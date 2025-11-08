search
Sâmbătă, 8 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Miza reală a alegerilor din București: calcule, riscuri și ecouri până la Palatul Victoria sau Cotroceni

0
Alegeri Primăria București 2025
0
Publicat:

În timp ce conducerile unor partide și-au făcut calculele asigurându-se că nu vor deconta prea mult de pe urma unui eșec electoral, altele pleacă în cursa pentru Primăria Capitalei cu riscuri. Costul electoral poate ajunge însă și la Palatul Victoria sau la Cotroceni, acolo unde președintele Nicușor Dan pare să aibă un interes privind victoria unui candidat.

FOTO Inquam
FOTO Inquam

Bătălia politică va fi dură pentru PSD, PNL și USR, partidele care sunt în prezent împreună, în coaliția de guvernare, spune politologul Cristian Pârvulescu. Unele au însă mai mult de pierdut decât altele: „PNL și PSD, în cazul în care nu vor avea victorii, vor avea mici probleme. PNL mai mari, pentru că acolo este deja o structură de putere care este în mare măsură afectată de lipsa de popularitate a Guvernului. La PSD înțelegem acum de ce au amânat Congresul. Pentru că, dacă va câștiga Băluță, atunci este meritul noii conduceri. Dacă va pierde, va fi al vechii conduceri”.

Dar candidatul PNL va avea o problemă serioasă. „Și se va pune problema, ca la primul tur al alegerilor prezidențiale, a votului util. Vă aduc aminte că votul util l-a făcut pe generalul Ciucă să piardă voturi importante care s-au dus în favoarea candidatului cel mai bine plasat, Lasconi. Asta nu înseamnă că domnul Ciucă s-a retras, așa cum nici domnul Ciucu nu se va retrage. Dar mă gândesc că va avea loc o strategie asemănătoare”, mai arată Cristian Pârvulescu.

Costul pentru președintele Nicușor Dan

În cazul USR, calculele stau complet diferit. Costul va fi decontat de președintele Nicușor Dan, care a mers recent la lansarea candidatului USR, Cătălin Drulă, desemnându-l astfel drept succesor.

„În acest moment, cel mai bine plasat candidat este Cătălin Drulă. Și asta pentru că președintele Dan l-a desemnat, cu toate riscurile pe care le-a presupus prezența la lansare, ca succesor. Oricum, președintele Dan a avut un electorat. Nu înseamnă că acel electorat îl va urma întru totul”, mai explică Cristian Pârvulescu.

Motivațiile șefului de stat pot să nu aibă legătură cu moștenirea lăsată la Primăria Capitalei. „Cred că președintele își dorește ca o victorie a candidatului USR să-i creeze posibilitatea construcției unui partid prezidențial”, mai este de părere politologul.

Beneficiile pentru premier și președinte

„La liberali, dacă domnul Ciucu ar ajunge primar, i-ar întări puterea lui Bolojan. Și aici este o miză foarte importantă pentru liberali”, explică analistul politic Ion M. Ioniță, redactor-șef Historia. În caz contrar, premierul „ar fi contestat pentru că în PNL există o aripă care abia așteaptă ca Ilie Bolojan să calce greșit ca să îl îndepărteze de la conducerea PNL”.

Situația este și mai specială în cazul USR. „Candidatul USR, Cătălin Drulă, este susținut de președintele Nicușor Dan, tocmai ca să aibă un aliat politic validat prin voturile bucureștenilor, să zicem. Deci în favoarea lui Nicușor Dan ar fi, dacă câștiga candidatul USR. 

Aici avem relația Nicușor Dan-Drulă și nicidecum relația Fritz-Drulă. Deci aici se pune problema unei pierderi pentru președinte. În cazul unui eșec, eșecul se va răsfrânge asupra președintelui pentru că președintele s-a dus la lansarea candidaturii lui Drulă. Dacă președintele mai merge și e invitat și la alte partide, am văzut că la PSD, la Congres, nu este invitat, sigur că ar putea să mai disipeze această influență negativă dacă candidatul pe care l-a susținut prin prezența la lansare pierde. Deci și la USR avem o situație specială pentru că nu vorbim de conducerea partidului, ci vorbim de președintele Nicușor Dan”, mai arată Ion M Ioniță.

AUR, fără costuri politice

În cazul partidului condus de George Simion, care și-a anunțat sprijinul pentru Anca Alexandrescu, calculele sunt mai puțin complicate pentru partid. George Simion, care se îndreaptă acum spre un Congres pentru reconfirmarea în funcția de președinte al partidului, nu pierde nimic și rămâne intact, pentru că nu se implică, mai explică politologul Cristian Pârvulescu.

Costul electoral va fi decontat în întregime de candidata independentă Anca Alexandrescu: „AUR o susține, dar un eșec al doamnei Alexandrescu este un eșec al unui candidat independent, un succes este succesul AUR”.

Interesul lui Călin Georgescu

Nu trebuie pierdut din vedere nici interesul fostului candidat prezidențial Călin Georgescu în calculul alegerilor de pe 7 decembrie, care „nu susține un candidat și consideră alegerile ilegitime”, mai subliniază politologul.

„Înseamnă că evaluarea pe care o fac liderii extremei drepte este că prezența va fi redusă la vot. Călin Georgescu vrea să revendice prezența redusă la vot ca pe un rezultat al boicotului său, iar Simion speră ca prezența redusă la vot, dacă nu duce la mobilizarea electoratului de extrema dreaptă, măcar să delegitimeze alegerile viitoare”, mai arată Cristian Pârvulescu.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Prima reacție a Poliției Române după ce Dani Mocanu nu a fost găsit pentru a fi trimis după gratii. Ce pedeapsă riscă
digi24.ro
image
Donald Trump vorbește în termeni elogioși despre România: ”Îmi place foarte mult de poporul român. E un popor minunat” VIDEO
stirileprotv.ro
image
Cum să îngrijești PLANTELE pe timp de iarnă. Puțini cunosc următoarele trucuri banale, dar foarte utile
gandul.ro
image
Vortexul Polar ar putea aduce fenomene severe în România: Cum va arăta iarna 2025–2026
mediafax.ro
image
Cutremur la Rayo Vallecano! Andrei Rațiu, prins în mijlocul unui scandal de proporții
fanatik.ro
image
Stenograme DNA: omul de afaceri Fănel Bogoș cerea „un portbagaj cu bunătăți” pentru liderul PNL Vaslui
libertatea.ro
image
Fratele lui Dani Mocanu sfidează Poliția Română, după ce manelistul a fost condamnat la ani grei de închisoare. Primul mesaj
digi24.ro
image
Un celebru vlogger român a ajuns în complexul ridicat de controversatul Radu Mazăre în Madagascar » Ce sport se practică lângă Oceanul Indian: teren în lucru
gsp.ro
image
Mircea Sandu a plecat din țară: ”Acolo nu este gaz!”. Cât costă mâncarea, în comparație cu România
digisport.ro
image
VIDEO Un nou trend periculos a ajuns în România. Provocarea a luat amploare, iar specialiștii avertizează asupra riscurilor. Ce presupune "Raw Egg Trend"
stiripesurse.ro
image
Încă o doctoriță găsită moartă în timpul gărzii, la Pediatrie 1 în Cluj-Napoca, după nici două săptămâni de la decesul Ștefaniei Szabo
antena3.ro
image
Comandă record dată de un bărbat din Iaşi de Black Friday. Cât a plătit pe 7 lingouri de aur
observatornews.ro
image
Fiica Elenei Lasconi, un nou derapaj în mediul online: 'Dacă aș conduce o țară acum, aș înarma Hamas și
cancan.ro
image
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
prosport.ro
image
Tichete sociale 2025: Pensionarii cu venituri mici pot cere a 13-a pensie. Suma e fixă și se acordă doar la cerere
playtech.ro
image
De ce i l-a cerut Gigi Becali lui Varga și pe Emerllahu la FCSB? „Neluțu avea nevoie de 5 milioane și atunci mi-a zis Meme de el”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
La aproape PATRU ani de la startul războiului din Ucraina, Putin a făcut anunțul: ”Aceasta este poziția noastră”
digisport.ro
image
Procurorii DNA dinamitează o întreagă organizație PNL: Linia de foc duce direct către vârful partidului
stiripesurse.ro
image
Ajutorul de deces 2025: Câți bani se acordă și cine poate beneficia de această indemnizație
kanald.ro
image
Ce ar putea cumpăra Elon Musk cu 1 trilion $, câte Românii ar încăpea în această sumă și de ce...
playtech.ro
image
El știe unde e Dani Mocanu! Ce se întâmplă acum cu artistul și evenimentele la care urma să cânte, în timp ce poliția îl caută în toată România
wowbiz.ro
image
Bani pentru bunici, înainte de Crăciun: Când va intra a „13-a pensie” pentru cei cu pensii mici
romaniatv.net
image
Sprijin important pentru pensionari. Ajutor de urgență pentru cei cu probleme de sănătate
mediaflux.ro
image
Un celebru vlogger român a ajuns în complexul ridicat de controversatul Radu Mazăre în Madagascar » Ce sport se practică lângă Oceanul Indian: teren în lucru
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Tragedie în Vama Veche. Omul de afaceri Florin Dinu, găsit spânzurat în campingul Sandalandala. De ce și-a pus capăt zilelor
actualitate.net
image
S-a mutat în Turcia pentru iubire, dar el a părăsit-o după două luni. Ce a urmat i-a schimbat viața
click.ro
image
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
click.ro
image
Virginia Rogin rupe tăcerea despre căsnicia ei și trecutul dureros: „A fost un soț prost” Motivul pentru care actrița nu s-a recăsătorit
click.ro
Orlando Bloom foto Profimedia jpg
„Jos pantalonii!” Actorul satisfăcut oral de fiecare dată când spăla vasele. Oare ce se întâmpla când dădea cu aspiratorul?...
okmagazine.ro
vedete foto instagram jpg
Mărimea chiar contează, pentru că dimensiunea bărbăției lui le-a distrus mariajul!
clickpentrufemei.ro
L0019549 jpg
Împăratul Frankenstein: Despre experimentele sadice ale lui Frederic al II-lea și legătura cu România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii. Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
image
S-a mutat în Turcia pentru iubire, dar el a părăsit-o după două luni. Ce a urmat i-a schimbat viața

OK! Magazine

image
”Prințul pervers”, cu o soție pe măsură! Sarah Ferguson a avut o aventură chiar când era însărcinată cu Prințesa Eugenie

Click! Pentru femei

image
Mercur retrograd și codul roșu de erori în comunicare! Urmează o perioadă de revizuire, nu de lansări

Click! Sănătate

image
Unde ar trebuie să pui oglinda în casă, conform Feng Shui?