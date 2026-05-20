Numele lui Sebastian Ghiță apare în corespondențe atribuite unor agenți ruși într-o investigație internațională. Reacția afaceristului

Controversatul om de afaceri Sebastian Ghiță apare în documente și corespondențe atribuite unor agenți ruși, într-o investigație internațională care analizează posibile legături între rețele media, actori politici și structuri de influență ale Kremlinului.

Investigație publicată de o platformă armeană

Sebastian Ghiță este menționat într-o investigație publicată de platforma armeană FIP.am (Fact Investigation Platform), care analizează posibile legături și canale de comunicare între structuri asociate Administrației Prezidențiale a Federației Ruse și rețele de propagandă active în Europa.

Documentul, datat 16 mai 2025 și citat de publicația respectivă, face referire la corespondențe atribuite unui agent identificat cu numele codat „Edward Bernays” și o oficială din cadrul Kremlinului, Sofia Zaharova, scrie G4 media.

Potrivit surselor citate în material, aceasta ar fi avut un rol în gestionarea unor campanii de propagandă și influență informațională la nivel internațional. Schimbul de mesaje face referire la numele lui Ghiță, în legătură cu Republica Moldova și cu presupuse strategii de influențare a mediului media.

Investigația citează fragmente din corespondențe în care sunt discutate „idei privind colaborarea cu Sebastian Ghiță”, precum și posibile modalități de utilizare a canalului România TV în transmiterea unor mesaje politice.

„Maia Sandu a încercat să cumpere loialitatea România TV în timpul alegerilor prezidențiale din România. Ea declara că reprezintă interesele unei «grupe de oameni influenți din Europa» și avertiza că, în ciuda tuturor eforturilor de susținere a lui Călin Georgescu, decizia despre cine va conduce țara «este deja luată». Ca rezultat, alegerile au fost anulate, iar în ceea ce-l privește pe Georgescu a început urmărirea penală.”

Operațiuni de destabilizare și provocări în Europa

Potrivit analistului Valeriu Pașa de la WatchDog.md, formulările din corespondențele citate „nu sunt de tipul «putem încerca să îl abordăm pe Ghiță»”, ci ar fi „tranșante”, ceea ce, în opinia sa, „nu lasă loc de interpretare”, sugerând că patronul România TV „era deja în contact cu agenți ruși și s-a arătat dispus să le execute ordinele”.

Acesta mai afirmă că același agent menționat în investigație, identificat drept „Edward Bernays”, ar fi fost implicat în mai multe operațiuni de destabilizare și provocări în Europa.

De asemenea, ar fi fost implicat inclusiv în incidente de tip vandalism la Paris și campanii de influență împotriva unor lideri politici precum președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, sau premierul Armeniei, Nikol Pashinyan.

Reacția lui Sebastian Ghiță

Sebastian Ghiță a respins acuzațiile și a transmis o reacție publică după apariția informațiilor. Acesta a susținut că afirmațiile privind presupuse legături cu Rusia sunt neadevărate și a criticat sursele care le-au publicat.

„Resping toate aceste afirmații false despre legăturile mele cu Putin și Kremlinul făcute de agenții sorosiști (numele agenților de informații nu se transmit în clar). Minciunile și invențiile forțate de presa șorosistă sunt inutile.

Spre disperarea șorosiștilor, România are un președinte român din Munții Făgăraș.

Dacă România se va uni cu Basarabia – președinte va fi Nicușor Dan!

Maia Sandu nu va fi președintele României!

Nicușor Dan nu va fi suspendat așa cum își doresc agenții sorosiști.

Dacă doamna Kovesi dorește să candideze la președinția României, voi candida și eu!

Coldea, Dogioiu și cei din spatele lui Bolojan trebuie să accepte că Nicușor Dan nu este sorosist și că nu-l pot controla.

Cele 125.000 de ONG-uri din România care trăiesc din bani publici (20% din impozitul pe profit ce ar trebui să ajungă la ANAF) trebuie să justifice orice implicare în politică.

Statele Unite și administrația Trump sunt cele care pot ține piept Rusiei la Marea Neagră.

România trebuie să pășească spre revoluția inteligenței artificiale împreună cu marile companii din SUA. Locul României este alături de SUA. Armata AI a SUA vs armata AI a Chinei vor fi puterile dominante ale lumii. Nu vor exista armatele AI ale Rusiei, Franței, Germaniei, Regatului Unit etc.”, a scris Ghiță, pe FB.

Sebastian Ghiță a fugit în Serbia, în decembrie 2016, fiind vizat în România de mai multe dosare.