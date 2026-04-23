Pistorius prezintă prima strategie militară pentru Germania

Pentru prima dată în istoria sa, Bundeswehr primește o strategie militară. Aceasta ar urma să pregătească armata și Germania pentru amenințările viitoare. Multe părți din document sunt secrete.

În contextul creșterii amenințărilor internaționale, Bundeswehr a adoptat, pentru prima dată, o strategie militară. Aceasta stabilește orientarea strategică viitoare a forțelor armate din Germania și analizează modul în care Bundeswehr poate face față unor posibile amenințări.

„Rareori a fost o strategie militară atât de necesară ca în această fază istorică”, a declarat ministrul Apărării, Boris Pistorius (SPD), la prezentarea strategiei la Berlin. Lumea a devenit mai imprevizibilă și mai periculoasă de când Rusia poartă un război împotriva Ucrainei, iar ordinea juridică internațională este pusă masiv sub semnul întrebării.

Amenințarea rusă

Strategia militară descrie Rusia drept „cea mai mare și imediată amenințare pe termen previzibil” la adresa securității germane și transatlantice. „Rusia creează condițiile pentru un atac militar asupra statelor NATO.”

În continuare, documentul analizează modul în care Bundeswehr ar trebui să reacționeze la scenarii de război posibile – de exemplu, în cazul unui atac rusesc asupra teritoriului NATO. Aceste informații sunt clasificate. „Este de la sine înțeles că nu putem face publice aceste scenarii. Altfel, l-am putea include și pe Vladimir Putin în lista noastră de distribuție de e‑mailuri”, a subliniat Boris Pistorius.

Un rol-cheie îl joacă problema personalului. Strategia militară reafirmă obiectivul deja cunoscut de a extinde semnificativ Bundeswehr. În total, până la mijlocul anilor 2030 ar urma să fie disponibili 460.000 de militari, dintre care 200.000 pentru rezervă. Scopul declarat este transformarea Bundeswehr în cea mai puternică armată convențională din Europa – până în 2029, cu o creștere cât mai rapidă posibil, pentru a spori capacitatea de apărare.

Contextul îl reprezintă cerințele crescute pe care NATO le impune statelor membre în cadrul apărării colective. Recrutarea acestui număr de personal reprezintă cea mai mare provocare, recunoscuse Pistorius la conferința Bundeswehr din noiembrie.

Mai mult personal printr-un nou serviciu militar?

Datorită unei campanii intensive de recrutare, Bundeswehr este într-adevăr în creștere, însă lent. La sfârșitul lunii martie, armata avea aproximativ 185.400 de militari activi, cu 3.300 mai mulți decât în martie anul trecut.

Pistorius își pune mari speranțe în noul serviciu militar, introdus la începutul acestui an. Printr-o combinație de stimulente și obligații, inclusiv examinarea medicală obligatorie a tuturor tinerilor bărbați, Bundeswehr vrea să atragă mai mulți voluntari.





Dacă acest lucru nu va reuși, serviciul militar obligatoriu, suspendat în 2011, ar putea fi reactivat. Însă acest subiect nu este în prezent pe agendă, a subliniat secretarul de stat din Ministerul Apărării, Nils Hilmer, la prezentarea strategiei militare. „Suntem pe drumul cel bun.”

„Strategia rezervei”

Pe lângă strategia militară, ministrul Apărării, Pistorius, a prezentat mai multe documente de principiu. „Profilul de capabilități” descrie ce capacități sunt indispensabile pentru forțele armate – ce trebuie să fie în măsură să facă pentru o apărare națională eficientă, dar și „pentru descurajare și apărare în cadrul alianței”, adică în NATO, de exemplu în domeniul apărării aeriene.

„Strategia rezervei” ar urma să asigure faptul că, până în 2033, vor fi disponibili puțin peste 200.000 de rezerviști – ca un „element de legătură între armată și societatea civilă”. Sarcinile acestora se concentrează în principal pe apărarea teritorială și pe domeniul logisticii. Și detaliile acestor două documente sunt, în mare parte, clasificate.

Sute de măsuri împotriva birocrației din Bundeswehr

Așa-numita „agendă de debirocratizare și modernizare” își propune să combată birocrația excesivă din Bundeswehr. Militarii trebuie să se confrunte cu un număr mare de regulamente de serviciu detaliate și formulare. Acest lucru consumă timp și energie.

Ministerul Apărării a analizat în detaliu regulile existente și intenționează să remedieze situația – prin nu mai puțin de 153 de măsuri și 580 de pași concreți de implementare. „Toate regulile interne vor primi o dată fixă de expirare”, a anunțat Pistorius. Dacă ulterior nu mai sunt considerate utile, ele vor fi eliminate automat. De asemenea, un așa-numit „Bundeswehr‑Wallet”, adică un portofel digital, va conține pe viitor toate documentele personale importante ale fiecărui membru al Bundeswehr.





Mai multă flexibilitate în planificarea strategică

Pentru toate documentele prezentate pentru Bundeswehr este valabil același principiu: ele nu stabilesc obiective rigide pentru un anumit număr de ani, ci sunt concepute ca „documente vii”, care pot fi adaptate în permanență, în funcție de evoluția situației strategice.

Prin noua sa strategie, Bundeswehr își impune mai multă flexibilitate ca niciodată și, într-o anumită măsură, și o nouă mentalitate. „Vrem să renunțăm la vechiul mod de gândire în compartimente”, a subliniat ministrul Apărării, Pistorius.

Din opoziție a intervenit purtătorul de cuvânt al grupului parlamentar al partidului Stânga (Die Linke) pe probleme de politică de apărare, Ulrich Thoden. El a calificat strategia militară drept „logică și necesară, având în vedere situația reală de amenințare generată de politica agresivă a Rusiei”. Nu este însă necesar, a adăugat el, ca Germania „să își propună să devină o mare putere militară”.

Nina Werkhäuser - DW