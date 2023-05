EXCLUSIV Reverend anglican la București: „Vizita Regelui Charles, o puternică declarație de dragoste pentru România”

Pe 2 iunie, Regele Charles al III-lea va începe o vizită istorică în România. Este de notorietate atașamentul deosebit al monarhului britanic față de frumusețile și viața tradițională din Transilvania, iar actuala vizită va deschide calea multor britanici dornici să descopere România rurală

Paroh al Bisericii Anglicane din București, reverendul Nevsky Everett a vorbit, într-un interviu exclusiv pentru „Adevărul”, despre vizita istorică a Regelui Charles în România și despre semnificațiile acestei vizite foarte importante.

Cu studii absolvite la prestigioasa Universitate Cambridge, reverendul Nevsky Everett este reprezentantul Bisericii Anglicane la București din primăvara lui 2022 și anterior a fost, timp de mai mulți ani, capelan la Colegiul Keble de la Oxford.

Vizita Regelui Charles al III-lea în România este foarte importantă și în contextul în care acesta are proprietăți în România, apreciază mult țara noastră și are strămoși români.

Regele Charles este rudă foarte îndepărtată cu Vlad Țepeș prin Regina Mary, soția regelui George al V-lea. La rândul său, pe când era tânăr, George al V-lea a avut o idilă cu viitoarea Regină Maria a României. Regele Charles al III-lea este și verișor cu Principesa Margareta a României, custodele Coroanei, astfel încât monarhul britanic are și o conexiune apropiată și modernă cu țara noastră.

„Cred că dragostea adâncă a Regelui Charles pentru România nu vine totuși neapărat din aceste legături istorice, ci de la viața rurală tradițională din Transilvania. În aprilie 1989, actualul rege Charles a vorbit public împotriva distrugerii satelor din România de către Ceaușescu și în special împotriva distrugerii tradițiilor rurale și a clădirilor vechi. Așa că nu este surprinzător că Regele Charles a început să viziteze România după căderea comunismului pentru a experimenta chiar el acest stil de viață idilic”, a declarat reverendul Nevsky Everett pentru „Adevărul”.

„Mulți britanici vor descoperi frumusețile României datorită Regelui Charles”

De mai mulți ani, Regele Charles al III-lea este un susținător al revigorării vieții rurale și consideră că Transilvania este un exemplu de cum arată cu adevărat autentica sustenabilitate. De altfel, Regele Charles al III-lea chiar a spus în documentarul ”Wild Carpathia”, realizat de către Charlie Ottley, că Transilvania este ultimul loc din Europa unde viața oamenilor a rămas în perfectă armonie cu natura.

„Iar această vizită a Regelui Charles în România este o declarație puternică în susținerea iubirii sale față de România și o încurajare pentru noi toți de a trăi sustenabil pentru beneficiul celorlalți”, adaugă reverendul Nevsky Everett.

În opinia reprezentantului Bisericii Anglicane în România, relațiile româno-britanice se vor dezvolta datorită Regelui Charles al III-lea.

„Dragostea profundă a Regelui Charles pentru România este binecunoscută aici, însă nu foarte mulți oameni în Marea Britanie știu asta. Acest lucru se va schimba cu siguranță, iar vizita Regelui în România are alocate ample spații în presa britanică, unde sunt explicate conexiunile sale cu România. Și cred că mulți britanici vor descoperi frumusețile naturale și bogate ale Transilvaniei și mai mulți britanici vor vizita România pentru a o descoperi”, spune reverendul anglican.

Parohul speră, de asemenea, că dragostea Regelui Charles pentru România va face ca numeroși britanici să descopere bogata istorie și cultură a României, ca și locul în societatea britanică a milioanelor de români care trăiesc în Marea Britanie.

„Sunt bucuros că Regele face în România prima vizită de după încoronare și asta îmi dă speranță ca va continua să vină în această țară minunată”, mai spune reverendul Nevsky Everett.

Regele Charles al III-lea a venit de multe ori în România în ultimele trei decenii, în calitate de Prinț de Wales. Deși inițial s-a vehiculat informația că actualul monarh britanic ar fi venit pentru prima oară în țara noastră în 1998, un diplomat britanic i-a dezvăluit în această primăvară jurnalistului Will Lloyd de la publicația The New Statesman că Regele Charles a ajuns, de fapt, pentru prima oară în România în anul 1993, într-o vizită privată.

În 1989, Sângeorgiu de Pădure, localitatea unde a trăit stră-stră-străbunica regelui Charles al III-lea, pe numele său Claudia Rhédey, fusese pus de Nicolae Ceaușescu pe lista localităților unde casele urmau să fie demolate pentru a face loc teribilei sistematizări cu blocuri. Numai că actualul rege Charles a aflat de acest lucru și a început să îi trimită mai multe scrisori lui Geoffrey Howe, ministrul de Externe al Marii Britanii. Și cum ministrul întârzia să răspundă, Charles a luat atitudine în aprilie 1989, printr-un discurs public ce a reprezentat un atac frontal la adresa lui Ceaușescu, spunând că nu poate să tacă văzând cum sunt puse la pământ cu buldozerele sate din România și clădiri vechi pentru o pseudomodernizare. După câteva luni, regimul lui Nicolae Ceaușescu a căzut.