Miercuri, 5 Noiembrie 2025
Adevărul
Evaziune fiscală de 8 milioane de lei, pusă la cale de două firme de construcții. Nouă persoane, cercetate

Publicat:

Nouă persoane şi două firme sunt cercetate pentru evaziune fiscală în formă continuată, în domeniul construcţiilor, într-un dosar instrumentat de procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Evaziunea a fost estimată la 8 milioane de lei FOTO: Adevărul
Evaziunea a fost estimată la 8 milioane de lei

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, care derulează ancheta în acest caz, au suspiciunea că timp de mai mulţi ani antreprenori din domeniul construcţiilor nu au plătit taxele către bugetul de stat, utilizând firme fantomă pentru a evidenţia cheltuieli fictive în contabilitate, scrie News.

”Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că, în perioada 2023-2025, persoanele vizate ar fi creat şi implementat un mecanism infracţional complex, prin intermediul căruia ar fi diminuat semnificativ taxele datorate bugetului de stat, prin evidenţierea în declaraţiile fiscale a unor achiziţii de bunuri care nu au la bază operaţiuni reale, provenite de la opt societăţi comerciale cu comportament de tip «fantomă», cauzând astfel bugetului de stat un prejudiciu total de aproximativ 8.000.000 lei”, se arată într-un comunicat dat publicităţii, miercuri, de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Conform sursei citate, în dosar sunt vizaţi nouă suspecţi – persoane fizice şi doi suspecţi – persoane juridice, ancheta vizând evaziunea fiscală în formă continuată.

Trei persoane au fost inculpate, una dintre acestea fiind plasată sub control judiciar pe cauţiune, valoarea cauţiunii a fost stabilită la suma de 500.000 de lei, sumă care a fost depusă efectiv la dispoziţia organelor judiciare, transmite Parchetul.

Marţi, procurorii au făcut 14 percheziţii în acest dosar, în municipiul Bucureşti şi la adrese din judeţul Dâmboviţa.

În aceeaşi zi, procurorul de caz a dispus măsura asigurătorie a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile, prezente şi viitoare (700.000 euro în cont bancar, un imobil tip casă în valoare de 500.000 euro, 2 apartamente în valoare de 250.000 euro, un autoturism de lux în valoare de 110.000 euro, un ceas de lux în valoare de 33.000 euro), precum şi măsura popririi sumelor aflate sau care vor fi creditate în conturile bancare ale suspecţilor, inclusiv asupra sumelor de bani datorate acestora cu orice titlu, până la concurenţa sumei de 8.000.000 lei.

