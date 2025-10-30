Video Oameni din mai multe orașe au ieșit în stradă la 10 ani de la Colectiv. La București au pornit în marş de la Piaţa Universităţii

La zece ani de la incendiul din clubul Colectiv, care a avut loc pe 30 octombrie 2015 și s-a soldat cu 65 de morți și peste 170 de răniți, în mai multe orașe din România s-au organizat marșuri comemorative sau adunări pentru a aprinde lumânări în memoria victimelor.

Amintim că pe 30 octombrie 2015, un incendiu devastator a izbucnit în clubul Colectiv din București, în timpul unui concert, cel mai probabil din cauza artificiilor folosite în interior. În urma tragediei, 64 de persoane și-au pierdut viața, peste 160 au fost rănite, iar multe victime au suferit arsuri grave și intoxicații cu fum.

Tragedia a atras atenția asupra deficiențelor în securitatea la incendii a cluburilor și a altor spații publice din România. După eveniment, au fost intensificate controalele și revizuirile legislației privind siguranța publică, iar incidentul a declanșat proteste masive împotriva corupției și lipsei de responsabilitate în administrația locală.

Mii de oameni au ieșit în stradă în Capitală

În București, câteva mii de oameni au pornit în marş de la Piaţa Universităţii către clădirea fostului club Colectiv, situat pe strada Tăbăcarilor nr.7, Sectorul 4.

Unii dintre ei au venit cu pancarte cu mesaje care amintesc de victimele tragediei de acum zece ani. Alţii poartă mesaje prin care cer dreptate pentru victime, scrie News.ro.

„Neam ucis de nosocomiale”, „Nimeni nu e vinovat, dar 65 sunt morţi”, „Cerem dreptate pentru 65”, „Au plecat la concert, nu au mai ajuns acasă”, „10 ani – nimeni nu a plătit”,„65 de motive nu sunt de ajuns?”, sunt doar câteva dintre mesajele care se pot citi pe pancarte.

Oamenii se arată revoltaţi că nimeni nu a răpspuns pentru tragedia de acum zece ani şi îşi amintesc de victime.

Constanța

Și în Constanța este programat un marș-protest sub deviza: „Nu uităm, nu iertăm", pentru a reînnoi apelul la adevăr, responsabilitate și respect pentru viață, scrie Ziua de Constanța.

Marșul este programat începând cu ora 19.00 pe traseul: Harta Mozaic (bd. Ferdinand) – Str. Răscoala din 1907 - Str. Stefan cel Mare - str. Atelierelor - str. București - bd. 1 Decembrie 1918 - Casa de Cultură – bd. Alexandru Lăpușneanu - Trocadero - Dacia – virăm dreapta pe bd. Tomis - Platoul Prefecturii jud. Constanța - Harta Mozaic.

„La zece ani de la Colectiv, societatea românească continuă să aștepte: finalizarea completă a proceselor și tragerea la răspundere a tuturor celor vinovați; reforme reale în sistemul sanitar și de siguranță publică, de natură să elimine infecțiile nosocomiale care persistă și fac în continuare victime în secțiile multor unități sanitare din țară, spitale sigure, spitale noi, cu secții pentru arși”, transmite Centrul pentru Resurse Civice din Constanța , organizatorul evenimentului.

Iași

Organizația ieșeană Reset a anunțat că îi invită pe cetățeni „să aprindă o lumânare pentru cei care nu mai sunt”, în Piața Unirii din municipiu.

„Mâine se împlinesc 10 ani de la Colectiv. Zece ani de la noaptea care a zguduit o țară întreagă. 64 de tineri au murit atunci — unii arși și intoxicați în club, alții în agonia spitalelor românești. Colectiv nu a fost o excepție. A fost un avertisment ignorat.

Până când nu vom avea legi clare, oameni dedicați și competenți și instituții solide, care să-și asume răspunderea, nu ne rămâne decât memoria și solidaritatea.

De aceea, vă așteptăm mâine, 30 octombrie, la ora 19:00, în Piața Unirii din Iași, să aprindem o lumânare pentru cei care nu mai sunt.”

În filmarea publicată de organizație, pot fi văzute poze cu victimele tragediei, cât și lumânări aprinse în memoria acestora.

Sibiu

La Sibiu, oamenii au pornit în marș pe traseul Piața Mare - Bulevardul Nicolae Bălcescu - Piața Mare, cu candele aprinse în mână, potrivit Turnul Sfatului.

Aceștia au ținut în mână pancarte pe care scriau mesaje precum „Minciuna arde destine”, „Noi nu uităm” sau „Corupția ucide”.

Organizatorul evenimentului, Daniel Jurca, a precizat că acțiunea nu implică instituții sau persoane publice, ci se bazează strict pe aducerea unui omagiu celor 65 de victime.

„Dorim să comemorăm cele 65 de victime în contextul a zece ani de la tragedia de la Colectiv. Am făcut acest marș fără a implica persoane, fără a implica instituții ale statului sau a implica partidele politice, ci doar pentru victimele de la tragedia din 30 octombrie. Este un marș mut pentru că s-au spus foarte multe despre această tragedie și considerăm că prin tăcerea noastră putem să aducem un omagiu”, a explicat tânărul.

Printre cei aproximativ 50 de participanți la eveniment s-au numărat sibieni, dar și oameni politici precum deputatul USR Sibiu Adrian Echert și primarul din Turnu Roșu, Andreea Anghel.

„Am ales să mă alătur acțiunii din seara asta deorece consider că zece ani au trecut cât un minut și încă nu s-a întâmplt nimic din partea conducerii de la primăria București și celor care au fost în funcții la momentul respectiv. Cred că ar trebui, măcar acum, în ultimul moment, să schimbăm ceva”, a mai spus și Costeiu Cristian, unul dintre participanții la eveniment.