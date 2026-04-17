Un deputat anunță că a primit un ordin de chemare la mobilizare: „Dacă va fi nevoie, îmi voi apăra țara”. Precizările MApN

Deputatul PNL Cristian Buican a anunțat vineri, 17 aprilie, că a primit un „ordin de chemare la mobilizare”, despre care spune că îl împiedică să-și exercite mandatul de parlamentar.

„Astăzi am primit «Ordinul militar de chemare la mobilizare». Am efectuat stagiul militar cu termen redus în perioada 1985–1986, la o unitate de elită a Armatei Române, am obținut gradul de sublocotenent și sunt mândru de acest lucru. Dacă va fi nevoie, îmi voi apăra țara în serviciul militar și m-aș simți onorat să fac acest lucru”, a transmis liberalul.

Acesta adaugă că ordinul de rechemare, „în cazul în care va fi declarată această stare”, îl împiedică să-și exercite mandatul de parlamentar.

„În conformitate cu Art. 26 din Legea 96/2006 actualizată: «Pe durata exercitării mandatului de parlamentar, deputații și senatorii nu pot fi concentrați sau mobilizați».

În aceste condiții, îmi pun următoarele întrebări:

1. Militarii din Vâlcea care mi-au înmânat „Ordinul de chemare la mobilizare” sunt incompetenți?

2. Există un plan — în contextul în care PSD vrea să destabilizeze guvernul și scena politică din România — prin care anumiți parlamentari să fie împiedicați să-și exercite mandatul în cazul unei moțiuni de cenzură sau al unui vot de învestire a unui guvern?”

Ulterior, Ministerul Apărării Naționale (MApN) a precizat că „actualizează permanent datele personale ale cetățenilor din rezerva operațională, iar aceste demersuri nu au legătură cu activitatea profesională a rezerviștilor.”

„Referitor la Ordinele de chemare la mobilizare, precizăm că acestea reprezintă documente tipizate, al căror format este prevăzut de lege, și care se păstrează atașate livretului militar, fiind valabile doar în situații reale, când organele abilitate ale statului decretează mobilizarea.

De asemenea, legislația prevede mecanisme clare pentru situațiile în care anumite categorii profesionale, inclusiv persoane aflate în funcții publice, au un regim specific în caz de mobilizare, acestea fiind gestionate prin comunicare instituțională între autoritățile competente.”