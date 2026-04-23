search
Joi, 23 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Pistorius prezintă prima strategie militară pentru Germania

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Pentru prima dată în istoria sa, Bundeswehr primește o strategie militară. Aceasta ar urma să pregătească armata și Germania pentru amenințările viitoare. Multe părți din document sunt secrete.

Ministrul Apărării, Boris Pistorius, a prezentat prima strategie militară a Germaniei
În contextul creșterii amenințărilor internaționale, Bundeswehr a adoptat, pentru prima dată, o strategie militară. Aceasta stabilește orientarea strategică viitoare a forțelor armate din Germania și analizează modul în care Bundeswehr poate face față unor posibile amenințări.

„Rareori a fost o strategie militară atât de necesară ca în această fază istorică”, a declarat ministrul Apărării, Boris Pistorius (SPD), la prezentarea strategiei la Berlin. Lumea a devenit mai imprevizibilă și mai periculoasă de când Rusia poartă un război împotriva Ucrainei, iar ordinea juridică internațională este pusă masiv sub semnul întrebării.

Amenințarea rusă

Strategia militară descrie Rusia drept „cea mai mare și imediată amenințare pe termen previzibil” la adresa securității germane și transatlantice. „Rusia creează condițiile pentru un atac militar asupra statelor NATO.”

În continuare, documentul analizează modul în care Bundeswehr ar trebui să reacționeze la scenarii de război posibile – de exemplu, în cazul unui atac rusesc asupra teritoriului NATO. Aceste informații sunt clasificate. „Este de la sine înțeles că nu putem face publice aceste scenarii. Altfel, l-am putea include și pe Vladimir Putin în lista noastră de distribuție de e‑mailuri”, a subliniat Boris Pistorius.

Un rol-cheie îl joacă problema personalului. Strategia militară reafirmă obiectivul deja cunoscut de a extinde semnificativ Bundeswehr. În total, până la mijlocul anilor 2030 ar urma să fie disponibili 460.000 de militari, dintre care 200.000 pentru rezervă. Scopul declarat este transformarea Bundeswehr în cea mai puternică armată convențională din Europa – până în 2029, cu o creștere cât mai rapidă posibil, pentru a spori capacitatea de apărare.

Contextul îl reprezintă cerințele crescute pe care NATO le impune statelor membre în cadrul apărării colective. Recrutarea acestui număr de personal reprezintă cea mai mare provocare, recunoscuse Pistorius la conferința Bundeswehr din noiembrie.

Mai mult personal printr-un nou serviciu militar?

Datorită unei campanii intensive de recrutare, Bundeswehr este într-adevăr în creștere, însă lent. La sfârșitul lunii martie, armata avea aproximativ 185.400 de militari activi, cu 3.300 mai mulți decât în martie anul trecut.

Pistorius își pune mari speranțe în noul serviciu militar, introdus la începutul acestui an. Printr-o combinație de stimulente și obligații, inclusiv examinarea medicală obligatorie a tuturor tinerilor bărbați, Bundeswehr vrea să atragă mai mulți voluntari.

Se caută urgent noi recruți pentru Bundeswehr
Dacă acest lucru nu va reuși, serviciul militar obligatoriu, suspendat în 2011, ar putea fi reactivat. Însă acest subiect nu este în prezent pe agendă, a subliniat secretarul de stat din Ministerul Apărării, Nils Hilmer, la prezentarea strategiei militare. „Suntem pe drumul cel bun.”

„Strategia rezervei”

Pe lângă strategia militară, ministrul Apărării, Pistorius, a prezentat mai multe documente de principiu. „Profilul de capabilități” descrie ce capacități sunt indispensabile pentru forțele armate – ce trebuie să fie în măsură să facă pentru o apărare națională eficientă, dar și „pentru descurajare și apărare în cadrul alianței”, adică în NATO, de exemplu în domeniul apărării aeriene.

„Strategia rezervei” ar urma să asigure faptul că, până în 2033, vor fi disponibili puțin peste 200.000 de rezerviști – ca un „element de legătură între armată și societatea civilă”. Sarcinile acestora se concentrează în principal pe apărarea teritorială și pe domeniul logisticii. Și detaliile acestor două documente sunt, în mare parte, clasificate.

Sute de măsuri împotriva birocrației din Bundeswehr

Așa-numita „agendă de debirocratizare și modernizare” își propune să combată birocrația excesivă din Bundeswehr. Militarii trebuie să se confrunte cu un număr mare de regulamente de serviciu detaliate și formulare. Acest lucru consumă timp și energie.

Ministerul Apărării a analizat în detaliu regulile existente și intenționează să remedieze situația – prin nu mai puțin de 153 de măsuri și 580 de pași concreți de implementare. „Toate regulile interne vor primi o dată fixă de expirare”, a anunțat Pistorius. Dacă ulterior nu mai sunt considerate utile, ele vor fi eliminate automat. De asemenea, un așa-numit „Bundeswehr‑Wallet”, adică un portofel digital, va conține pe viitor toate documentele personale importante ale fiecărui membru al Bundeswehr.

Apărarea antiaeriană cu sisteme Patriot este una dintre capabilitățile-cheie ale Bundeswehr
Mai multă flexibilitate în planificarea strategică

Pentru toate documentele prezentate pentru Bundeswehr este valabil același principiu: ele nu stabilesc obiective rigide pentru un anumit număr de ani, ci sunt concepute ca „documente vii”, care pot fi adaptate în permanență, în funcție de evoluția situației strategice.

Prin noua sa strategie, Bundeswehr își impune mai multă flexibilitate ca niciodată și, într-o anumită măsură, și o nouă mentalitate. „Vrem să renunțăm la vechiul mod de gândire în compartimente”, a subliniat ministrul Apărării, Pistorius.

Din opoziție a intervenit purtătorul de cuvânt al grupului parlamentar al partidului Stânga (Die Linke) pe probleme de politică de apărare, Ulrich Thoden. El a calificat strategia militară drept „logică și necesară, având în vedere situația reală de amenințare generată de politica agresivă a Rusiei”. Nu este însă necesar, a adăugat el, ca Germania „să își propună să devină o mare putere militară”.

Nina Werkhäuser - DW

Mai multe de la Deutsche Welle

FAZ: "Transnistria la capătul puterilor"
Opinii
Comisia de la Veneția: Georgescu nu poate fi scos din joc?
Opinii
Davos - absența României din lume
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Singurul ministru PSD care i-a lăsat un mesaj lui Bolojan când a semnat demisia: „Trebuie să păstrăm o urmă de decență”
digi24.ro
image
Cum explică ministrul demisionar al Transporturilor că a semnat ordinul de scumpire la metrou o zi înainte de demisie. VIDEO
stirileprotv.ro
image
PSD a anunțat că miniștrii săi au demisionat oficial din Guvern: PSD este pregătit să participe la formarea unui nou guvern pro-european și să susțină un premier, politic sau tehnocrat
gandul.ro
image
Secretul unei țări europene: a transformat extrasezonul mort într-o mașinărie de făcut bani
mediafax.ro
image
24 de ore dificile pentru CFR Cluj. Dacă nu se plătesc 600.000 de euro, datoria poate ajunge la 3,8 milioane de euro! Reacția lui Neluțu Varga. Exclusiv
fanatik.ro
image
Prima imagine cu bombardierul nuclear B-21 Raider în zbor. „Arma viitorului” menită să asigure supremația SUA în fața Chinei
libertatea.ro
image
Ghennadi Ziuganov, liderul comuniştilor ruși: Până în toamnă ne aşteaptă o revoluție similară cu cea din 1917
digi24.ro
image
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
gsp.ro
image
”Noi avem un președinte idiot!”. Ion Țiriac nu a mai suportat: ”I-am spus-o în fața a 600 de oameni”
digisport.ro
image
SURSE Kelemen Hunor a pus pe masă condiția care aruncă în aer toate negocierile
stiripesurse.ro
image
O femeie perfect sănătoasă a cerut să fie eutanasiată pentru că este prea îndurerară de pierderea fiului ei. Va muri vineri, în Elveția
antena3.ro
image
Analist: Nicuşor Dan vrea al doilea mandat, iar asta presupune eliminarea rapidă a lui Bolojan
observatornews.ro
image
1.000 lei amendă pentru toți șoferii români care uită acest obiect BANAL acasă. Are valabilitate între 2 și 5 ani
cancan.ro
image
Presa din Rusia, despre retragerea PSD: Bolojan nu mai are susținere. Ambasadorul rus bagă bățul prin gard
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
prosport.ro
image
Părinţii care nu au pensie îşi pot da în judecată copiii pentru că nu îi întreţin? Legea de care puţini români ştiu
playtech.ro
image
Cu ce echipă ține, de fapt, Sorin Grindeanu. A șocat pe toată lumea și i-a lăsat pe timișoreni la fel ca pe Ilie Bolojan și PNL
fanatik.ro
image
PSD amână demisia miniștrilor. Aceștia nu vor participa la ședința de Guvern programată astăzi
ziare.com
image
Miniștrii din Italia au răbufnit când au aflat cum ar vrea Donald Trump să repare relația cu Giorgia Meloni: ”Rușinos”
digisport.ro
image
Alertă globală: Rusia ar pregăti o armă nucleară în spațiu – scenariu complicat pentru sateliți și infrastructura mondială. Temeri majore în interiorul armatei americane
stiripesurse.ro
image
Miza din spatele alegerilor lui Bolojan. Băieții deștepți din energie și companiile de stat – ANALIZĂ
cotidianul.ro
image
Cum arată vila din Pipera a Antoniei și a lui Alex Velea. Se învârte după soare.Totul e modern și cu mult bun gust: Avem, într-adevăr, o casă din filme / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
PSD pregătește un nou guvern! Anunț oficial după demisia miniștrilor
mediaflux.ro
image
„Uitați-vă la el, e și o mână divină” » Poveștile emoționante ale oamenilor lângă care a crescut Cristi Chivu: „Fie iertat, tatăl lui nu-l lăsa să facă nimic!”
gsp.ro
image
În ce stare a putut găsi echipa Visuri la cheie locuința unei familii ajutate. Cum arăta casa după șase ani VIDEO
actualitate.net
image
Măsurile luate de Copos după scandalul izbucnit în legătură cu restaurantul Panoramic pe care îl deține în Brașov: „Intenția nu a fost să se încalce legea”. De ce au întârziat autorizațiile și ce spun autoritățile
actualitate.net
image
Un student român la Medicină a intrat în rețeaua subterană a spitalului din Roma și a arătat totul pe TikTok. Imaginile au lăsat internauții cu gura căscată
click.ro
image
Motivul pentru care o britanică complet sănătoasă a cerut să fie eutanasiată. Va muri vineri, în Elveția
click.ro
image
„Cea mai mare jigodie din istoria României”. Postarea genială a lui Mihai Bendeac care i-a indus pe mulți în eroare
click.ro
Kate Middleton foto Profimedia jpg
Un bărbat s-a apropiat de Kate, și-a pus mâinile pe talia ei, a tras-o mai aproape și a îmbrățișat-o strâns. Reacția prințesei la încălcarea gravă de protocol
okmagazine.ro
Regina Maria și Regele Ferdinand profimedia 0676866552 jpg
Cine a fost "pofta inimii" Regelui Ferdinand, românca pe care ar fi luat-o de soție dacă nu i-ar fi fost impusă Regina Maria
okmagazine.ro
3505490 jpg
Ce film de animație te reprezintă, în funcție de luna în care te-ai născut
clickpentrufemei.ro
coiful de la cotofenesti adevarul jpeg
Directorul MNIR respinge speculațiile privind autenticitatea coifului de la Coțofenești recuperat din Olanda
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Laura Cosoi, apariție surprinzătoare: „Trăiesc cea mai bogată viață într-o rochie second-hand”
image
Un student român la Medicină a intrat în rețeaua subterană a spitalului din Roma și a arătat totul pe TikTok. Imaginile au lăsat internauții cu gura căscată

OK! Magazine

image
Cine a fost "pofta inimii" Regelui Ferdinand, românca pe care ar fi luat-o de soție dacă nu i-ar fi fost impusă Regina Maria

Click! Pentru femei

image
Planeta Uranus tranzitează semnul zodiacal Gemeni. Începe revoluția minții, care ține 7 ani!

Click! Sănătate

image
Cercetători: Acesta este „punctul G” masculin