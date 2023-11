Mărturiile rușilor care luptă pentru pașaportul ucrainean: Este visul meu

Alina s-a născut în Ucraina. Vorbește limba ucraineană, soțul ei este înrolat în armata ucraineană și locuiește într-un sat la sud de orașul Vinnițisia din centrul Ucrainei. Totuși, din punct de vedere legal, Galina este rusoaică. S-a mutat în Rusia în copilărie și e cetățean rus, relatează BBC.

La fel ca mii de alți ruși care trăiesc în Ucraina, Galina se află într-o situație juridică neclară.

„Când prezinți documentele, oamenii cred că ești o ciudățenie", dezvăluie ea în timp ce, în bucătăria ei, coase tricouri pentru soldații ucraineni răniți.

Serviciul de stat ucrainean pentru migrație insistă că toți străinii din Ucraina au drepturi egale și că nicio naționalitate nu este discriminată.

Dar unii susțin că nu este așa. Avocații care îi consiliază pe rușii din Ucraina, de pildă, au declarat pentru BBC că clienții lor riscă să le fie înghețate conturile.

După ce Rusia și-a lansat invazia la scară largă, Banca Națională a Ucrainei a restricționat serviciile financiare pentru toți cetățenii ruși și belaruși, deși afirmă că cei cu permis de ședere nu sunt afectați.

Galina nu este de acord. Ea spune că, din cauza pașaportului său, nu își poate găsi un loc de muncă și se teme că contul său bancar ar putea fi blocat.

Este însărcinată în șapte luni, dar pentru că nu este ucraineancă din punct de vedere legal, nu poate accesa serviciile medicale gratuite acordate de stat.

Galina se mai teme că nu va putea înregistra nașterea copilului ei: după ce s-a căsătorit cu soțul ei ucrainean, Maksim, într-o biserică, ea spune că oficialii au refuzat să recunoască uniunea din cauza statutului ei.

„Au spus: Întoarceți-vă când aveți un pașaport”, explică Galina. Conform legislației ucrainene, este interzisă dubla cetățenie, deși există și locuitori care o au.

A început să aplice pentru cetățenie, dar nu a putut finaliza procesul din cauza invaziei la scară largă a Rusiei. Acum, pașaportul ucrainean temporar al Galinei a expirat, iar ea spune că se simte precum „ostatic al Rusiei”.

„Schimbarea pașapoartelor era dificilă chiar și înainte de război - acum este imposibil”, spune ea.

Cu o zi înainte de lansarea invaziei, personalul ambasadei ruse a fost evacuat din „motive de siguranță” și de atunci nu și-a mai deschis porțile.

În prezent, în Ucraina locuiesc peste 150.000 de ruși cu permise de ședere permanentă. Aproximativ 17.000 au permise temporare.

Pentru ca aceștia să poată solicita cu succes un pașaport ucrainean sau cetățenia ucraineană, trebuie mai întâi să renunțe la cetățenia rusă. Moscova a complicat acest proces: asta presupune ca cetățenii ruși să își predea actele fie într-un consulat rus din străinătate, fie în Rusia.

Nu există însă nicio garanție că Galina nu va fi arestată în Rusia sau că va mai reuși să se întoarcă în Ucraina dacă va face asta.

Ea spune că doar Rusia este vinovată pentru situația ei, și îi învinuiește totodată pe membrii familiei sale din Rusia, care au ales să își susțină țara în așa-numita "operațiune militară specială".

„Cum aș putea să sprijin un hoț, un violator și un criminal care intră în casa mea?", spune ea.

Nu vrea să se gândească ce ar face dacă soțul ei ar fi rănit sau chiar ar muri.

"Este înfricoșător. Chiar dacă ar fi rănit, nu aș putea să-l vizitez la spital, pentru că nu suntem căsătoriți din punct de vedere tehnic. Pentru restul lumii suntem străini”, spune ea.

„Am ales Ucraina”

Când Anastasia Leonova, o rusoaică, s-a mutat de la Moscova la Kiev în 2015, prietenii ei au avertizat-o că „nu va avea voie să vorbească în rusă” și că „acolo sunt doar naziști".

Era o narațiune a propagandei rusești care a deranjat-o, deoarece avea unchi și veri care locuiau în Ucraina și știa de la ei cum stau lucrurile.

Mutarea Anastasiei a avut loc după ce aceasta a criticat online anexarea Crimeei de către Rusia în 2014 și susținerea militanților separatiști, ceea ce a dus la pierderea locului de muncă în Rusia și amenințări cu moartea.

La 24 februarie anul trecut, când trupele rusești se îndreptau spre Kiev, Anastasia spune că avea un singur gând în minte - să rămână și să lupte.

„Sângele meu este parțial ucrainean. M-am născut ca parte a Ucrainei. Am ales Ucraina să fie patria mea; nu puteam trăda această alegere”, spune ea.

Ea s-a oferit voluntar ca medic în cadrul forțelor ucrainene, în timp ce acestea apărau capitala împotriva trupelor din propria țară.

„Nimeni nu-mi cerea pașaportul când munceam. Cu siguranță, colegii mei știu", răspunde ea zâmbind la întrebarea dacă a fost tratat diferit.

Ea recunoaște că inițial i-a fost foarte greu să îi trateze pe rușii răniți din cauza a ceea ce făceau.

Dar ulterior, spune ea, și-a dat seama că îngrijirea lor este „calea de a ne recupera oamenii noștri, ucrainenii care au fost capturați de ruși".

„De când am venit aici, din prima zi, am visat să am un pașaport ucrainean. Pentru asta lupt. Nu doar pentru libertate, ci și pentru pașaportul meu”, mărturisește ea.

Doar câteva sute de ruși au primit cetățenia ucraineană în cele 18 luni de la invazia la scară largă, față de 1.700 în anul precedent.

Spre deosebire de Galina, Anastasia simte că este mai aproape de visul ei. Fără îndoială că slujirea în armată a fost de ajutor.

Serviciul militar, căsătoria cu un ucrainean și durata de ședere sunt aspecte luate în considerare în cazul cererilor de cetățenie. După cum subliniază autoritățile, pentru a avea dreptul legal de a rămâne în Ucraina este nevoie de ceva mai mult decât o simplă schimbare de identitate.

Acest război a pus mii de ruși, precum Galina și Anastasia, într-o poziție dificilă în Ucraina.

Șefa Serviciului de Stat pentru Migrație din Ucraina, Natalia Naumenko, a declarat pentru BBC că nicio naționalitate nu este discriminată în privința obținerii cetățeniei.

Este în curs de elaborare o nouă lege care ar simplifica cererile de cetățenie și de rezidență pentru cei care luptă pentru Ucraina.

Totuși Naumenko subliniază că, datorită invaziei la scară largă, procesul nu va fi nicidecum facilitat pentru ruși.

"L-am simplificat deja pentru cei care luptă pentru Ucraina. De ce ar trebui Ucraina să îl simplifice în general, pentru toți rușii?”, spune ea.

