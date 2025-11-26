Percheziţii la medici şi asistente de la Spitalul Judeţean Satu Mare, într-un dosar privind pensiile de handicap. O persoană a fost reținută

O persoană a fost reţinută în urma unor percheziţii care au avut loc la medici şi asistente de la Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Satu Mare, într-un dosar privind eliberarea unor referate pentru obţinerea nelegală a pensiei de handicap.

Un procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare, împreună cu organele de cercetare penală din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Satu Mare, au pus în executare 19 mandate de percheziţie domiciliară într-un dosar penal ce are ca obiect săvârşirea infracţiunilor de luare de mită, dare de mită, trafic de influenţă, cumpărare de influenţă şi fals intelectual, potrivit Agerpres.

„Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că, în cursul anului 2025, o persoană a pretins şi primit de la diverse persoane, sume de bani cuprinse 2.500 de lei şi 2.500 de euro, în schimbul facilitării obţinerii de către aceştia a documentaţiei medicale (referate) care atestă, în mod fals, fie că aceştia s-au prezentat în vederea examinării, fie că aceştia ar avea anumite afecţiuni medicale, documente utilizate ulterior în vederea obţinerii în mod nelegal a pensiei de handicap şi în vederea angajării unui asistent personal. În acest scop, funcţionari publici cu statut special medici/ asistente din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Satu Mare şi-au încălcat atribuţiile de serviciu, pretinzând şi primind sume de bani în vederea emiterii unor referate medicale necesare obţinerii în mod nelegal a pensiei de handicap, prin atribuirea unui diagnostic care necesită supraveghere şi îngrijire permanentă din partea altei persoane", precizează Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare.

O persoană a fost reținută pentru trafic de influență

O persoană a fost reţinută pentru 24 de ore și urmează să fie prezentată judecătorilor cu propunere de arestare preventivă.

„Urmărirea penală este în curs de desfăşurare, în cursul zilei de 25.11.2025 fiind desfăşurate activităţi ample de punere în executare a mandatelor de percheziţie domiciliară, ridicarea documentelor relevante, precum şi identificarea şi audierea persoanelor beneficiare, sens în care în cursul zilei de ieri au fost puse în executare 12 mandate de aducere emise pe numele persoanelor în cauză. De asemenea, în cursul nopţii a fost dispusă măsura reţinerii pe o durată de 24 de ore, faţă de o persoană care desfăşura, în mod repetat, activităţi specificie laturii obiective e infracţiunii de trafic de influenţă, persoana în cauză urmând a fi prezentată în cursul zilei de azi în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Satu Mare cu propunere de luare a măsurii arestului preventiv", a explicat Parchetul.

Organele de urmărire penală au beneficiat, pe parcursul desfăşurării operaţiunii, de sprijinul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Satu Mare, al Direcţiei de Operaţiuni Speciale şi al Brigăzii de Operaţiuni Speciale Oradea şi Cluj-Napoca, precum şi Inspectoratului Judeţean de Jandarmi

Amintim că un caz similar a ieșit la iveală în urmă cu trei ani, la Bacău, unde doi medici şi două asistente medicale au pus pe picioare o reţea infracţională complexă, care a falsificat ani de zile acte medicale pentru ca mai multe persoane să poată primi ilegal pensii pe caz de boală şi indemnizaţii de handicap.