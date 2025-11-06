Video George Simion insistă cu blocurile pentru migranți, după ce Ciucu l-a contrazis: „Îl aștept pe primarul lui Bolojan, să îmi explice dacă aici e București sau Kathmandu”

George Simion reacționează după ce Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, l-a acuzat că minte „cu bună știință și fără jenă” când susține că un bloc din zonă ar fi fost reabilitat special pentru migranți, în timp ce românii ar locui în clădiri neîngrijite. Liderul AUR îl cheamă pe edil la fața locului.

Joi seara, Simion a reluat pe Facebook tema blocurilor pentru migranți.

„Fact-checkerii și jurnaliștii plătiți de Ciucu trebuie să vină aici: Preciziei 14, bloc F bis. Eu îl aștept aici pe primarul lui Bolojan, să îmi explice dacă aici e București sau Kathmandu” .

În imaginile care însoțesc mesajul liderului AUR apar doi cetățeni străini, pe care Simion îi întreabă de unde sunt. Din Nepal și Sry Lannka se aud răpspunsurile celor doi, reluate de politician.

Amintim că Ciprian Ciucu a reacționat dur, joi, după ce George Simion a publicat pe Facebook o fotografie în care susținea că un bloc din sector ar fi fost reabilitat special pentru migranți, în timp ce românii ar locui în clădiri neîngrijite.

„Cum poți să minți oamenii cu bună știință și fără jenă, George Simion? Blocul <reabilitat unde stau migranții> este de fapt un bloc privat, în regim hotelier, unde stau temporar lucrători din construcții români și din alte naționalități. Am verificat personal de dimineață. Ai lăsat să se înțeleagă că primăria a reabilitat blocul acela pentru că <stau migranții>”, a declarat Ciprian Ciucu.

Edilul a mai subliniat că blocul nereabilitat figurează pe lista clădirilor ce urmează să fie reabilitate.

„Blocul nereabilitat este pe lista blocurilor care vor fi reabilitate. Anveloparea termică ține doar de buget. Reabilitam in ritmul in care ne permit banii atrasi. Asta in timp ce construim si reabiltam zeci de școli și gradinițe. În mandatul meu au fost reabilitate 362 de blocuri. Cum resursele nu sunt nelimitate, este doar normal să nu ajungi dintr-o dată peste tot”, a transmis Ciucu.

Primarul Sectorului 6 a încheiat criticând dur activitatea liderului AUR.

„Nu te mai întreb ce ai făcut tu în viața ta, în afară de propagandă și minciuni. Ai făcut apartamente de 35 de mii de euro”, a spus Ciucu.

În postarea inițială a lui Simion, însoțită de o fotografie în care apare alături de Anca Alexandrescu, liderul AUR a susținut că „în stânga se află blocul din Sector 6 unde locuiesc românii, iar în dreapta blocul reabilitat unde ar sta migranții”.

„Mai votați guvernarea asta?”, i-a întrebat Simion urmăritori.