Poliţiştii de frontieră au făcut uz de armă pentru prinderea unor contrabandiști. Au confiscat țigări în valoare de peste 125.000 de lei

Poliţiştii de frontieră au făcut uz de armă pentru a confisca ţigări de contrabandă în valoare totală de peste 125.000 lei, a anunţat, duminică, purtătorul de cuvânt al Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră (STPF).

Potrivit sursei citate, poliţiştii de frontieră au observat sâmbătă, în zona localităţii Dămideni, mai multe persoane care se deplasau dinspre râul Prut către interiorul localităţii, transportând fiecare câte un colet voluminos. În momentul în care persoanele au observat poliţiştii de frontieră, au abandonat coletele şi s-au dispersat în vegetaţia din zonă, scrie Agerpres.

"Poliţiştii de frontieră au efectuat somaţii legale prin voce, însă acestea nu s-au supus, motiv pentru care colegii noştri au executat şapte focuri de armă în plan vertical, cu respectarea reglementărilor legale, fără a fi înregistrate victime sau pagube materiale", a precizat oficialul STPF.

În coletele abandonate au fost descoperite 10.000 de pachete de ţigarete, cu timbru de acciză Republica Moldova, în valoare totală de peste 125.000 lei.

Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă.