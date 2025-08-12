Ofițer de poliție din Argeș, reținut pentru trafic de influență: ceruse 100.000 de euro pentru a influența un dosar

Un ofițer de poliție judiciară din cadrul IPJ Argeș este cercetat pentru trafic de influență, după ce ar fi cerut 100.000 de euro pentru a obține o decizie favorabilă într-un dosar penal.

Direcția Generală Anticorupție a anunțat că un ofițer de poliție judiciară din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș a fost reținut pentru 24 de ore, în urma unor acuzații de trafic de influență. Măsura a fost luată în data de 1 august 2025, după ce procurorii Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Pitești, împreună cu ofițerii DGA Argeș, au desfășurat activități procedurale într-un dosar penal.

Suma cerută și mijloacele folosite

Potrivit ordonanței procurorilor, ofițerul în cauză, în perioada ianuarie - mai 2022, în baza unei înțelegeri cu un alt polițist, ofițer în cadrul Brigăzii de Operațiuni Speciale Pitești, care fusese deja arestat în aceeași cauză, ar fi cerut 100.000 de euro de la o persoană. Această sumă ar fi fost pretinsă pentru a-și exercita influența asupra unui magistrat, cu scopul de a asigura o soluție favorabilă într-un dosar în care primul ofițer efectua acte de cercetare penală.

Suma respectivă a fost primită în mai multe tranșe și, ulterior, împărțită în mod egal între cei doi ofițeri de poliție. Pe lângă bani, „cei doi inculpați ar fi pretins și primit și suma de 40.000 lei, precum și două telefoane marca IPHONE 13, pentru presupusa influență mai sus menționată”, se arată în comunicatul DGA.

Măsuri legale și prezumția de nevinovăție

La data de 1 august 2025, „inculpatul a fost prezentat Tribunalului Argeș cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile”, precizează autoritățile. Reamintim că punerea în mișcare a acțiunii penale reprezintă o etapă procedurală care are ca scop administrarea probatoriului, dar nu înfrânge principiul prezumției de nevinovăție, conform Codului de procedură penală.

Acțiunile Direcției Generale Anticorupție continuă în vederea combaterii corupției în rândul forțelor de ordine, pentru a menține integritatea și încrederea publicului în instituțiile statului.