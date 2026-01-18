Video Explozie puternică într-un bloc din Buzău. 25 de apartamente, afectate de deflagrație

Pompierii din cadrul ISU Buzău intervin duminică dimineaţă într-un bloc din municipiu unde s-a produs o explozie, o persoană fiind rănită iar mai multe apartamente afectate de suflul deflagraţiei.

Potrivit ISU Buzău, explozia a fost cauzată de o acumulare de gaze şi nu a fost urmată de incendiu. În urma evenimentului, o persoană a fost rănită, acesteia fiindu-i acordat primul ajutor medical la faţa locului de către echipajul SMURD, scrie News.

Pentru gestionarea situaţiei, la locul intervenţiei au fost trimise o autospecială de transport personal şi victime multiple, o autospecială de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de descarcerare, precum şi o ambulanţă SMURD.

Pentru siguranţa locatarilor, alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă, iar reprezentanţii distribuitorului de gaze au fost solicitaţi pentru verificări şi remedierea defecţiunilor. Pompierii acţionează pentru asigurarea zonei şi evaluarea pagubelor produse.

Cauza exactă a producerii exploziei va fi stabilită în urma cercetărilor.

Din primele estimări, se pare că 25 de apartamente și garsoniere ar fi fost afectate de suflul exploziei.

Persoanele care locuiesc în apartamentele afectate de suflul exploziei vor fi cazate de autorități, în diverse locații, până când va fi analizată situația clădirii și a fiecărei locuințe în parte