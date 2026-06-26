Părinți din Bihor, trimiși în judecată după ce nu și-au lăsat cei trei copii să meargă la școală: au ales homeschooling neautorizat

Doi părinți din județul Bihor au fost trimiși în judecată de procurori, fiind acuzați că nu și-au lăsat cei trei copii să meargă la școală. Ei au ales o formă de homeschooling neautorizată și nerecunoscută de legislația din România.

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea a dispus trimiterea în judecată a două persoane, soț și soție, acuzate că și-au împiedicat cei trei copii minori să urmeze învățământul obligatoriu, optând pentru o formă de homeschooling nerecunoscută de legislația din România.

Procurorii au anunțat vineri, 26 iunie, că cei doi părinți, din județul Bihor, sunt acuzați de săvârșirea a câte trei infracțiuni de împiedicare a accesului la învățământul general obligatoriu.

Potrivit anchetatorilor, primul caz vizează fiica născută în 2011, care a fost retrasă de la o școală gimnazială în data de 15 noiembrie 2019.

„În data de 15.11.2019, cei doi părinţi au retras-o pe fiica lor minoră, născută în anul 2011, de la o şcoală gimnazială din judeţul Bihor. Astfel, în perioada 15.11.2019 - 05.05.2026, cei doi părinţi au împiedicat-o pe fiica lor să urmeze cursurile învăţământului general obligatoriu, înscriind-o într-un sistem homeschooling, formă de învăţământ nerecunoscută, potrivit legii, în România”, au transmis procurorii, potrivit News.ro.

Un al doilea copil, o fată născută în 2015, nu a fost înscrisă la nicio formă de învățământ, deși, potrivit legii, începând cu anul școlar 2020–2021, la vârsta de 5 ani, trebuia să urmeze cursurile învățământului preșcolar obligatoriu.

„Începând cu anul şcolar 2020-2021, având vârsta de 5 ani împliniţi, minora a trebuit să urmeze, potrivit legii, cursurile învăţământului preşcolar obligatoriu, însă nu a fost înscrisă la nicio unitate de învăţământ”, au precizat polițiștii.

În același dosar este menționat și un băiat născut în 2018, despre care anchetatorii susțin că nu a fost înscris la școală începând cu anul școlar 2023–2024, deși avea vârsta corespunzătoare pentru învățământul preșcolar.

„Începând cu anul şcolar 2023-2024, având vârsta de 5 ani împliniţi, minorul ar fi trebuit să urmeze, potrivit legii, cursurile învăţământului preşcolar obligatoriu, însă nu a fost înscris la nicio unitate de învăţământ”, arată procurorii.

În urma deciziei de trimitere în judecată, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea a solicitat Judecătoriei Beiuș numirea unor curatori pentru cei trei copii minori, care să le reprezinte interesele în procesul penal, având în vedere că părinții au dobândit calitatea de inculpați.

Dosarul a fost înaintat spre judecare Judecătoriei Beiuș.