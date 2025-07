Cum se apără avocatul lui Călin Georgescu, cercetat într-un dosar de act sexual cu un minor. „Este o făcătură ordinară, o manevră murdară”

Bogdan Petre, unul dintre avocații lui Călin Georgescu, care a fost ridicat și dus la audieri de polițiști, fiind cercetat într-un dosar de act sexul cu un minor, declară că totul a fost un scenariu pentru a-l compromite pe fostul candidat de la alegerile prezidențiale din 2024.

Polițiștii au deschis dosar penal in rem pentru act sexual cu un minor și loviri și alte violențe, deoarece între avocat și cel care l-a reclamat a izbucnit un conflict.

Întrebat de un reporter de la Epoch Times România despre acuzațiile potrivit cărora a încercat să stabilească o întâlnire cu o minoră de 15 ani, avocatul a spus că aceste informații sunt false.

„Reporter: Şi deci spuneţi că fata minte? Nouă ni s-a spus că aţi întreţinut conversaţii cu ea, că i-aţi dat întâlnire.

Mircea Bogdan Petre: Nu, doamnă, este o făcătură ordinară, este o manevră murdară şi s-a dorit, când am ajuns la poliţie, tot timpul persoanele care erau acolo şi filmau cu camera că ce ştie Călin Georgescu, de ce face pentru Călin Georgescu, de ce, cum şi în ce fel, numai de Călin Georgescu. Şi dacă George Simion este heterosexual şi dacă îi cunosc şi ce părere are despre mine şi toate celelalte.

Reporter: Deci susţineţi că e un scenariu ca să-i compromită pe...

Mircea Bogdan Petre: E un scenariu. Eu am chemat poliţia? Am fost chemat ca avocat într-un loc, mi s-a dat o locaţie, nu am făcut nimica, am coborât din maşină, mi-a spus să stăm de vorbă legat de o problemă personală, după care au sărit 30 de oameni pe mine, m-au pus jos, m-au bătut. Am sunat la poliţie, a venit poliţia după aproximativ 20-30 de minute, nu mai ştiu exact când a venit, pentru că nu-mi mai aduc aminte, m-au bătut la poliţie şi...”, se arată în sursa citată.

De asemenea, avocatul a afirmat că el este cel care a sunat la poliție, întrucât a fost „înconjurat de aproximativ 20-30 de persoane, cu camere, cu tot, era totul plantat, era totul pregătit.”

Avocatul susține că s-a întâlnit cu minora după ce aceasta i-a solicitat serviciile sale avocat

Acesta adaugă că s-a întâlnit cu adolescenta într-un mall din București, iar inițiativa i-a aparținut minorei, care i-a solicitat serviciile sale de avocat.

„Reporter: Dar fata pe care sunteţi acuzat că aţi încercat să o racolaţi, o cunoşteaţi, aţi vorbit cu ea anterior?

Mircea Bogdan Petre: Nu. Niciodată. M-a contactat sâmbătă după amiază, la ieşea din Megamall, mi-a spus: «Sunteţi avocatul lui Călin Georgescu, ştiţi că am şi eu o problemă, sunt victimă şi vreau să mă ajutaţi».

Reporter: Şi aşa v-aţi întâlnit dumneavoastră cu ea?

Mircea Bogdan Petre: Nu, nu m-am întâlnit. După ce mi-a spus acest lucru, am zis bine, ok. Am plecat, undeva luni, mi-a dat un mesaj pe WhatsApp şi a spus: «Ştiţi, dumneavoastră sunteţi dl avocat de la Megamall», «Da» «Ştiţi că am şi eu o problemă?» A fost luni şi când a spus: «Veniţi într-un loc, vă dau o locaţie, să putem să stăm de vorbă?»

Reporter: Deci dvs. afirmaţi că aţi mers crezând că vă întâlniţi cu o persoană care e victimă şi are nevoie de serviciile dumneavoastră ca avocat.

Mircea Bogdan Petre: Da.”, se mai arată în sursa citată.

Nu în ultimul rând, Bogdan Petre declară că a făcut o plângere verbală la poliție, după ce a fost agresat, bătut și reținut împotriva voinței sale.

„Reporter: Aţi depus plângere împotriva celor care susţineţi că v-au agresat?

Mircea Bogdan Petre: Cum să fac, doamnă, plângere dacă eu am fost la poliţie până la şase de dimineaţă, am fost la INML?! Acum o să fac plângere.

Reporter: V-aţi scos şi certificat medico-legal, să înţeleg.

Mircea Bogdan Petre: Am făcut plângere verbală la poliţie, le-am spus că am fost agresat, am fost bătut, am fost reţinut 30 şi ceva de minute împotriva voinţei mele, am fost imobilizat”, se arată în material.

Ce spune „Justiţiarul din Berceni”

De cealaltă parte, „Justițiarul din Berceni”, povestește că avocatul a abordat adolescenta în mall-ul din București menționat, „i-a făcut complimente că e frumoasă”, ea a refuzat, însă „el a insistat, la modul că trăgea de ea”.

„Ea s-a speriat, a mers cu el, au stat la conversaţii, la terasă, unde s-a lăudat că el poate să o ajute cu ce vrea ea. Fata era speriată, aşa că a dat mesaj unor prieteni să vină după ea şi ei au venit şi au luat-o”, mărturisește „justițiarul”.

Bărbatul declară că fata l-a contactat ulterior pentru a-i cere ajutorul, iar „Justițiarul din Berceni”, i-a recomandat să accepte întâlnirea, „dar să nu urce în maşină sub nicio formă”.

„Am pus un microfon pe ea. Acesta s-a prezentat la locul de întâlnire. A insistat ca fata să urce în maşină cu el. Fata l-a refuzat în repetate rânduri, i-a spus că nu se simte confortabil să facă asta. Momente în care a început să o tragă spre maşină, iar atunci am intervenit noi.

Eram doar cu un coleg. Ulterior s-au adunat oamenii din comună, dar nu i-a făcut nimeni nimic.

Eu l-am imobilizat atunci când am alergat spre el, că trăgea de fată, s-a tot zbătut, a devenit agresiv. Nu l-a lovit însă nimeni. Într-adevăr, i s-a spart nasul în busculadă, dar nu l-a lovit nimeni intenţionat. A avut un moment în care tot venea spre mine agresiv şi striga să îl lovesc. L-am împins de vreo 5 ori când venea spre mine şi nu voia să plece.

Am rugat un cetăţean să sune la poliţie, care era la faţa locului, şi ulterior am vorbit eu. Şi am mers toţi la secţie, a înjurat poliţiştii, şi-a luat amendă 1000 de lei. Şi am fost audiaţi atât el, cât şi victima.

Ca probe avem înregistrările telefonice în care acesta încearcă să o ademenească să se întâlnească. Îi spune că nu e căsătorit şi aşa mai departe”, povestește acesta.