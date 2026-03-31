Doi elevi din România, accidentați de tramvai în timpul unei excursii în Praga. „Și-au făcut o fotografie și un tramvai i-a lovit din spate”

Doi elevi de clasa a IX-a de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Petroșani au fost răniți în Praga, în timpul unei excursii școlare, după ce au fost loviți de un tramvai.

Din primele informații, accidentul a avut loc pe fondul neatenției. Cei doi elevi încercau să facă fotografii și nu au observat la timp mijlocul de transport în comun care se apropia din spatele lor.

Directorul unității de învățământ, Alexandru Lăutaru, a oferit detalii despre starea elevului internat: „Și-au făcut o fotografie și un tramvai i-a lovit din spate. Unul are fisurat femurul. E în comă indusă de 24 de ore, ca să poată fi sedat. Probabil, marți va fi scos din comă și va rămâne la spital. Nu e nimic grav, ci doar o comă indusă, ca tratamentul să își poată face efectul”, scrie Wowbiz.

Din fericire, medicii au confirmat că starea victimelor nu este gravă, deși accidentul a necesitat intervenție de urgență. Unul dintre elevi a suferit leziuni minore și urmează să fie externat în scurt timp. Cel de-al doilea elev a fost diagnosticat cu o fisură la nivelul femurului și va rămâne internat sub supraveghere medicală pentru tratament de specialitate.

Inspectoratul Școlar Județean s-a autosesizat în urma acestui incident și face o anchetă.