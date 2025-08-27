search
Miercuri, 27 August 2025
Materia care dispare din școli, dar esențială pentru echilibrul emoțional

Publicat:

Un studiu internațional realizat pe mai bine de 600.000 de studenți arată că filosofia îi ajută pe adolescenți să gândească mai clar, să reziste manipulării și să fie mai empatici. În România însă, această disciplină este tot mai marginalizată, orele din liceu fiind reduse la minimum. Specialiștii avertizează: fără exercițiul gândirii critice, tinerii rămân vulnerabili în fața dezinformării și a discursurilor toxice.

bănci goale, clasă goală
Sursă foto: Shutterstock

Beneficiile uriașe ale filosofiei pentru tineri

Analiza publicată în Journal of the American Philosophical Association arată că studenții care au studiat filosofia se disting prin gândire critică, logică și echilibrată.

Ei dezvoltă capacitatea de a evalua obiectiv ideile și de a formula argumente solide, ceea ce îi pregătește pentru situații complexe și pentru participarea la dezbateri informate.

În plus, filosofia cultivă empatia și înțelegerea diverselor perspective. Adolescenții învață să aprecieze puncte de vedere diferite, să-și exprime ideile cu claritate și să practice un dialog constructiv. Aceste calități devin cruciale într-o epocă dominată de fake news.

Studiul demonstrează că filosofia îi învață pe adolescenți:

-        Să pună la îndoială convingerile profund înrădăcinate, să analizeze informațiile și să emită judecăți informate, în loc să accepte lucrurile la prima vedere.

-        Dezvoltă capacitatea de a gândi clar, atent și logic despre probleme complexe și de a evalua obiectiv ideile și informațiile noi.

-        Adolescenții învață să construiască argumente bine fundamentate, să-și apere pozițiile și să rezolve probleme abstracte cu mai multă rigoare.

-        Filosofia îmbunătățește capacitatea de exprimare, ajutând adolescenții să formuleze idei clare și concise atât în scris, cât și în vorbire.

-        Prin implicarea în diverse puncte de vedere filosofice și dileme etice, adolescenții dezvoltă empatie și capacitatea de a înțelege și aprecia perspective diferite.

-        Îi antrenează pe indivizi să participe la dialoguri filosofice și să asculte 

O disciplină pe cale de dispariție în România

Cu toate aceste beneficii demonstrate, filosofia pierde teren în sistemul de învățământ românesc. Orele au fost reduse „dramatic”, avertizează Ciprian Mihali, profesor la Universitatea Babeș-Bolyai într-un interviu pentru Școala9. El atrage atenția că lipsa tradiției de a valoriza gândirea critică și autonomia personală face ca filosofia să fie marginalizată.

Citește știrea completă în Click!

Educație

