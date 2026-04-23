Joi, 23 Aprilie 2026
Adevărul
Când viteza înlocuiește strategia, lucrurile nu pot merge bine

SAFE a fost conceput ca un mecanism de finanțare rapidă pentru modernizarea apărării. În cazul României, riscă însă să devină altceva: un cadru în care presiunea timpului și competiția slabă distorsionează rezultatele economice.

Pe măsură ce termenul limită din mai se apropie, decizia nu mai este una pur strategică. Devine din ce în ce mai tranzacțională: acceptarea unor costuri mai mari, reducerea cantităților sau riscul de a pierde accesul la finanțare. Niciuna dintre aceste opțiuni nu este neutră.

Constrângerea reală nu este bugetul, ci procesul

Mesajul public se concentrează pe disciplina bugetară. Radu Miruță a afirmat clar că România nu ar trebui să accepte contracte supraevaluate, chiar dacă condițiile de finanțare sunt favorabile. Logica este simplă: creditele ieftine nu justifică achiziții scumpe.

Structura procesului arată însă altceva. Atunci când negocierile sunt purtate cu un singur furnizor, iar competiția este tratată ca o opțiune de rezervă, nu ca o condiție de bază, rezultatul devine în mare măsură previzibil. Într-un astfel de cadru, bugetul devine flexibil, nu constrângător. Aceasta este problema centrală. Nu dacă prețurile cresc, ci dacă mai există mecanisme reale pentru a le limita.

O piață fără competiție nu este o piață

În teorie, există mai mulți furnizori pentru majoritatea categoriilor de echipamente. În practică, etapele de achiziție, precum solicitările de informații (RFI), par să fi fost direcționate către un singur actor în mai multe programe importante.

Această diferență este esențială. Un proces poate fi legal conform, dar economic ineficient. Fără implicarea simultană a mai multor competitori, nu există un mecanism real de formare a prețului. Statul nu negociază într-o piață, ci într-o relație bilaterală.

În aceste condiții, referințele la „prețuri aliniate la piață” devin ambigue. Ele reflectă niveluri generale europene, nu neapărat oferte competitive raportate la constrângerile specifice ale României.

Rheinmetall: ambiție industrială versus realitatea costurilor

În comunicarea publică, Nick Stirban a prezentat oferta Rheinmetall ca fiind mai mult decât un contract de livrare. Compania se poziționează ca un posibil partener industrial, capabil să integreze România în lanțul european de producție din domeniul apărării.

Oferta include două elemente centrale: prețuri aliniate la standardele europene actuale și posibilitatea producției locale, inclusiv în facilități precum Mediaș. Narațiunea este coerentă: achiziție combinată cu dezvoltare industrială.

Dificultatea apare în diferența dintre această narațiune și constrângerile reale. Un preț aliniat la piața actuală europeană este, prin definiție, mai mare decât cel estimat în urmă cu câțiva ani. Semnalele din negocieri indică faptul că ofertele inițiale au depășit semnificativ așteptările, iar deși au existat ajustări, nivelul final pare să depășească în continuare bugetul inițial de aproximativ 2,98 miliarde euro. Implicația este directă: alinierea la piață poate veni în detrimentul alinierii la buget.

Programul IFV scoate la iveală problemele structurale

Programul pentru vehiculele de luptă ale infanteriei (IFV), estimat la aproximativ 3 miliarde de euro, este locul unde aceste tensiuni devin vizibile. Nu este doar un proiect de achiziție, ci un test al capacității statului de a-și impune propriile limite financiare și strategice.

Există indicii că cel puțin un furnizor a demonstrat capacitatea de a livra întregul necesar, 298 de unități până în 2030, în cadrul bugetului aprobat. Dacă această informație se confirmă, baza de referință se schimbă: alternative există, iar depășirile de cost nu sunt doar rezultatul pieței, ci și al modului în care este gestionat procesul.

În acest context, chiar și depășiri moderate ale bugetului ridică semne de întrebare. Nu pentru că astfel de deviații sunt neobișnuite, ci pentru că indică o modificare implicită a regulilor fără o recalibrare transparentă.

Presiunea timpului definește rezultatul

Factorul dominant în această etapă nu este tehnologia și nici politica industrială. Este timpul.

Termenul limită comprimă decizia și elimină opțiunile reale. Furnizorii înțeleg că România nu poate relansa sau extinde semnificativ procesul în câteva săptămâni. Se creează astfel o asimetrie previzibilă: cumpărătorul este obligat să încheie, iar vânzătorul operează cu presiune competitivă limitată.

Rezultatul se vede în două direcții: prețuri mai mari sau cantități reduse. În ambele cazuri, rezultatul se îndepărtează de planificarea inițială.

Politica industrială rămâne neclară

Dincolo de preț, întrebarea esențială este ce rămâne în România după aceste contracte. Diferența dintre asamblare locală și integrare industrială reală este decisivă.

Asamblarea generează activitate pe termen scurt. Localizarea reală implică transfer de tehnologie, dezvoltarea furnizorilor locali și participare pe termen lung în lanțuri de producție. Deși furnizorii, inclusiv Rheinmetall, indică deschidere în această direcție, nivelul real depinde exclusiv de structura contractuală, nu de declarații.

În acest punct, abordarea României pare neuniformă. Investiții precum facilitatea H-ACE dezvoltată de Hanwha Aerospace România indică intenția de a construi capacitate industrială. Fără continuitate între programe, însă, astfel de investiții riscă să fie subutilizate.

Împrumuturi pentru capabilități sau pentru importuri?

SAFE oferă acces la finanțare semnificativă. Întrebarea este cum se transformă această finanțare în valoare economică.

Dacă producția rămâne în mare parte externă, impactul intern este limitat. România achiziționează echipamente, dar nu își dezvoltă semnificativ baza industrială. Prin comparație, state precum Polonia au utilizat achizițiile pentru a păstra o parte importantă din valoarea contractelor în economie. România nu a demonstrat încă o aliniere structurală similară între achiziții și politica industrială.

O decizie constrânsă, cu efecte pe termen lung

În acest moment, dezbaterea despre creșterea prețurilor este în mare parte depășită. Problema reală este dacă România mai are capacitatea de a influența rezultatul.

Combinația dintre competiție limitată, presiune de timp și ajustarea implicită a bugetelor reduce semnificativ spațiul de manevră. Mesajul politic sugerează control. Structura procesului indică dependență.

Deciziile care vor fi luate acum vor defini nu doar costurile contractelor, ci și capacitatea operațională, disciplina fiscală și evoluția industriei de apărare din România în anii următori. Dacă SAFE devine doar un instrument de accelerare a achizițiilor, fără ancorare în competiție și strategie industrială, costul nu va fi doar bugetar. Va fi unul structural.

