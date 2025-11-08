Miza reală a alegerilor din București: calcule, riscuri și ecouri până la Palatul Victoria sau Cotroceni

În timp ce conducerile unor partide și-au făcut calculele asigurându-se că nu vor deconta prea mult de pe urma unui eșec electoral, altele pleacă în cursa pentru Primăria Capitalei cu riscuri. Costul electoral poate ajunge însă și la Palatul Victoria sau la Cotroceni, acolo unde președintele Nicușor Dan pare să aibă un interes privind victoria unui candidat.

Bătălia politică va fi dură pentru PSD, PNL și USR, partidele care sunt în prezent împreună, în coaliția de guvernare, spune politologul Cristian Pârvulescu. Unele au însă mai mult de pierdut decât altele: „PNL și PSD, în cazul în care nu vor avea victorii, vor avea mici probleme. PNL mai mari, pentru că acolo este deja o structură de putere care este în mare măsură afectată de lipsa de popularitate a Guvernului. La PSD înțelegem acum de ce au amânat Congresul. Pentru că, dacă va câștiga Băluță, atunci este meritul noii conduceri. Dacă va pierde, va fi al vechii conduceri”.

Dar candidatul PNL va avea o problemă serioasă. „Și se va pune problema, ca la primul tur al alegerilor prezidențiale, a votului util. Vă aduc aminte că votul util l-a făcut pe generalul Ciucă să piardă voturi importante care s-au dus în favoarea candidatului cel mai bine plasat, Lasconi. Asta nu înseamnă că domnul Ciucă s-a retras, așa cum nici domnul Ciucu nu se va retrage. Dar mă gândesc că va avea loc o strategie asemănătoare”, mai arată Cristian Pârvulescu.

Costul pentru președintele Nicușor Dan

În cazul USR, calculele stau complet diferit. Costul va fi decontat de președintele Nicușor Dan, care a mers recent la lansarea candidatului USR, Cătălin Drulă, desemnându-l astfel drept succesor.

„În acest moment, cel mai bine plasat candidat este Cătălin Drulă. Și asta pentru că președintele Dan l-a desemnat, cu toate riscurile pe care le-a presupus prezența la lansare, ca succesor. Oricum, președintele Dan a avut un electorat. Nu înseamnă că acel electorat îl va urma întru totul”, mai explică Cristian Pârvulescu.

Motivațiile șefului de stat pot să nu aibă legătură cu moștenirea lăsată la Primăria Capitalei. „Cred că președintele își dorește ca o victorie a candidatului USR să-i creeze posibilitatea construcției unui partid prezidențial”, mai este de părere politologul.

Beneficiile pentru premier și președinte

„La liberali, dacă domnul Ciucu ar ajunge primar, i-ar întări puterea lui Bolojan. Și aici este o miză foarte importantă pentru liberali”, explică analistul politic Ion M. Ioniță, redactor-șef Historia. În caz contrar, premierul „ar fi contestat pentru că în PNL există o aripă care abia așteaptă ca Ilie Bolojan să calce greșit ca să îl îndepărteze de la conducerea PNL”.

Situația este și mai specială în cazul USR. „Candidatul USR, Cătălin Drulă, este susținut de președintele Nicușor Dan, tocmai ca să aibă un aliat politic validat prin voturile bucureștenilor, să zicem. Deci în favoarea lui Nicușor Dan ar fi, dacă câștiga candidatul USR.

Aici avem relația Nicușor Dan-Drulă și nicidecum relația Fritz-Drulă. Deci aici se pune problema unei pierderi pentru președinte. În cazul unui eșec, eșecul se va răsfrânge asupra președintelui pentru că președintele s-a dus la lansarea candidaturii lui Drulă. Dacă președintele mai merge și e invitat și la alte partide, am văzut că la PSD, la Congres, nu este invitat, sigur că ar putea să mai disipeze această influență negativă dacă candidatul pe care l-a susținut prin prezența la lansare pierde. Deci și la USR avem o situație specială pentru că nu vorbim de conducerea partidului, ci vorbim de președintele Nicușor Dan”, mai arată Ion M Ioniță.

AUR, fără costuri politice

În cazul partidului condus de George Simion, care și-a anunțat sprijinul pentru Anca Alexandrescu, calculele sunt mai puțin complicate pentru partid. George Simion, care se îndreaptă acum spre un Congres pentru reconfirmarea în funcția de președinte al partidului, nu pierde nimic și rămâne intact, pentru că nu se implică, mai explică politologul Cristian Pârvulescu.

Costul electoral va fi decontat în întregime de candidata independentă Anca Alexandrescu: „AUR o susține, dar un eșec al doamnei Alexandrescu este un eșec al unui candidat independent, un succes este succesul AUR”.

Interesul lui Călin Georgescu

Nu trebuie pierdut din vedere nici interesul fostului candidat prezidențial Călin Georgescu în calculul alegerilor de pe 7 decembrie, care „nu susține un candidat și consideră alegerile ilegitime”, mai subliniază politologul.

„Înseamnă că evaluarea pe care o fac liderii extremei drepte este că prezența va fi redusă la vot. Călin Georgescu vrea să revendice prezența redusă la vot ca pe un rezultat al boicotului său, iar Simion speră ca prezența redusă la vot, dacă nu duce la mobilizarea electoratului de extrema dreaptă, măcar să delegitimeze alegerile viitoare”, mai arată Cristian Pârvulescu.