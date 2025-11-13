Dominic Fritz a obținut cetățenia română: „Am primit aviz pozitiv, urmează depunerea jurământului. Trăiască România!”

Președintele USR, Dominic Fritz, a anunțat că a primit aviz pozitiv pentru obținerea cetățeniei române. „Mulțumesc, România, că m-ai primit în casa ta acum 22 ani”, a transmis acesta, pe FB.

„România, gata, sunt unul de-al tău! Am trecut de proba de interviu și am primit aviz pozitiv pentru obținerea cetățeniei române.Mulțumesc, România, că m-ai primit în casa ta acum 22 ani. M-ai făcut adult, m-ai făcut european, m-ai făcut mai tenace, mai călduros, mai inventiv. Iar acum m-ai făcut român cu acte în regulă. Urmează depunerea jurământului, la proxima ocazie. Trăiască România, trăiască Europa!”, a scris Dominic Fritz, pe FB.