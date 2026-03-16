Tudor Chirilă îl face praf pe Călin Georgescu: „O gașcă de securiști vopsită antisistem care visează la oligarhia moscovită”

Tudor Chirilă a comentat deplasarea la Belgrad a lui Călin Georgescu pentru a discuta cu omul de afaceri Sebastian Ghiță. În postarea sa publicată pe rețelele de socializare, Chirilă ironizează discursul „antisistem” al unor personaje publice și sugerează că acestea ar avea, în realitate, legături între ele.

„Luptătorul antisistem Călin Georgescu s-a dus la Belgrad la luptătorul antisistem Sebastian Ghiță. Ăla cu România TV, prietenul lui Ponta, alt luptător antisistem. Și s-a dus la Belgrad să-i ceară ajutorul ca să nu i-l dea. Adică cum mergem noi la casting ca să nu luăm rolurile”, a scris Tudor Chirilă.

Artistul susține că astfel de episoade ar contrazice imaginea de alternativă la clasa politică tradițională.

„Ăștia sunt alternativa la mafia uselistă, la clasa politică coruptă”, a adăugat acesta.

În mesajul său, Chirilă afirmă că societatea românească a fost divizată rapid și profund de persoane care se prezintă drept antisistem, dar care ar avea legături cu structuri vechi de putere.

„Ce trist este că acest popor a fost dezbinat atât de repede și atât de profund de o gașcă de securiști vopsită antisistem care își strânge mâinile pe sub masă sau prin tunelurile dacice și visează la oligarhia moscovită”, a mai scris artistul.

Totodată, acesta a criticat și politicile guvernamentale în domeniul educației, afirmând că autoritățile nu acordă suficientă importanță sistemului de învățământ.

„Și ce trist că guvernul Bolojan n-a înțeles nici în ceasul al 12 lea că Educația trebuie să primească un buget mai mare și un ministru care să poată mișca lucrurile până când nu ne dezintegrăm ca popor și-o să rătăcim în derivă căutând adevărul pe tictoc”, a scris Tudor Chirilă.