”, alături de „Deja e târziu”, au fost printre primele comenatarii.

„Ce dovezi aveți că au fost sustrase de cameriste și nu le-ați pierdut dvs?”, a întrebat-o cineva.„Ar trebui să ne filmăm toate lucrurile lăsate prin cameră când mergem în concediu? Treaba cu dovezile e cam trasă de coadă!”, a replicat autoarea postării, după care a spus tot ea: „Aoleu, dar sunteți de la poliție?”

A urmat un val de replici răutăcioase, dar mai puține sfaturi spre deloc.

„Nu e trasă de coadă deloc, ca să poți susține ceea ce acuzi, ai nevoie de dovezi, altfel va fi cuvântul dvs împotriva cuvântului «făptașului» și nu veți rezolva nimic”, i-a scris cineva.

„Cine acuză trebuie să prezinte dovezile, doar nu vrei să dovedească hoțul că nu a furat. Așa și eu pot să acuz că mi-au furat turcii din cameră un kilogram de aur, dar am vreo dovadă?”, a fost altă replică.

„Normal că trebuie să dovediți că ați avut acele obiecte și, v-au fost sustrase din camera. Dumneavoastră, dacă ați fi acuzată de cineva că i-ați luat ceva, nu asta ați întreba «ce dovezi ai?» Personal, cred că nu aveți nicio șansă de recuperare. Însă este doar o părere. Măcar dacă ați fi realizat acolo, dar așa... Puneți-va în locul celor de la hotel... ce ați face dacă un client ar avea o «revelație» că dvs!? Nu va supărați... va întreb doar. Mie mi-a luat de două ori câte 20 de euro din portofel. Am fost corect și am fost doar să-i informez că au un hoț între angajați și că nu am nicio pretenție având în vedere că bellboy-ul mi-a zis de 2 ori să pun banii în seif. Totuși, mi-au oferit o masă a la carte pentru mine și familie, masă care a depășit valoarea ciordelii. Evident, de atunci, folosesc mereu seiful”, a scris cineva.

„Puneți-le la pierdute”

„Dacă nu ai dovezi, n-ai nicio șansa, mai ales că ai plecat deja de acolo”, a confirmat altcineva. „E târziu, atunci trebuia să-i amenințați cu poliția sau jandarmeria”, a întărit altul.

„Puneți-le la pierdute. Dacă nu aveți dovezi că au fost furate, ce mai puteți face acum, după ce v-ați întors?”, a scris cineva.

„Lucrurile de valoare se lasă doar în seif la hotel”, a spus altcineva. Imediat a fost completată de o altă femeie: „Lucrurile de valoare se lasă acasă, nu te duci la mare cu bijuterii scumpe să te dai mare” și „Normal că nu pleci cu acareturile toate după ține dar, nah , nu toată lumea gândește la fel. Dacă tot pleci cu ele după tine, lasă-le în seif. Acte, bani, bijuterii…”, au fost doar două mesaje pe aceeași temă.

Au fost însă și voci care nu au fost de acord cu această abordare: „Așa este lucrurile de valoare se poartă prin curte la găini, nu se duce la mare sau prin alte călătorii, că dacă unii le văd le strălucesc ochii și se lipesc de ei”, le-a ironizat cineva pe criticile autoarei postării.

Au urmat răutăți absolut gratuite și replici acide. „Doar țărăncile proaste își scot aurul la plimbare la mare”, a atacat o altă doamnă.

„Doar țărăncile proaste cred așa ceva”

I-au răspuns alte două doamne, surprinse de aciditatea sa. „Doar țărăncile proaste cred așa ceva. Unele pur și simplu își poartă cu eleganță lucrurile că niște doamne, fără a face caz” și „După mintea ta, cei care își pun bijuterii scumpe o fac doar că să se dea mari. Halucinant”, au fost replicile primite.

„Te duci cu ce vrei pentru că sunt ale tale. Ceea ce unii consideră a te da mare, alții pur și simplu vor să se simtă bine”, a scris alta.

Tot ce-i de valoare se ține în seif!”, a decretat cineva. „În Brazilia, la hotel de 5 stele din lanț mare hotelier, punea banii lichizi în seif cu bilețel cu suma deasupra și tot ciupea 2,3 foi ... se duceau la recepție să reclame și spuneau că nu este posibil așa ceva”, i-a răspuns altcineva.

„Mai bine nu le duceai cu tine deloc sau le puteai pune măcar în seif. Eu am pățit în Tunisia, iar de atunci nu iau bijuterii cu mine în concediu”, a mai spus cineva.

Altcineva i-a recomandat să-și verifice verișoara. „Verifică verișoara. Am avut și noi o experiență cu cineva din gașcă, ne făcea la gențile de plajă. Câteva familii, ne-a dat dauna într-o săptămâna. A văzut-o soțul meu din mare”, a scris cineva.

L-au luat pe nu în brațe

„De unde ești așa sigură? Odată ce ai plecat din hotel și nu ai văzut atunci puteau să ți lipsească în altă parte”, „Nu mai poți face nimic! Mai ales că în fiecare cameră este seif și tot ce e de valoare se ține acolo” și „Furtul se raportează direct la poliție în toate hotelurile. Dar din moment ce ai seif în cameră se recomandă să ții obiectele de valoare în seif”, au fost doar câteva dintre zecile de comentarii care au descurajat-o pe autoarea postării inițiale.

„Noi am fost la Telatiye Resort Hotel, dar niciodată n-am pățit nimic și toate lucrurile, inclusiv banii au rămas în camera, pe masă nu în seif. Turcii au grijă de turiști, sunt ospitalieri, deci nu cred că s ar preta la așa ceva” și „Confirm, nici noi nu am avut probleme la acest hotel”, au fost două replici asemănătoare, la care cineva a răspuns prompt: „Voi nu ați pățit, deci e clar, turcii nu fură. Mama ei de logică...”, le-a criticat cineva.

Nu e un caz singular printre turiști

Alții, în schimb, au reclamat faptul că ar fi fost la rândul lor victimele unor hoți în diverse hoteluri din Turcia și nu numai.

„Aceeași problema la Delphine, un inel de aur, de 4 grame, deci nu era ieftin deloc, a dispărut… Eu de obicei tot las în seif, dar uite că asta mi-a scăpat. Din acea zi nu mai merg cu nimic de genul ăsta la mine. Am fost la recepție și nici măcar nu au verificat. Ceva de genul «ai seif, pui acolo. Ai lăsat, îți asumi». Și Delphine nu e lanț de hoteluri low cost ”, a scris cineva.

N-a fost singura dintre membrele grupului furată în hotel. O altă doamnă a plecat dezamăgită acasă, după ce fost lăsată fără bunuri valoroase.

„Nu aveți nici o șansă. Mi s-a furat din camera de hotel o cutiuță cu un ceas și aproximativ 50 gr de aur!Am sesizat imediat că a dispărut și am anunțat la recepție. Răspunsul lor a fost să vină cineva de la securitate și să citească cu ce cartelă a fost deschisă ușa. Deși am fost și la poliție și am depus plângere, nu s-a rezolvat nimic. Am plecat foarte dezamăgită spre casă și am scris câteva recenzii să nu pățească și alții ca mine. Când bunurile nu sunt asigurate în seif, și le însușesc cameristele care sunt «mânî în mână» cu hotelul, iar poliția știe. La secție mi-au spus să arăt factura. Ce factură? Era aurul meu din țară (la fel și ceasul). Le-am arătat câteva fotografii făcute cu câteva zile înainte în resort, când încă aveam bunurile! Nimic nu i-a convins! Nimic nu am rezolvat!”, a fost povestea tristă a femeii.

A fost momentul pentru o nouă replică acidă: „Inelele se țin pe degete, lănțișoarele la gât, cerceii atârnați în găurile urechii. Dacă nu le puteți suportă, lăsați-le acasă! Ce-i pe voi, cu voi, este ,«aproape» în siguranță. Vacanțe frumoase, fără stres!”, a scris cineva. „Și bărbatul veșnic de mână să nu ți-l fure alta. Incredibil”, a venit o replică plină de ironie.

Cineva a găsit de cuvință să vină cu un sfat. „Faci reclamație scrisă la hotel și la poliție – online. Dacă a furat camerista, nu cred că e prima oară. Oricum nu ai nimic de pierdut”, a încercat un internaut să o ajute.

Acuzată că își poartă propriile bijuterii

„Dar de ce mergeți cu bijuterii scumpe la mare și în concedii?”, nu s-a putut abține o femeie. „Pentru că le au și este ceva normal să fie purtate la restaurant, pe promenadă, nu să le țină în cutii acasă”, a răspuns cineva rapid. „Ca să le port! Nu să le țin în casă!”, a răspuns și autoarea postării inițiale.

Altcineva le-a acuzat gratuit pe autoarea postării și pe verișoara ei: „V-ați furat între voi”, a venit „verdictul”răutăcios.

Cineva a remarcat răutățile și replicile acide la adresa autoarei postării. „Citesc și mă crucesc! Ce fel de oameni sunteți? Doamna a întrebat civilizat ce este de făcut. Voi o certați într-una”, s-a mirat o altă femeie. „Am cerut sfaturi, iar ei dau cu parul! Trist!”, a scris și autoarea postării inițiale.

„Nu de mult a scris cineva că i s-au furat bani din seif și o parte au fost schimbați cu bani falși. La ce e bun seiful atunci? Ocupă inutil loc”, a remarcat un internaut.

„Nouă ne-au furat prosoapele personale de la șezlong, apoi a dispărut, tot de pe șezlong, unul de la hotel. Am reclamat, ne-au adus prosoape de la ei la schimb, iar când am cerut să vedem înregistrările de pe camere, tipul de la securitate a dispărut subit de lângă noi. Lucrurile de valoare - în seif”, a povestit cineva.

Îmi pare rău! Nu cred că mai aveți ce face. Nici seifurile nu sunt sigure, și acolo se poate umbla. Eu nu îmi iau în vacanțe decât cerceii pe care-i port în urechi tot timpul. Banii îi avem pe card și cash maxim 100 euro. Nu am pățit niciodată nimic”, a fost încă o părere.

Călătorii

