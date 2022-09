Cum l-a înfruntat Prințul Charles pe Ceaușescu. Distrugerea satelor românești a declanșat reacția

Prințul Charles și Principesa Elisabeta a II-a apar în mai multe episoade din biografia Principesei Margareta, Custodele Coroanei Române. Actualul Rege al Marii Britanii l-a atacat virulent pe Ceaușescu, în 1989, pentru distrugerea satelor românești.

Regina Elisabeta a murit. Dispariția celei care a fost cel mai longeviv monarh britanic provoacă durere și în Casa Regală a României, având în vedere legăturile dintre Familiile Regale română și britanică. Aceste legături datează de la jumătatea secolului al XIX-lea, contesa Claudine de Rhedey, din Transilvania, fiind stră-străbunica reginei Elisabeta a II-a a Regatului Unit și continuă până în ziua de astăzi.

În cartea biografică „Patrie și Destin. Principesa Moștenitoare a României”, scrisă de Diana Mandache, sunt prezentate mai multe momente care arată legătura strânsă între Familia Regală Britanică și Casa Regală a României.

Mihai I este stră-strănepotul reginei Victoria a Marii Britanii atât pe filieră maternă, cât și paternă. Este văr de gradul trei al reginei Elisabeta a II-a. Mihai I a participat la nunta a trei generații de membri ai Familiei Regale Britanice.

Regele Mihai I al României și-a cunoscut aleasa, pe principesa Ana de Bourbon-Parma cu prilejul celebrărilor ocazionate de nunta principesei Elisabeta a marii britanii cu Filip de Mountbatten, în 1947. Pe Mihai I și Prințul Filip îi lega o prietenie strânsă, cei doi petrecând mai multe vacanțe în România, la Mamaia și la Sinaia.

Mihai I s-a numărat printre invitații la nunta viitorului Rege Charles al III-lea cu Prințesa Diana în 1981. Apoi, în 2011, Regele Mihai însoțit de Principesa Moștenitoare Margareta și Principele Radu au participat la căsătoria Principelui William, Duce de Cambridge, cu Kate Middleton.



Principesa Margareta și prințul Charles se jucau de-a cowboii și indienii

„De de a lungul anilor, Casa Regală Britanică a adresat mai multe invitații familiei Regelui Mihai. De la Sandringham sau Balmoral, principesa Margareta are întipărite în minte în memorie jocuri sau întâmplări din copilărie cu principele Charles, actualul Rege Charles al III-lea, și principesa Anne, apropiați ca vârstă de ea. Despre Anne, principesa Margareta își aduce aminte că avea o trăsurică trasă de un ponei, care îi plăcea foarte mult și de care ar fi vrut să aibă și ea”, consemnează Diana Mandache în cartea biografică a Principesei Margereta.

La reședința de la Sandringham la familia regală britanică, în Norfolk, se jucau de-a cowboy-ii și indienii; Margareta era în aceeași tabără cu principele Charles, iar în cealaltă echipa erau principesele Elena și Anne.

Palatul de la Sandringham are o istorie specială: și ascendenții principesei Margareta au trecut odinioară pe aici. Sandringhamul a fost cunoscut ca reședința de la țară a regelui Eduard al VII-lea achiziționată încă din 1862.

A devenit un loc preferat al familiei sale așa cum Eastwell Park fusese pentru fratele său Alfred, ducele de Edinburgh și tatăl reginei Maria soția Regelui Ferdinand, născută Marie Alexandra Victoria de Saxa-Coburg și Gotha, fostă prințesă a Marii Britanii și Irlandei și nepoata reginei Victoria a Regatului Unit.

La Sandringham, Maria, principesa de Edinburgh, împreună cu surorile și fratele său se jucaseră de multe ori cu verii lor, copii principelui de Wales, arată sursa menționată.

„Prietenii mai apropiați din copilărie ai principesei Margareta au fost principele Charles și principesa Anne, dar mai ales Amedeo, ducele de Aosta”, se arată în cartea biografică a principesei Margareta.

Amintiri de la Balmoral cu Regina Elisabeta

La 18 ani după vizita reginei Maria, principesa Margareta împreună cu familia sa aveau să sosească, la invitația rudelor britanice, la Balmoral, în Scoția.

Întâlnirea cu Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a avut loc în vara anului 1952, la castelul Balmoral.

Când au vizitat Barmoralul, Margareta avea trei ani și jumătate, iar Elena, doi ani. Regina Ana își învățase fiica mai mare să facă o reverență în fața reginei și povestește: „I-am spus Margaretei tot timpul în mașină și în tren... I-am explicat când și cum trebuie executată; ea ne-a ascultat cu atenție și ne-a promis că va face întocmai.”

Au fost întâmpinați de regină, de principele Filip și de copiii acestora, Charles și Anne. Reverența prințesei Margareta s-a lăsat așteptată. Regina Ana rememorează acea clipă:

„Margareta a rămas împietrită în fața mătușii sale și a murmurat: „bună ziua!” Am așteptat zadarnic reverența; am avut parte, în schimb, de o mânuță roz și durdulie întinsă reginei și rămasă nemișcată în mână mătușii sale (N.R.: Elisabeta a II-a)”.

Revolta Prințului Charles împotriva lui Ceaușescu

Principesa Margareta a păstrat o legătură strânsă cu Principele Charles, relatându-i despre ceea ce întâmpla în România. În 29 aprilie 1989, în Jurnalul de Geneva, prințul Charles ia poziție față de situația din România într-un interviu acordat jurnalistului Pierre Hazan publicat cu titlul: „Prințul Charles revoltat de stilul lui Ceaușescu”.

Regele Charles al III-lea a vorbit, atunci, despre problematica arhitecturală, însă a abordat, indirect, probleme politice.

„Respectând regulile coroanei britanice, Principele nu și-a exprimat niciodată opiniile politice. Dar a fost revoltat de regimul Ceaușescu și s-a folosit de pasiunea sa pentru arhitectură pentru a pătrunde în domeniul interzis”, relatează Diana Mandache în cartea biografică a Principesei Margareta.

Principele de Wells a condamnat, vehement, planul de distrugere a 8.000 de sate românești de către regimul Ceaușescu.

„Obiectivul președintelui român era de reconstruire a identității națiunii, de creare a unui om nou care în cele din urmă avea să devină sclavul visurilor sale (ale dictatorului -na). Pentru a reuși, președintele Ceaușescu vrea să distrugă satele din țara sa și să pună în locul lor blocuri cu apartamente care nu sunt decât o repetiție a arhitecturii dezastruoase a anilor '60 cufundându-le într-o atmosferă orweliana”, afirma Prințul Charles în Jurnalul de Geneva.

Principesa Margareta își amintește de momentul în care s-a declanșat dominoul căderii regimurilor comuniste din Estul Europei. Ea credea că dictatura din România nu avea să se prăbușească ușor.

„Hotărâsem să vin în Elveția ca să-mi aduc contribuția, alături de tatăl meu, pentru România. Am continuat discuțiile cu principele Charles, despre satele distruse, pentru a ne uni eforturile pentru că opinia publică internațională își exprimase deja elocvent oprobriul față de această politică”, relatează principesa.

Despre orfanii din România nu se vorbea mult, dar dominau comentariile despre distrugerea micilor sate românești, cu buldozerele, în numele sistematizării.

„A avut loc o reacție internațională vehementă, la care a participat și principele Charles. Acesta era promotor al arhitecturii tradiționale, inclusiv în Marea Britanie, fiind inițiatorul mai multor fundații care aveau ca principală atenție promovarea și protejarea patrimoniului arhitectural”, se arată în sursa citată.

Povestea Claudinei Rhedey, stră-străbunica Reginei Elisabeta a II-a

Una dintre cele mai frumoase femei care şi-a legat viaţa de Cluj este contesa Claudine de Rhedey, cea care a pus oraşul de pe Şomeş pe harta familiilor regale, ea devenind stră-străbunica reginei Elisabeta a II-a a Regatului Unit.



„Era într-atât de frumoasă, încât ducele de Wurttemberg a încheiat cu ea o căsătorie morganatică, un un tip de căsătorie între oameni cu ranguri sociale inegale, care împiedică trecerea de titluri soţului şi privilegii pentru soţie şi orice copil născut din căsătorie. O astfel de căsătorie este un lucru foarte rar în familiile regale. Acest lucru s-a întâmplat întrucât familia Claudinei de Rhedey nu putea aspira în mod normal la o astfel de căsătorie cu un descendent al familiei regale a Germaniei“, povesteşte istoricul Tudor Sălăgean.



Ducele Alexandru de Württemberg (9 septembrie 1804 – 4 iulie 1885) a fost bunicul viitoarei regine Mary de Teck, soţia primul monarh britanic al Casei de Windsor - regele George al V-lea al Regatului Unit. Fiul lui George al V-lea, prinţul Albert este tatăl reginei Elisabeta a II-a a Angliei, care în 2012 a sărbătorit jubileul de dimanat, care atestă 60 de ani de când este Regină.

Şi-a petrecut adolescenţa la Cluj

Claudine şi-a petrecut o mare parte a adolescenţei în Palatul Rhedey, care se află în centrul Clujului, la intersecţia dintre strada Napoca şi Piaţa Unirii, vis-a-vis de Hotelul Continental.

Claudine s-a născut într-un sat din judeţul Mureş, iar în 1835 s-a căsătorit cu ducele Alexandru de Wuttemberg, fiul lui Louis von Wuttemberg, fratele regelui Germaniei. Deşi a murit la scurt timp după căsătorie, 6 ani, Claudine a avut trei copii: prinţesele Claudine, Amalie şi prinţul Francisc. În 1863, cei trei copii ai săi au fost ridicaţi la rang de prinţ/prinţesă de Teck de regele William I de Württemberg.

Povestea de dragoste care a făcut înconjurul Europei

„Era încă o copiliţă când ducele Alexander de Wurttenberg, fiul fratelui mai mic al regelui german Frederic I de Wurttenberg, a remarcat-o la un bal vienez. S-a îndrăgostit nebuneşte. Cu opt ani mai în vârsta decât contesa clujeancă, Alexander era un ofiţer de succes. Glorios în atâtea bătălii, ştia că are de dus, de această dată, o lupta dură, pe doua fronturi: trebuia să înfrunte și încapățânarea contelui Rhedey de a-și da fiica dupa un înalt nobil occidental, dar și încăpățânarea propriei sale familii, care nu vedea cu ochi buni căsătoria lui cu cineva dintr-o clasă nobiliară aflată mult sub pretențiile unei case regale. Din fericire, câștigase pe dată (dragoste la prima vedere!) inima Claudinei, iar asta făcea orice luptă parcă mai ușoară”, relata Formula AS.

Se vedea pe ascuns cu frumoasa contesa ardeleancă și-și faceau promisiuni de iubire până la moarte. Contele Laszlo Rhedey nici nu voia să audă: visase să-și dea fiica după un vrednic nobil transilvan și s-o știe aproape. Abia în 1835, după moartea contelui Rhedey Laszlo, când frumoasa Claudine împlinise 23 de ani, ducele Alexander a venit la Sângeorgiu să-i ceară mâna. Astfel, a devenit Claudine stră-strbunica Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii.

În 2008, Prinţul Charles a făcut o vizită la cripta din Sângeorgiu de Pădure unde se odihneşte Claudina de Rhedey, stră-străbunica lui, într-un sicriu de plumb.