Incendiu la Dragonul Roșu: flăcările au cuprins aproximativ 2.000 de metri pătraţi. Structura clădirii s-a prăbuşit parţia

Un incendiu masiv a izbucnit marţi seară la un spațiu de depozitare din Complexul Comercial Dragonul Roșu din București.

UPDATE 22:45

Potrivit ultimelor informaţii, flăcările s-au extins şi incendiul se manifesta generalizat, iar structura clădirii s-a prăbuşit parţial.

Ştirea Iniţială

Pompierii din București intervin marţi seară pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-un spațiu de depozitare situat în cadrul Complexului Comercial Dragonul Roșu, pe strada Drumul Gării.

Incendiul se manifestă prin degajări mari de fum și afectează o suprafață de aproximativ 2.000 de metri pătrați, existând riscul ca flăcările să se extindă către alte spații de depozitare din imediata vecinătate.

Pentru gestionarea situației de urgență, au fost mobilizate 16 autospeciale de stingere, două autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori, o autospecială cu roboți, o unitate CBRN și două ambulanțe SMURD.

Pompierii au precizat că nu sunt victime, iar misiunea se află în desfășurare.