Video Propunerea pe care Emil Constantinescu i-a făcut-o lui Nicușor Dan, în 1999: „Am refuzat, am zis că vreau să rămân în zona de matematică”

Președintele Nicușor Dan a afirmat că, în urmă cu 25 de ani, președintele Emil Constantinescu i-a propus să preia funcția de secretar de stat pentru românii din diaspora, însă a refuzat pentru a rămâne în domeniul matematicii.

„În 1999, preşedintele Constantinescu mi-a propus să fiu secretar de stat pentru românii din diaspora. Eu eram un ONG-ist, în fine, vorbeam de modernizare, de fel de fel de lucruri, şi am refuzat, am zis că vreau să rămân în zona de matematică, dar am zis că ar fi foarte util să avem un instrument digital prin care să avem o hartă în timp real a comunităţilor româneşti din diaspora, eventual cu nişte atribute ale fiecăreia dintre aceste comunităţi, ce îşi doreşte”, a declarat Nicuşor Dan, la Summitul pentru guvernanţă digitală 2025, organizat la Palatul Cotroceni.

Președintele a mai spus că statul român trebuie să realizeze periodic studii sociologice privind diaspora, arătând că aceasta reprezintă „o uriașă oportunitate” pentru România.

„Aşa cum am scris în Strategia Națională pentru Apărare, românii din diaspora reprezintă o uriaşă oportunitate pentru noi, pentru că sunt oameni care au performat într-un mediu mult mai competitiv decât cel din România, şi a avea un dialog permanent cu ei, a le oferi posibilitatea să vină să investească în România sau să aibă legături economice este o mare oportunitate pentru noi”, a spus Nicușor Dan.