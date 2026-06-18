Cătălin Drulă ia apărarea contracandidatului care l-a învins în alegerile de la București anul trecut: „Nu cred că Ciprian este un om corupt”

Un fost adversar politic sare în apărarea primarului general al Capitalei, Ciprian Ciucu, după ce DNA l-a acuzat de luare de mită. „Nu mi se pare deloc o coincidență că acest dosar bubuie astăzi public într-un moment politic tensionat”, a spus acesta.

Cătălin Drulă, un adversar al lui Ciprian Ciucu în cursa pentru Primăria Capitalei în 2025, sare în apărarea acestuia, după ce a fost acuzat de DNA de luare de mită pe vremea când era primar al Sectorului 6.

Într-o postare pe Facebook, Drulă a subliniat că deși el și Ciucu au avut diferențe de perspectivă pe anumite subiecte, el nu este de părere că Ciucu este un om corupt.

„Îl cunosc de mulți ani de zile pe Ciprian Ciucu. Recent, am fost adversari politici. Nu vedem pe toate subiectele la fel. Ba chiar pe subiectul relației cu Sistemul de putere, ne-am contrazis de multe ori în privat. Și în campanie, chiar și public. El mi-a reproșat că eu sunt prea purist și că dacă nu ești mai flexibil, nu poți face treabă. Eu i-am zis că trebuie să-l confruntam pe față pe acest Sistem, că altfel nu-l putem dovedi. În ciuda acestor diferențe, am spus-o și în campanie foarte clar, nu cred că Ciprian este un om corupt”, a scris Cătălin Drulă într-o postare pe Facebook.

Referindu-se la dosarul care îl vizează pe Ciprian Ciucu, Drulă spune că nu cunoaște acuzațiile în detaliu, însă consideră că momentul apariției informațiilor ridică semne de întrebare.

„Ce e limpede și nu mi se pare deloc o coincidență e că acest dosar bubuie astăzi public într-un moment politic tensionat și asta e îngrijorător. Nu știu acuzațiile în detaliu, dar momentul e suspect, și folosirea dosarelor politice pentru a distruge cariere am mai văzut-o”, a punctat Cătălin Drulă.

Ciucu, plasat sub control judiciar

Ciprian Ciucu a fost pus sub acuzare pentru luare de mită și plasat sub control judiciar pentru 60 de zile: „Inculpații M.N.K.A. și M.M. ar fi oferit foloase necuvenite reprezentate de servicii de publicitate și consultanță electorală, prestate în perioada noiembrie-decembrie 2025, destinate susținerii activității politice și electorale a inculpatului CIUCU CIPRIAN, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ce reveneau acestuia în cadrul procedurilor administrative desfășurate la nivelul Primăriei Sectorului 6 București”, susține DNA.

Ciprian Ciucu, prim-vicepreședintele PNL, a reacționat după ce a fost plasat sub control judiciar în dosarul instrumentat de DNA privind suspiciuni de luare de mită în perioada în care conducea Primăria Sectorului 6.

Într-o postare pe Facebook, Ciucu afirmă că nu înțelege cum a ajuns în această situație și își susține nevinovăția.

„A fost o zi ciudată pentru mine. Este pentru prima oară când mi se întâmplă așa ceva. Dar am dus-o relativ ușor, sentimentele care m-au încercat au fost doar uimirea și frustrarea. Uimire pentru că nu știu de unde vine și frustrare pentru că, dimpotrivă, am limitat corupția, după puterile mele, în toate pozițiile publice sau civice în care m-am aflat”, a scris primarul general.

„S-au folosit de numele meu și s-ar fi cerut niște sume în numele meu”

Referindu-se la acuzația de luare de mită, edilul spune că persoane implicate în dosar „s-au folosit de numele meu și s-ar fi cerut niște sume în numele meu în campania electorală de anul trecut”:

„Ei spun, într-un denunț, că eu aș fi știut. Mai mult voi afla după ce voi avea, împreună cu avocații, acces la dosar. Eu nu am luat niciun leu și nu am condiționat emiterea acelor documentații de urbanism de primirea unor foloase”.

Edilul admite că dosarul îi va afecta activitatea.