Video Un șofer de ride-sharing și-a luat clienții direct de pe trecerea de pietoni. Manevra interzisă care i-a adus amendă

Un şofer al unui autovehicul de ride-sharing a fost amendat de Poliţie după ce a fost filmat în timp ce întoarce pe o trecere pentru pietoni, pentru a-şi lua clienţii. El are de plătit o amendă de peste 600 de lei, după ce a blocat drumul făcând manevra interzisă.

În imaginile publicate online se vede cum un autoturism opreşte la trecerea pentru pietoni, pentru a acorda prioritate unei persoane care traversează un drum cu o bandă pe sens, apoi, luând faţa maşinii oprite pe celălalt sens de mers, şoferul de ride-sharing întoarce chiar pe marcajul pietonal, îşi aşteaptă clienţii care urcă în maşină, apoi pleacă, scrie News.

Jurnaliştii de la Ştiri de Cluj, care au publicat imaginile, scriu că incidentul s-a produs pe strada Paris din municipiul Cluj Napoca.

Poliţiştii care au văzut filmul l-au identificat şi amendat pe şoferul care a blocat strada pentru a-şi lua clienţii.

„În data de 20 februarie a.c., conducătorul auto, respectiv un tânăr de 28 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, a fost identificat şi invitat la sediul poliţiei. În urma verificărilor efectuate, poliţiştii au constatat o abatere de la normele rutiere, motiv pentru care bărbatul a fost sancţionat contravenţional cu amendă, în valoare totală de 607,5 lei, iar ca măsură tehnico-administrativă i-au fost aplicate 2 puncte de penalizare”, au transmis oficialii Poliţiei.