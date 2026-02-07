Video Explozie într-un bloc din Ilfov: două persoane rănite, zeci de locatari evacuați

O explozie s-a produs sâmbătă dimineață, 7 februarie, într-o garsonieră situată la etajul 3 al unui bloc cu patru etaje din Chitila, judeţul Ilfov. Două persoane au fost rănite și 40 au fost evacuate.

„În această dimineaţă, în jurul orei 04:00, pompierii ISU Bucureşti-Ilfov au intervenit pe Intrarea Banatului, localitatea Chitila, judeţul Ilfov, unde a avut loc o explozie într-o garsonieră de la etajul 3, dintr-un bloc cu 4 etaje. Explozia nu a fost urmată de incendiu.

În urma acesteia au fost desprinse elemente de tâmplărie din blocul în cauză”, transmit reprezentanţii ISU. Au fost evacuate în total 40 de persoane.

Două victime din garsonieră, care au suferit arsuri, au fost asistate medical la faţa locului şi transportate la spital.

De asemenea, la caz a fost solicitată prezenţa unei echipe din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii, pentru evaluarea situaţiei.

„Pentru gestionarea situaţiei de urgenţă am intervenit cu 5 autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, Detaşamentul Special de Salvatori, 2 autospeciale de transport personal şi victime multiple, 2 ambulanţe SMURD, şi în sprijin, un echipaj SABIF”, precizează ISU Bucureşti-Ilfov.