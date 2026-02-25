Candidaţii pentru şefia DIICOT susţin interviurile la Ministerul Justiţiei

Candidaţii pentru funcţia de procuror-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism susţin, miercuri, interviurile în faţa Comisiei constituite la Ministerul Justiţiei.

Este vorba despre Ioana-Bogdana Albani, procuror-şef serviciu în cadrul DIICOT - structura centrală, Alina Albu, actualul procuror-şef al DIICOT, Antonia Diaconu, procuror-şef serviciu la DIICOT Piteşti, Codrin-Horaţiu Miron, procuror-şef serviciu la DIICOT Timişoara, şi Bogdan-Ciprian Pîrlog, procuror militar în cadrul Parchetului militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti.

Potrivit Ministerului Justiţiei, timpul de susţinere a proiectului pentru exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere este de maximum 30 de minute şi timpul dedicat pentru întrebări şi răspunsuri este de cel mult o oră.

Conform calendarului estimativ, rezultatele selecţiei vor fi publicate la data de 2 martie. Tot atunci, propunerile motivate ale ministrului Justiţiei vor fi înaintate Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii în vederea emiterii avizului consultativ.

Funcţiile de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte şi cea de procuror-şef al DNA rămân vacante începând cu data de 31 martie şi cea de procuror-şef al DIICOT, de la 14 aprilie.