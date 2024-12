Curtea de Apel București a dat zilele trecute sentința definitivă într-un dosar în care trei bucureșteni au fost judecați după ce la depozitele pe care aceștia le aveau în complexul Dragonul Roșu și lângă târgul Autovit au fost găsite, în iunie 2023, peste 70.000 de produse contrafăcute.

Cele peste 70.000 de produse contrafăcute, de la genți și porfofele până la pantofi sport și parfumuri, erau copii ale produselor unor mărci celebre, de la Louis Vuitton, Chanel și Christian Dior, până la Adidas, Nike și Tommy Hilfiger.

Perchezițiile au fost efectuate de zeci de polițiști în perioada 14-16 iunie 2023, iar cantitatea uriașă de produse contrafăcute a fost confiscată pe loc.

Săptămâna trecută, Curtea de Apel București a menținut sentința dată în primă instanță de Judecătoria Sector 4 București în aprilie 2024.

Cei trei bucureșteni au fost condamnați un an și 2 luni, opt luni și respectiv șase luni de închisoare cu suspendare, fiecare având termene de supraveghere cuprinse între 3 și 4 ani.

În același timp, Curtea de Apel București a respins definitiv acțiunile civile înaintate de zeci de branduri de top de pe glob, acțiuni prin care acestea cereau cumulat daune morale și materiale de câteva milioane de euro.

În plus, toate produsele contrafăcute vor fi distruse.

Conform procurorilor, unele dintre aceste produse erau ambalate într-o asemenea manieră, încât era evident că sunt contrafăcute. Ca exemplu, aproape toate cele 17.706 perechi de pantofi sport având însemne ale mărcii Nike erau înfășurate în folie transparentă, la baxuri de câte 10-12 perechi, fără cutii, etichete sau certificate de garanție. De asemenea, în zona unde erau depozitate parfumurile, au fost găsite și etichete autoadezive cu coduri de bare sau cu înscrisul ”ORIGINAL”, identice celor existente deja pe parfumuri.

”Principalul inculpat a acționat în calitate de furnizor de marfă pentru ceilalți inculpați din cauză, cantitatea de bunuri identificată cu ocazia depistării în flagrant fiind una care subliniază capacitatea sa logistică de a pune în circulație o cantitate imensă de produse contrafăcute. Din probatoriul aflat la dosarul cauzei a rezultat că aceste acte de comerț și punere în circulație a unor produse contrafăcute aveau loc la vedere, în public, cu încălcarea legilor privind drepturile mărcilor înregistrate, printr-o atitudine totală de sfidare a instituțiilor statului chemate să asigure respectarea legilor din domeniu”, se precizează în rechizitoriu.

Ce branduri au cerut cele mai mari daune

Iată mai jos cele mai mari daune morale și materiale cumulate cerute de branduri celebre de pe glob:

Alexander McQueen: 124.100 euro

Chanel: 93.750 euro

Christian Dior: 180.000 euro

Louis Vuitton: 1,2 milioane euro

Michael Kors: 278.250 euro

Puma: 168.510 euro

Tommy Hilfiger: 154.000 euro

Tom Ford: 184.000 euro

Interesant este faptul că au fost și firme de top ce nu au cerut daune de la cei trei bucureșteni care vindeau produse contrafăcute. Printre acestea s-au numărat Paco Rabanne și Jean Paul Gaultier.

”Ambalajul extern al produselor originale este catifelat, în timp ce din fotografii, ambalajele produselor reținute nu sunt catifelate. Flaconul are aspectul unuia original dar mențiunile legale sunt foarte vechi. În pofida acestui fapt, clientul nostru nu dorește să se constituie parte civilă și nici să introducă o parte responsabilă civilmente în cadrul dosarului. Având în vedere însă caracterul contrafăcut al produselor reținute în cauză, vă solicităm distrugerea acestora conform prevederilor legale relevante”, a precizat reprezentantul legal al Paco Rabanne și Jean Paul Gaultier în cadrul procesului.

Motivarea instanței

Iată mai jos și câteva detalii importante ce arată motivele pentru care Curtea de Apel București a respins definitiv acordarea de despăgubiri pentru zeci de branduri celebre.

”Prejudiciul patrimonial este susceptibil a fi reparat numai în măsura în care are caracter cert, adică este sigur atât sub aspectul existenței, cât și al intinderii sale – or, în speță, apelantele-părți civile nu au făcut dovada că au suferit o pagubă efectivă sau un câștig nerealizat, în sensul că, prin fapta ilicită de oferire spre vânzare a unor produse contrafăcute au fost lipsite de posibilitatea de a obține un beneficiu. După cum corect a reținut prima instanță, inculpații au fost depistaţi de fiecare dată doar deţinând în vederea vânzării sau oferind spre vânzare produse contrafăcute, nefiind stabilită cantitatea de produse pe care inculpaţii o vânduseră efectiv anterior depistărilor. În aceste condiţii, atâta timp cât nu s-a dovedit că inculpaţii au vândut efectiv vreun produs contrafăcut purtând însemnele mărcilor deţinute de părţile civile, acestea din urmă nu pot justifica existenţa vreunui prejudiciu material”, au spus judecătorii.

În consecință, conform magistraților, din moment ce nu s-a probat vânzarea efectivă a unor produse contrafăcute, dar nici împrejurarea că potențialii cumpărători ai produselor contrafăcute oferite spre vânzare cu un preț mult mai mic decât cel al produselor originale ar fi cumpărat, în lipsa contrafacerii, produsele originale, ”se constată că în mod corect a respins prima instanţă acţiunile civile sub aspectul daunelor materiale”.

Iată cum a motivat instanța și acordarea de daune morale.

”Este de domeniul evidenței că persoanele care achiziţionează astfel de produse fie nu doresc, fie nu îşi permit să plătească un produs original, şi totodată au reprezentarea faptului că bunurile cumpărate în împrejurări similare cu cele din speță nu sunt originale, fiind de notorietate faptul că produsele originale se achiziţionează la preţuri considerabil mai mari şi de cele mai multe ori din locaţii exclusiviste”, mai precizează judecătorii de la Curtea de Apel București.

Practic, după cum adaugă magistrații, niciuna dintre persoanele interesate să cumpere astfel de produse, cunoscătoare ale criteriilor minime de calitate şi preţ oferite/pretinse de titularul mărcii, nu putea fi indusă la modul rezonabil în eroare cu privire la provenienţa produselor ci dimpotrivă, era firesc să se aştepte la o imitaţie ieftină ce nu are nici un fel de legătură cu originalul.

”Astfel, deși dreptul apelantelor-părți civile la folosirea exclusivă a mărcii înregistrate a fost încălcat prin fapta ilicită a inculpaților, cu toate acestea nu s-a produs, în fapt, o prejudiciere a imaginii lor şi a percepţiei publicului asupra produselor originale ca urmare a faptelor deduse judecății, motiv pentru care solicitarea de acordare a daunelor morale este neîntemeiată. În plus, dispunerea de către prima instanţă a confiscării şi distrugerii, pe cheltuiala inculpaților, a produselor contrafăcute constituie un remediu adecvat şi suficient pentru salvgardarea imaginii publice a titularului mărcii înregistrate şi, de asemenea, a încrederii publicului în produsele originale puse în circulaţie sub această marcă”, au concluzionat judecătorii.