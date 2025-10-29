search
Miercuri, 29 Octombrie 2025
Trei persoane reținute după explozia din Rahova. Ancheta se extinde în patru județe

Publicat:

Trei persoane au fost reținute miercuri seară în urma perchezițiilor efectuate de Poliția Română în dosarul penal deschis după explozia produsă în Sectorul 5 al Capitalei, potrivit unor surse judiciare.

Trei persoane au fost reținute după explozia din București FOTO: Profimedia
Trei persoane au fost reținute după explozia din București FOTO: Profimedia

Potrivit unor surse judiciare, citate de News.ro, trei persoane au fost reținute de anchetatori în urma celor opt percheziții efectuate în cursul zilei, în legătură cu explozia produsă într-un bloc din cartierul Rahova.

Până la ora transmiterii acestei știri, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București nu a oferit detalii oficiale despre identitatea celor reținuți sau despre rolul acestora în cauză.

Percheziții în patru județe

Miercuri, Poliția Română, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, a efectuat opt percheziții domiciliare, la persoane fizice și juridice, în cadrul anchetei deschise după explozia devastatoare din Rahova.

Conform surselor, patru percheziții au avut loc în București, două în județul Ilfov, iar câte una în județele Prahova și Teleorman. Ancheta a vizat ridicarea de documente și echipamente de stocare a datelor.

Șase persoane au fost duse la audieri la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, pentru continuarea cercetărilor.

Trei morți și 15 răniți în urma exploziei

Explozia, produsă într-un bloc de locuințe din Sectorul 5, s-a soldat cu moartea a trei persoane și rănirea altor 15. În urma incidentului, Poliția Română și procurorii au efectuat cercetări la fața locului și au audiat mai multe persoane.

Dosarul penal deschis după tragedie vizează infracțiunea de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru, cercetările desfășurându-se până acum in rem, adică asupra faptei, fără persoane puse sub acuzare.

