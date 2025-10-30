search
Joi, 30 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Video Oameni din mai multe orașe au ieșit în stradă la 10 ani de la Colectiv. La București au pornit în marş de la Piaţa Universităţii

0
0
Publicat:

La zece ani de la incendiul din clubul Colectiv, care a avut loc pe 30 octombrie 2015 și s-a soldat cu 65 de morți și peste 170 de răniți, în mai multe orașe din România s-au organizat marșuri comemorative sau adunări pentru a aprinde lumânări în memoria victimelor.

FOTO: Colaj Facebook/Corupția ucide și Andrei Șeitan
FOTO: Colaj Facebook/Corupția ucide și Andrei Șeitan

Amintim că pe 30 octombrie 2015, un incendiu devastator a izbucnit în clubul Colectiv din București, în timpul unui concert, cel mai probabil din cauza artificiilor folosite în interior. În urma tragediei, 64 de persoane și-au pierdut viața, peste 160 au fost rănite, iar multe victime au suferit arsuri grave și intoxicații cu fum.

Tragedia a atras atenția asupra deficiențelor în securitatea la incendii a cluburilor și a altor spații publice din România. După eveniment, au fost intensificate controalele și revizuirile legislației privind siguranța publică, iar incidentul a declanșat proteste masive împotriva corupției și lipsei de responsabilitate în administrația locală.

Mii de oameni au ieșit în stradă în Capitală

În București, câteva mii de oameni au pornit în marş de la Piaţa Universităţii către clădirea fostului club Colectiv, situat pe strada Tăbăcarilor nr.7, Sectorul 4.

Unii dintre ei au venit cu pancarte cu mesaje care amintesc de victimele tragediei de acum zece ani. Alţii poartă mesaje prin care cer dreptate pentru victime, scrie News.ro.

Sursă video: Facebook/Corupția ucide

Neam ucis de nosocomiale”, „Nimeni nu e vinovat, dar 65 sunt morţi”, „Cerem dreptate pentru 65”, „Au plecat la concert, nu au mai ajuns acasă”, „10 ani – nimeni nu a plătit”,„65 de motive nu sunt de ajuns?”, sunt doar câteva dintre mesajele care se pot citi pe pancarte.

Oamenii se arată revoltaţi că nimeni nu a răpspuns pentru tragedia de acum zece ani şi îşi amintesc de victime.

Constanța

Și în Constanța este programat un marș-protest sub deviza: „Nu uităm, nu iertăm", pentru a reînnoi apelul la adevăr, responsabilitate și respect pentru viață, scrie Ziua de Constanța.

Constănțeni aprinzând lumânări în memoria victimelor/FOTO: Andrei Șeitan
Imaginea 1/2: Constănțeni aprinzând lumânări în memoria victimelor/FOTO: Andrei Șeitan
Constănțeni aprinzând lumânări în memoria victimelor/FOTO: Andrei Șeitan
Constănțeni aprinzând lumânări în memoria victimelor/FOTO: Andrei Șeitan

Marșul este programat începând cu ora 19.00 pe traseul: Harta Mozaic (bd. Ferdinand) – Str. Răscoala din 1907 - Str. Stefan cel Mare - str. Atelierelor - str. București - bd. 1 Decembrie 1918 - Casa de Cultură – bd. Alexandru Lăpușneanu - Trocadero - Dacia – virăm dreapta pe bd. Tomis - Platoul Prefecturii jud. Constanța - Harta Mozaic.

Sursă video: Andrei Șeitan

„La zece ani de la Colectiv, societatea românească continuă să aștepte: finalizarea completă a proceselor și tragerea la răspundere a tuturor celor vinovați; reforme reale în sistemul sanitar și de siguranță publică, de natură să elimine infecțiile nosocomiale care persistă și fac în continuare victime în secțiile multor unități sanitare din țară, spitale sigure, spitale noi, cu secții pentru arși”, transmite Centrul pentru Resurse Civice din Constanța , organizatorul evenimentului.

Citește și: Rogobete spune că „simte rușine”, la zece ani de la Colectiv. Ce anunț face despre centrele pentru arși

Iași

Organizația ieșeană Reset a anunțat că îi invită pe cetățeni „să aprindă o lumânare pentru cei care nu mai sunt”, în Piața Unirii din municipiu.

„Mâine se împlinesc 10 ani de la Colectiv. Zece ani de la noaptea care a zguduit o țară întreagă. 64 de tineri au murit atunci — unii arși și intoxicați în club, alții în agonia spitalelor românești. Colectiv nu a fost o excepție. A fost un avertisment ignorat.

Până când nu vom avea legi clare, oameni dedicați și competenți și instituții solide, care să-și asume răspunderea, nu ne rămâne decât memoria și solidaritatea.

De aceea, vă așteptăm mâine, 30 octombrie, la ora 19:00, în Piața Unirii din Iași, să aprindem o lumânare pentru cei care nu mai sunt.”

Sursă video: Facebook/ Reset

În filmarea publicată de organizație, pot fi văzute poze cu victimele tragediei, cât și lumânări aprinse în memoria acestora.

Sibiu

La Sibiu, oamenii au pornit în marș pe traseul Piața Mare - Bulevardul Nicolae Bălcescu - Piața Mare, cu candele aprinse în mână, potrivit Turnul Sfatului.

Aceștia au ținut în mână pancarte pe care scriau mesaje precum „Minciuna arde destine”, „Noi nu uităm” sau „Corupția ucide”.

Marș comemorativ la Sibiu/FOTO: Facebook Sibiu Independent
Marș comemorativ la Sibiu/FOTO: Facebook Sibiu Independent
Citește și: 10 ani de la Colectiv. Andrei Găluță, singurul supraviețuitor din trupa Goodbye to Gravity, prima apariție publică după un deceniu, cu un proiect omagiu

Organizatorul evenimentului, Daniel Jurca, a precizat că acțiunea nu implică instituții sau persoane publice, ci se bazează strict pe aducerea unui omagiu celor 65 de victime.

Dorim să comemorăm cele 65 de victime în contextul a zece ani de la tragedia de la Colectiv. Am făcut acest marș fără a implica persoane, fără a implica instituții ale statului sau a implica partidele politice, ci doar pentru victimele de la tragedia din 30 octombrie. Este un marș mut pentru că s-au spus foarte multe despre această tragedie și considerăm că prin tăcerea noastră putem să aducem un omagiu”, a explicat tânărul.

Printre cei aproximativ 50 de participanți la eveniment s-au numărat sibieni, dar și oameni politici precum deputatul USR Sibiu Adrian Echert și primarul din Turnu Roșu, Andreea Anghel.

Am ales să mă alătur acțiunii din seara asta deorece consider că zece ani au trecut cât un minut și încă nu s-a întâmplt nimic din partea conducerii de la primăria București și celor care au fost în funcții la momentul respectiv. Cred că ar trebui, măcar acum, în ultimul moment, să schimbăm ceva”, a mai spus și Costeiu Cristian, unul dintre participanții la eveniment.

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
Un cunoscut actor va fi candidatul POT la Primăria Capitalei. „Schimbarea reală începe de la generația tânără”
digi24.ro
image
Incendiul din Colectiv, 10 ani. Imagini greu de privit, cele mai dureroase momente. Tragedia care a scos România în stradă
stirileprotv.ro
image
Zodia care se va împăca, în noiembrie, cu fostul partener de viață. Neti Sandu: „A doua șansă în dragoste”
gandul.ro
image
Fostul soț al cântăreței Andreea Bălan își anunță intenția de a candida la Primăria Capitalei
mediafax.ro
image
David Popovici a renunțat la lux pentru ceva total neașteptat. Gestul cu care uimește România
fanatik.ro
image
La 10 ani de la tragedie, Clubul Colectiv nu ar mai avea nevoie de autorizație de securitate la incendiu. Legea punea „piedici în dezvoltarea unor proiecte” şi a fost schimbată
libertatea.ro
image
Schimbare de ton la Kremlin: Lansările Poseidon și Burevestnik nu au fost „teste nucleare”
digi24.ro
image
Dacia, ca un tanc! Au văzut noul model și au rămas cu gura căscată: „Zici că e blindată”
gsp.ro
image
PATRU bărbați s-au năpustit asupra lui Andrei, în plină stradă! Imaginile au fost făcute publice. Surprinzător: ce a făcut victima
digisport.ro
image
Călin Georgescu scapă de controlul judiciar? Judecătorii îl consideră 'pericol social' - când va fi dat verdictul
stiripesurse.ro
image
Amenințare fără precedent pentru Putin din NATO: „Vom șterge Moscova de pe fața Pământului dacă va ataca o capitală europeană”
antena3.ro
image
Medicii acuzaţi de moartea unui pacient, "eroi" în 2015. Ar fi încercat să îşi acopere fapta
observatornews.ro
image
Primele rezultate ale necropsiei Ștefaniei Szabo. Ce au descoperit medicii legiști
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, în corset de piele şi fustă scurtă. Apariția serii
prosport.ro
image
Ce documente sunt necesare pentru racordarea la gaze și electricitate în locuințele noi
playtech.ro
image
Orașul din România unde se află cea mai spectaculoasă atracție turistică dedicată Nadiei Comăneci, regina de aur a gimnasticii mondiale: „E o onoare”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gigi Becali a donat 2.000.000 €, apoi a fost interzis! Anunțul Patriarhiei: ”Au atras atenția în mod repetat”
digisport.ro
image
Ordinul care schimbă harta diplomatică: România schimbă regulile la frontieră - noi interdicții pentru Rusia și teritoriile ocupate și un 'new-entry' - DOCUMENT
stiripesurse.ro
image
Andrei Găluț, solistul trupei „Goodbye to Gravity”, primul mesaj public la 10 ani de la Colectiv. Acesta este singurul membru care a supraviețuit dezastrului
kanald.ro
image
În aeroport, pe lângă bagaje vor fi cântăriți și pasagerii. Reguli la check-in impuse de....
playtech.ro
image
Primele imagini cu Ștefania Szabo în sicriu! Trupul neînsuflețit al doctoriței de 37 de ani a fost ridicat de la morgă și depus la capelă. Va fi înmormântată în uniforma de medic | FOTO
wowbiz.ro
image
Anunţul momentului după necropsie. Controverse legate de "laptele uitării", medicamentul găsit lângă doctoriţa moartă la 37 de ani
romaniatv.net
image
Drama și umilința prin care trec oamenii din blocul care a explodat în Rahova. Cum arată acum locul dezastrului FOTO ȘI VIDEO EXCLUSIV
mediaflux.ro
image
Dacia, ca un tanc! Au văzut noul model și au rămas cu gura căscată: „Zici că e blindată”
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Alex Velea, roast devastator pentru Selly la „La bine și la roast”. Glumele care au aprins platoul și mesajul cu subînțeles despre un punct sensibil
actualitate.net
image
Călin Geambașu s-a împăcat, la o plăcintă, cu tatăl lui, dar se văd la tribunal: „Nu suntem dușmani, îl ajut să...” Care e, de fapt, mărul discordiei?
click.ro
image
Românca Anca Faur, soția celui de-al doilea om care a pășit pe Lună, a murit. Aldrin: „Iubirea vieții mele”
click.ro
image
Avertismentul psihologului Radu Leca, după ce Alex Ciucu și-a acuzat foștii socri de eșecul căsniciei cu Alina Sorescu: „Cine doarme între doi părinți se trezește fără partener”
click.ro
Kate Middleton foto GettyImages jpg
Prințesei de Wales i s-a făcut rău din nou! Kate Middleton abia se mai ține pe picioare după ultimul scandal
okmagazine.ro
Kardashian foto Instagram jpg
Își împarte patul cu o pisică și n-a mai avut relații intime de trei ani! Despre ce vedetă e vorba?
clickpentrufemei.ro
Zi de târg în Brașovul interbelic (© iMAGO Romaniae)
Recensământul populației din anul 1930: situația demografică a României Mari
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”. Ce spune Dan Negru?
image
Călin Geambașu s-a împăcat, la o plăcintă, cu tatăl lui, dar se văd la tribunal: „Nu suntem dușmani, îl ajut să...” Care e, de fapt, mărul discordiei?

OK! Magazine

image
Regele afemeiat rupe tăcerea despre presupusa idilă cu Prințesa Diana! A fost sau nu ceva mai mult decât o prietenie între ei?

Click! Pentru femei

image
Ana Ularu, „maestru al jocului‟ în Trădătorii: „Să vă bucurați din plin de show! Enjoy!‟

Click! Sănătate

image
Atenție, semne ale cancerului pancreatic pe care nu trebuie să le ignori